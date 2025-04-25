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США ограничили помощь Украине в кибербезопасности, пишет Bloomberg - РИА Новости, 26.04.2025
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23:57 25.04.2025 (обновлено: 00:32 26.04.2025)
https://ria.ru/20250425/ssha-2013527351.html
США ограничили помощь Украине в кибербезопасности, пишет Bloomberg
США ограничили помощь Украине в кибербезопасности, пишет Bloomberg - РИА Новости, 26.04.2025
США ограничили помощь Украине в кибербезопасности, пишет Bloomberg
Вашингтон ограничил помощь Киеву в сфере кибербезопасности, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-25T23:57:00+03:00
2025-04-26T00:32:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вашингтон ограничил помощь Киеву в сфере кибербезопасности, передает агентство Bloomberg.По его данным, за последние пять лет Агентство США по международному развитию (USAID) потратило более 200 миллионов долларов на содействие Украине в этой сфере. Помощь также оказывали Агентство национальной безопасности и Киберкомандование США."Контракты десятков людей, работавших на Украине и в США, которые оказывали техническую поддержку сотням организаций Украины в сфере кибербезопасности, были расторгнуты или их действие было приостановлено", — рассказали агентству восемь источников.При этом, добавили они, часть компьютерного оборудования и программного обеспечения, которое планировалось отправить Киеву, так и не доставили емуКак сообщил агентству представитель Госдепа, глава ведомства Марко Рубио пытается гарантировать, что каждый доллар USAID будет потрачен на то, чтобы сделать США более безопасными, сильными и процветающими. Поэтому эта организация проверяет проекты по кибербезопасности, чтобы определить, какие из них лучше всего способствуют достижению целей американского президента Дональда Трампа, уточнил собеседник агентства.Кроме того, по данным других источников и документов, к которым Bloomberg получило доступ, поддержка США в сфере кибербезопасности предполагала оборудование и программное обеспечение, организацию обучения, технической поддержки для украинских организаций, в том числе ведомств, банков и АЭС. "Самый крупный контракт USAID, связанный с кибербезопасностью на Украине, был проект на 128 миллионов долларов для защиты критической инфраструктуры страны. Его получила в 2020 году частная девелоперовская компания из штата Мэриленд DAI Global. Контракт должен был закончиться в сентябре, но компания может его продлить до сентября 2026 года", — говорится в материале.По информации агентства, компания DAI Global предоставляла оборудование по кибербезопасности, которое использовалось национальной энергетической компанией "Укрэнерго", государственной фискальной службой Украины, а также Чернобольской АЭС. Отмечается, что в постсоветской республике также работали другие американские компании в сфере кибербезопасности, например, CRDF Global. Подчеркивается, что работа этих компаний также приостановлена.Департамент эффективности государственного управления США, возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал ее преступной организацией, которой пора умереть. Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
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в мире, сша, украина, киев, марко рубио, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша, укрэнерго
В мире, США, Украина, Киев, Марко Рубио, Дональд Трамп, Илон Маск, Агентство по международному развитию США, Укрэнерго
США ограничили помощь Украине в кибербезопасности, пишет Bloomberg

Bloomberg: США не доставили Украине часть компьютерного оборудования

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вашингтон ограничил помощь Киеву в сфере кибербезопасности, передает агентство Bloomberg.
По его данным, за последние пять лет Агентство США по международному развитию (USAID) потратило более 200 миллионов долларов на содействие Украине в этой сфере. Помощь также оказывали Агентство национальной безопасности и Киберкомандование США.
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"Контракты десятков людей, работавших на Украине и в США, которые оказывали техническую поддержку сотням организаций Украины в сфере кибербезопасности, были расторгнуты или их действие было приостановлено", — рассказали агентству восемь источников.
При этом, добавили они, часть компьютерного оборудования и программного обеспечения, которое планировалось отправить Киеву, так и не доставили ему
Как сообщил агентству представитель Госдепа, глава ведомства Марко Рубио пытается гарантировать, что каждый доллар USAID будет потрачен на то, чтобы сделать США более безопасными, сильными и процветающими. Поэтому эта организация проверяет проекты по кибербезопасности, чтобы определить, какие из них лучше всего способствуют достижению целей американского президента Дональда Трампа, уточнил собеседник агентства.
Кроме того, по данным других источников и документов, к которым Bloomberg получило доступ, поддержка США в сфере кибербезопасности предполагала оборудование и программное обеспечение, организацию обучения, технической поддержки для украинских организаций, в том числе ведомств, банков и АЭС.
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"Самый крупный контракт USAID, связанный с кибербезопасностью на Украине, был проект на 128 миллионов долларов для защиты критической инфраструктуры страны. Его получила в 2020 году частная девелоперовская компания из штата Мэриленд DAI Global. Контракт должен был закончиться в сентябре, но компания может его продлить до сентября 2026 года", — говорится в материале.
По информации агентства, компания DAI Global предоставляла оборудование по кибербезопасности, которое использовалось национальной энергетической компанией "Укрэнерго", государственной фискальной службой Украины, а также Чернобольской АЭС. Отмечается, что в постсоветской республике также работали другие американские компании в сфере кибербезопасности, например, CRDF Global. Подчеркивается, что работа этих компаний также приостановлена.
Департамент эффективности государственного управления США, возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал ее преступной организацией, которой пора умереть. Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
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В миреСШАУкраинаКиевМарко РубиоДональд ТрампИлон МаскАгентство по международному развитию СШАУкрэнерго
 
 
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