Президент Швейцарии: США планируют переговоры о пошлинах с 15 странами
Келлер-Зуттер: США проведут встречу по пошлинам с 15 привилегированными странами
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США планируют переговоры о пошлинах на импорт с 15 привилегированными странами, к которым относится и Швейцария, в настоящее время идет подготовка к переговорам, заявила президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.
Келлер-Зуттер и глава минэкономики Ги Пармелен приняли участие в весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
"Мы довольны переговорами, которые мы провели. США планируют провести переговоры и хотят найти решения с группой из 15 стран, которые я бы назвала привилегированными. В эту группу входит и Швейцария", - заявила Келлер-Зуттер в интервью телерадиокомпании SRF.
По ее словам, в настоящее время требуется разработать заявление о намерениях, над ним работает в том числе министерство финансов США, после чего могут начаться непосредственно переговоры.
Келлер-Зуттер сообщила, что смогла лично пообщаться с министром финансов США Скоттом Бессентом и они договорились разработать данное заявление о намерениях, в котором будут перечислены наиболее важные для сторон темы. Кроме того, со стороны Штатов было назначено конкретное контактное лицо.
"Власти США четко выразили намерение найти решение совместно с Швейцарией относительно пошлин... Было бы лучше, если бы это было 0%, потому что сама Швейцария не взимает пошлин на ввоз промышленных товаров. Но посмотрим, о чем удастся договориться. Вполне возможно, что США не откажутся от пошлин полностью. Возможно, с этим придется свыкнуться", - сказала Келлер-Зуттер.
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Президент Швейцарии заявила, что план с конкретной датой не зафиксирован, но стороны пришли к пониманию, что нужно двигаться вперед как можно быстрее и прийти к какому-либо заключению, поскольку неопределенность очень вредна для экономики.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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