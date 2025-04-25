https://ria.ru/20250425/sud-2013307131.html

В суде раскрыли, что решили учесть при назначении штрафа блогеру Апачеву

В суде раскрыли, что решили учесть при назначении штрафа блогеру Апачеву - РИА Новости, 25.04.2025

В суде раскрыли, что решили учесть при назначении штрафа блогеру Апачеву

Промышленный районный суд Курска при назначении штрафа в размере 70 тысяч рублей блогеру Акиму Апачеву (Аким Гасанов) за хулиганство, связанное с посещением им... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T02:40:00+03:00

2025-04-25T02:40:00+03:00

2025-04-25T05:37:00+03:00

происшествия

суджа

курская область

россия

аким апачев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Промышленный районный суд Курска при назначении штрафа в размере 70 тысяч рублей блогеру Акиму Апачеву (Аким Гасанов) за хулиганство, связанное с посещением им Суджи, учитывал его финансовое положение, указано в материалах административного дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "При назначении Гасанову А.В. административного наказания суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, обстоятельства его совершения, имущественное и финансовое положение лица", - сказано в материалах. Там же отмечается, что суду не предоставляли документов, подтверждающих наличие тяжелого материального положения Апачева. Согласно материалам дела, 22 марта Гасанов, находясь на территории освобожденного от ВСУ курского города Суджа, снял, как он наносит краской из аэрозольного баллончика на стене здания надпись, содержащую, согласно справке об исследовании, грубейшую бранную лексику. Отмечалось, что надпись оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу. Видео он выложил в интернете. Апачев ранее принес извинения жителям Курской области, в том числе Суджи, за свои граффити на стенах города. После судебного заседания адвокат блогера сообщил, что штраф он обжаловать не будет, добавив, что Апачев сожалеет о том, что выбрал "неверную лексическую форму поддержки при написании данного текста". В отношении Апачева был составлен административный протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), блогеру грозил штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250323/apachev-2006831190.html

https://ria.ru/20250410/apachev-2010503725.html

суджа

курская область

россия

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происшествия, суджа, курская область, россия, аким апачев, вооруженные силы украины