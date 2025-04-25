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Более 100 тысяч жителей Ставрополья поучаствовали в "Диктанте Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
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Ставропольский край
 
15:16 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/stavropole-2013427976.html
Более 100 тысяч жителей Ставрополья поучаствовали в "Диктанте Победы"
Более 100 тысяч жителей Ставрополья поучаствовали в "Диктанте Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
Более 100 тысяч жителей Ставрополья поучаствовали в "Диктанте Победы"
Свыше 100 тысяч жителей Ставропольского края стали участниками акции "Диктант Победы", также к ней присоединился губернатор региона Владимир Владимиров,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:16:00+03:00
2025-04-25T15:16:00+03:00
ставропольский край
ставропольский край
пятигорск
россия
владимир владимиров
диктант победы
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Свыше 100 тысяч жителей Ставропольского края стали участниками акции "Диктант Победы", также к ней присоединился губернатор региона Владимир Владимиров, сообщает пресс-служба краевого правительства. Акция проводилась на около 1,3 тысячи площадках. Глава региона выполнял задания в музейно-историческом комплексе "Россия – Моя история". "Стараюсь каждый год участвовать в "Диктанте Победы", и могу отметить, что интерес к акции из года в год растет. Радует, что основная часть участников – это дети и молодежь. Ставрополье – традиционно является одним из лидеров акции и по числу участников, и по качеству их знаний исторических событий, связанных с Великой Отечественной войной и Победой нашего народа. Уверен, что и в юбилейном году Победы наши земляки смогут полностью проявить свои знания и окажутся в числе победителей акции", – приводит пресс-служба слова Владимирова. "Диктант Победы" проводится ежегодно в рамках проекта "Историческая память". Среди участников – школьники и студенты, бойцы СВО, люди старшего поколения и множество других жителей края. Цель акции – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности. Задание содержало 25 вопросов, для ответа на них отводилось 45 минут. В пресс-службе отметили, что в рамках реализации основных направлений государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" в 2024 году было организовано и проведено 113 мероприятий, акций, конкурсов. В них приняли участие более 412,7 тысячи молодых жителей Ставропольского края. Одно из них прошло в Пятигорске на базе центра знаний "Машук". Там встретились более 150 представителей студенческих поисковых отрядов из 23 регионов страны. Они обсудили ключевые направления развития поискового движения на ближайший период, обменялись поисковым опытом регионов России, а также сформировали план мероприятий поискового движения по празднованию 80-й годовщины Победы.
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ставропольский край, пятигорск, россия, владимир владимиров, диктант победы
Ставропольский край, Ставропольский край, Пятигорск, Россия, Владимир Владимиров, Диктант Победы
Более 100 тысяч жителей Ставрополья поучаствовали в "Диктанте Победы"

Более 100 тысяч жителей Ставрополья написали "Диктант Победы"

© Фото предоставлено управлением пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на "Диктанте Победы"
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на Диктанте Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото предоставлено управлением пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на "Диктанте Победы"
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Свыше 100 тысяч жителей Ставропольского края стали участниками акции "Диктант Победы", также к ней присоединился губернатор региона Владимир Владимиров, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Акция проводилась на около 1,3 тысячи площадках. Глава региона выполнял задания в музейно-историческом комплексе "Россия – Моя история".
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"Стараюсь каждый год участвовать в "Диктанте Победы", и могу отметить, что интерес к акции из года в год растет. Радует, что основная часть участников – это дети и молодежь. Ставрополье – традиционно является одним из лидеров акции и по числу участников, и по качеству их знаний исторических событий, связанных с Великой Отечественной войной и Победой нашего народа. Уверен, что и в юбилейном году Победы наши земляки смогут полностью проявить свои знания и окажутся в числе победителей акции", – приводит пресс-служба слова Владимирова.
"Диктант Победы" проводится ежегодно в рамках проекта "Историческая память". Среди участников – школьники и студенты, бойцы СВО, люди старшего поколения и множество других жителей края.
Цель акции – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности. Задание содержало 25 вопросов, для ответа на них отводилось 45 минут.
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В пресс-службе отметили, что в рамках реализации основных направлений государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" в 2024 году было организовано и проведено 113 мероприятий, акций, конкурсов. В них приняли участие более 412,7 тысячи молодых жителей Ставропольского края.
Одно из них прошло в Пятигорске на базе центра знаний "Машук". Там встретились более 150 представителей студенческих поисковых отрядов из 23 регионов страны. Они обсудили ключевые направления развития поискового движения на ближайший период, обменялись поисковым опытом регионов России, а также сформировали план мероприятий поискового движения по празднованию 80-й годовщины Победы.
 
Ставропольский крайСтавропольский крайПятигорскРоссияВладимир ВладимировДиктант Победы
 
 
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