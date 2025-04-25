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В Госдуме рассказали, кто освобожден от начисления пени за долги по ЖКХ - РИА Новости, 25.04.2025
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02:24 25.04.2025 (обновлено: 02:46 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/svo-2013306769.html
В Госдуме рассказали, кто освобожден от начисления пени за долги по ЖКХ
В Госдуме рассказали, кто освобожден от начисления пени за долги по ЖКХ - РИА Новости, 25.04.2025
В Госдуме рассказали, кто освобожден от начисления пени за долги по ЖКХ
Участники специальной военной операции, включая граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ, добровольцев, а также членов их семей, освобождены от начисления... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T02:24:00+03:00
2025-04-25T02:46:00+03:00
общество
жкх
александр якубовский
министерство обороны рф (минобороны рф)
госдума рф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Участники специальной военной операции, включая граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ, добровольцев, а также членов их семей, освобождены от начисления пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "От начисления пени за услуги ЖКХ освобождены все участники специальной военной операции, включая не только мобилизованных, но и контрактников, добровольцев, а также членов их семей. Тем самым, граждане, призванные на военную службу по мобилизации, и их семьи, военнослужащие, заключившие контракт с министерством обороны, включая тех, кто подписал его после начала СВО, добровольцы - лица, добровольно участвующие в СВО, освобождены от пени за услуги ЖКХ", - рассказал Якубовский. Парламентарий отметил, что освобождение действует не только в период участия в СВО и до прекращения контракта или утраты статуса участника, например, по демобилизации, но и продолжается еще 180 дней после завершения службы. Он добавил, что льгота распространяется на одно жилое помещение по выбору военнослужащего или члена его семьи. "Важно, что действует запрет на отключение услуг ЖКХ, и управляющие компании не вправе ограничивать подачу коммунальных услуг даже при наличии долга. Пени, начисленные до начала участия в СВО, то есть до 24 февраля 2022 года, остаются, но их рост приостанавливается с момента заключения контракта", - подчеркнул он. Кроме того, по словам Якубовского, для участников СВО, получивших государственные награды, инвалидность I группы или уволенных по состоянию здоровья, предусмотрено аннулирование долгов по ЖКХ и кредитам.
https://ria.ru/20250217/pensiya-1999736537.html
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общество, жкх, александр якубовский, министерство обороны рф (минобороны рф), госдума рф
Общество, ЖКХ, Александр Якубовский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Госдума РФ
В Госдуме рассказали, кто освобожден от начисления пени за долги по ЖКХ

Депутат Якубовский: участники СВО освобождены от пени за долги по оплате ЖКУ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Участники специальной военной операции, включая граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ, добровольцев, а также членов их семей, освобождены от начисления пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"От начисления пени за услуги ЖКХ освобождены все участники специальной военной операции, включая не только мобилизованных, но и контрактников, добровольцев, а также членов их семей. Тем самым, граждане, призванные на военную службу по мобилизации, и их семьи, военнослужащие, заключившие контракт с министерством обороны, включая тех, кто подписал его после начала СВО, добровольцы - лица, добровольно участвующие в СВО, освобождены от пени за услуги ЖКХ", - рассказал Якубовский.
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Парламентарий отметил, что освобождение действует не только в период участия в СВО и до прекращения контракта или утраты статуса участника, например, по демобилизации, но и продолжается еще 180 дней после завершения службы.
Он добавил, что льгота распространяется на одно жилое помещение по выбору военнослужащего или члена его семьи.
"Важно, что действует запрет на отключение услуг ЖКХ, и управляющие компании не вправе ограничивать подачу коммунальных услуг даже при наличии долга. Пени, начисленные до начала участия в СВО, то есть до 24 февраля 2022 года, остаются, но их рост приостанавливается с момента заключения контракта", - подчеркнул он.
Кроме того, по словам Якубовского, для участников СВО, получивших государственные награды, инвалидность I группы или уволенных по состоянию здоровья, предусмотрено аннулирование долгов по ЖКХ и кредитам.
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ОбществоЖКХАлександр ЯкубовскийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Госдума РФ
 
 
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