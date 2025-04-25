Münchner Merkur удалила статьи об Усманове
Münchner Merkur удалила статьи об Усманове, из-за которых инициировали санкции
Алишер Усманов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Немецкая газета Münchner Merkur письменно отказалась от целого ряда утверждений о российском предпринимателе Алишере Усманове, подписав три заявления о прекращении противоправных действий и удалив 15 статей, опубликованных с марта по ноябрь 2022 года, заявили РИА Новости в пресс-службе бизнесмена.
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"Münchner Merkur (Merkur) – ежедневная немецкая газета, входящая в медиагруппу Münchner Merkur/tz, и самое читаемое издание по подписке в Баварии. Усманов неоднократно становился мишенью публикаций Merkur, особенно после его включения в санкционные списки ЕС в феврале 2022 года. Теперь Merkur подписала одновременно три заявления о прекращении противоправных действий, включающие десятки ложных утверждений об Усманове и его родственниках. Ранее Merkur подписала еще пять таких заявлений", - добавил в пресс-службе Усманова.
В частности, газета утверждала, что Усманов якобы является владельцем люксового транспорта и недвижимости, приобретенных "с помощью сети подставных и офшорных компаний", и которые были впоследствии "конфискованы". Среди таких объектов назывались самолет Airbus A340, два вертолета и несколько автомобилей, несколько вилл на баварском озере Тегернзее, а также недвижимость на Сардинии, особняк в британском Суррее, "виллы в Лондоне", Хорватии и Латвии. Помимо этого, в удаленных статьях Merkur утверждалось, что А. Усманов якобы передал право собственности на это имущество трасту в пользу своих сестер, у которых он затем его арендовал.
"Все эти утверждения не раз опровергались в судебном и внесудебном порядке… Статьи Merkur были использованы правоохранительными органами ФРГ для возбуждения предварительных расследований, в том числе, таких серьезных следственных действий как обыски, против Усманова по подозрениям в уклонении от уплаты налогов и нарушении Закона ФРГ о внешнеэкономической деятельности", - пояснили в пресс-службе Усманова.
В целом в период 2023-2025 годов ряд европейских, в первую очередь немецких, СМИ и общественных деятелей признали, что не могут доказать собственные утверждения в отношении Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой, и приняли на себя письменные обязательства прекратить их незаконное распространение.