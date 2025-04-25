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Президент Швейцарии: США планируют переговоры о пошлинах с 15 странами - РИА Новости, 25.04.2025
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15:20 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/ssha-2013428722.html
Президент Швейцарии: США планируют переговоры о пошлинах с 15 странами
Президент Швейцарии: США планируют переговоры о пошлинах с 15 странами - РИА Новости, 25.04.2025
Президент Швейцарии: США планируют переговоры о пошлинах с 15 странами
США планируют переговоры о пошлинах на импорт с 15 привилегированными странами, к которым относится и Швейцария, в настоящее время идет подготовка к... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:20:00+03:00
2025-04-25T15:20:00+03:00
сша
швейцария
вашингтон (штат)
ги пармелен
скотт бессент
дональд трамп
мвф
всемирный банк
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США планируют переговоры о пошлинах на импорт с 15 привилегированными странами, к которым относится и Швейцария, в настоящее время идет подготовка к переговорам, заявила президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Келлер-Зуттер и глава минэкономики Ги Пармелен приняли участие в весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. "Мы довольны переговорами, которые мы провели. США планируют провести переговоры и хотят найти решения с группой из 15 стран, которые я бы назвала привилегированными. В эту группу входит и Швейцария", - заявила Келлер-Зуттер в интервью телерадиокомпании SRF. По ее словам, в настоящее время требуется разработать заявление о намерениях, над ним работает в том числе министерство финансов США, после чего могут начаться непосредственно переговоры. Келлер-Зуттер сообщила, что смогла лично пообщаться с министром финансов США Скоттом Бессентом и они договорились разработать данное заявление о намерениях, в котором будут перечислены наиболее важные для сторон темы. Кроме того, со стороны Штатов было назначено конкретное контактное лицо. "Власти США четко выразили намерение найти решение совместно с Швейцарией относительно пошлин... Было бы лучше, если бы это было 0%, потому что сама Швейцария не взимает пошлин на ввоз промышленных товаров. Но посмотрим, о чем удастся договориться. Вполне возможно, что США не откажутся от пошлин полностью. Возможно, с этим придется свыкнуться", - сказала Келлер-Зуттер. Президент Швейцарии заявила, что план с конкретной датой не зафиксирован, но стороны пришли к пониманию, что нужно двигаться вперед как можно быстрее и прийти к какому-либо заключению, поскольку неопределенность очень вредна для экономики. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250403/shvejtsarija-2009202716.html
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сша
швейцария
вашингтон (штат)
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сша, швейцария, вашингтон (штат), ги пармелен, скотт бессент, дональд трамп, мвф, всемирный банк, введение трампом пошлин на импорт
США, Швейцария, Вашингтон (штат), Ги Пармелен, Скотт Бессент, Дональд Трамп, МВФ, Всемирный банк, Введение Трампом пошлин на импорт
Президент Швейцарии: США планируют переговоры о пошлинах с 15 странами

Келлер-Зуттер: США проведут встречу по пошлинам с 15 привилегированными странами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США планируют переговоры о пошлинах на импорт с 15 привилегированными странами, к которым относится и Швейцария, в настоящее время идет подготовка к переговорам, заявила президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.
Келлер-Зуттер и глава минэкономики Ги Пармелен приняли участие в весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
Швейцарский флаг - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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"Мы довольны переговорами, которые мы провели. США планируют провести переговоры и хотят найти решения с группой из 15 стран, которые я бы назвала привилегированными. В эту группу входит и Швейцария", - заявила Келлер-Зуттер в интервью телерадиокомпании SRF.
По ее словам, в настоящее время требуется разработать заявление о намерениях, над ним работает в том числе министерство финансов США, после чего могут начаться непосредственно переговоры.
Келлер-Зуттер сообщила, что смогла лично пообщаться с министром финансов США Скоттом Бессентом и они договорились разработать данное заявление о намерениях, в котором будут перечислены наиболее важные для сторон темы. Кроме того, со стороны Штатов было назначено конкретное контактное лицо.
"Власти США четко выразили намерение найти решение совместно с Швейцарией относительно пошлин... Было бы лучше, если бы это было 0%, потому что сама Швейцария не взимает пошлин на ввоз промышленных товаров. Но посмотрим, о чем удастся договориться. Вполне возможно, что США не откажутся от пошлин полностью. Возможно, с этим придется свыкнуться", - сказала Келлер-Зуттер.
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Президент Швейцарии заявила, что план с конкретной датой не зафиксирован, но стороны пришли к пониманию, что нужно двигаться вперед как можно быстрее и прийти к какому-либо заключению, поскольку неопределенность очень вредна для экономики.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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СШАШвейцарияВашингтон (штат)Ги ПармеленСкотт БессентДональд ТрампМВФВсемирный банкВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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