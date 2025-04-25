Рейтинг@Mail.ru
Münchner Merkur удалила статьи об Усманове - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/stati-2013375236.html
Münchner Merkur удалила статьи об Усманове
Münchner Merkur удалила статьи об Усманове - РИА Новости, 25.04.2025
Münchner Merkur удалила статьи об Усманове
Немецкая газета Münchner Merkur письменно отказалась от целого ряда утверждений о российском предпринимателе Алишере Усманове, подписав три заявления о... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:27:00+03:00
2025-04-25T12:27:00+03:00
германия
бавария
сардиния
алишер усманов
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756661038_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_4f62de6f7c17b32650fd0d1281ad331d.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Немецкая газета Münchner Merkur письменно отказалась от целого ряда утверждений о российском предпринимателе Алишере Усманове, подписав три заявления о прекращении противоправных действий и удалив 15 статей, опубликованных с марта по ноябрь 2022 года, заявили РИА Новости в пресс-службе бизнесмена. "Некоторые из удаленных материалов были использованы правоохранительными органами ФРГ для инициации предварительных расследований против Усманова и послужили обоснованием санкций ЕС против него и его сестры", - отметили в пресс-службе. "Münchner Merkur (Merkur) – ежедневная немецкая газета, входящая в медиагруппу Münchner Merkur/tz, и самое читаемое издание по подписке в Баварии. Усманов неоднократно становился мишенью публикаций Merkur, особенно после его включения в санкционные списки ЕС в феврале 2022 года. Теперь Merkur подписала одновременно три заявления о прекращении противоправных действий, включающие десятки ложных утверждений об Усманове и его родственниках. Ранее Merkur подписала еще пять таких заявлений", - добавил в пресс-службе Усманова. В частности, газета утверждала, что Усманов якобы является владельцем люксового транспорта и недвижимости, приобретенных "с помощью сети подставных и офшорных компаний", и которые были впоследствии "конфискованы". Среди таких объектов назывались самолет Airbus A340, два вертолета и несколько автомобилей, несколько вилл на баварском озере Тегернзее, а также недвижимость на Сардинии, особняк в британском Суррее, "виллы в Лондоне", Хорватии и Латвии. Помимо этого, в удаленных статьях Merkur утверждалось, что А. Усманов якобы передал право собственности на это имущество трасту в пользу своих сестер, у которых он затем его арендовал. "Все эти утверждения не раз опровергались в судебном и внесудебном порядке… Статьи Merkur были использованы правоохранительными органами ФРГ для возбуждения предварительных расследований, в том числе, таких серьезных следственных действий как обыски, против Усманова по подозрениям в уклонении от уплаты налогов и нарушении Закона ФРГ о внешнеэкономической деятельности", - пояснили в пресс-службе Усманова. В целом в период 2023-2025 годов ряд европейских, в первую очередь немецких, СМИ и общественных деятелей признали, что не могут доказать собственные утверждения в отношении Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой, и приняли на себя письменные обязательства прекратить их незаконное распространение.
https://ria.ru/20250320/usmanov-2006210361.html
https://ria.ru/20250208/usmanov-1998159250.html
германия
бавария
сардиния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756661038_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_8db894112e759e879978c04b169533f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, бавария, сардиния, алишер усманов, евросоюз, в мире
Германия, Бавария, Сардиния, Алишер Усманов, Евросоюз, В мире
Münchner Merkur удалила статьи об Усманове

Münchner Merkur удалила статьи об Усманове, из-за которых инициировали санкции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Алишер Усманов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Немецкая газета Münchner Merkur письменно отказалась от целого ряда утверждений о российском предпринимателе Алишере Усманове, подписав три заявления о прекращении противоправных действий и удалив 15 статей, опубликованных с марта по ноябрь 2022 года, заявили РИА Новости в пресс-службе бизнесмена.
"Некоторые из удаленных материалов были использованы правоохранительными органами ФРГ для инициации предварительных расследований против Усманова и послужили обоснованием санкций ЕС против него и его сестры", - отметили в пресс-службе.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Швейцария исключила сестру Усманова из санкционных списков
20 марта, 14:44
"Münchner Merkur (Merkur) – ежедневная немецкая газета, входящая в медиагруппу Münchner Merkur/tz, и самое читаемое издание по подписке в Баварии. Усманов неоднократно становился мишенью публикаций Merkur, особенно после его включения в санкционные списки ЕС в феврале 2022 года. Теперь Merkur подписала одновременно три заявления о прекращении противоправных действий, включающие десятки ложных утверждений об Усманове и его родственниках. Ранее Merkur подписала еще пять таких заявлений", - добавил в пресс-службе Усманова.
В частности, газета утверждала, что Усманов якобы является владельцем люксового транспорта и недвижимости, приобретенных "с помощью сети подставных и офшорных компаний", и которые были впоследствии "конфискованы". Среди таких объектов назывались самолет Airbus A340, два вертолета и несколько автомобилей, несколько вилл на баварском озере Тегернзее, а также недвижимость на Сардинии, особняк в британском Суррее, "виллы в Лондоне", Хорватии и Латвии. Помимо этого, в удаленных статьях Merkur утверждалось, что А. Усманов якобы передал право собственности на это имущество трасту в пользу своих сестер, у которых он затем его арендовал.
"Все эти утверждения не раз опровергались в судебном и внесудебном порядке… Статьи Merkur были использованы правоохранительными органами ФРГ для возбуждения предварительных расследований, в том числе, таких серьезных следственных действий как обыски, против Усманова по подозрениям в уклонении от уплаты налогов и нарушении Закона ФРГ о внешнеэкономической деятельности", - пояснили в пресс-службе Усманова.
В целом в период 2023-2025 годов ряд европейских, в первую очередь немецких, СМИ и общественных деятелей признали, что не могут доказать собственные утверждения в отношении Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой, и приняли на себя письменные обязательства прекратить их незаконное распространение.
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Суд запретил Tagesspiegel распространять ложные утверждения об Усманове
8 февраля, 17:06
 
ГерманияБаварияСардинияАлишер УсмановЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала