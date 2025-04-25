https://ria.ru/20250425/ssha-2013392191.html

Telegraph узнала, какие условия Украина выдвинула США

Telegraph узнала, какие условия Украина выдвинула США - РИА Новости, 25.04.2025

Telegraph узнала, какие условия Украина выдвинула США

Британская газета Telegraph опубликовала подробности документа о мирном урегулировании конфликта на Украине, переданного Киевом США, в котором, по данным... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:27:00+03:00

2025-04-25T13:27:00+03:00

2025-04-25T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Британская газета Telegraph опубликовала подробности документа о мирном урегулировании конфликта на Украине, переданного Киевом США, в котором, по данным газеты, содержится ряд требований к администрации американского президента Дональда Трампа, в том числе отказ Вашингтона от ключевой роли в переговорном процессе и ее переход к Киеву. По утверждению издания, Киев передал Трампу документ с требованиями по урегулированию конфликта, состоящий из пяти пунктов. Пункты 1 и 2 содержат призыв заключения мирной сделки "на основе международного права, а не капитуляции". Кроме того, украинская сторона настаивает на важности четких "гарантий безопасности" в качестве цены за потенциальное мирное соглашение, в рамках которого Украина "уступит" России регионы. "Третий пункт - это попытка отобрать у Трампа контроль над переговорами и вернуть Украину в центр мирного процесса", - пишет газета. В четвертом пункте документа, по данным издания, Киев "предупреждает" США и НАТО о том, что сохранение Россией контроля над Крымом якобы позволяет ей угрожать нападениями не только на Украину, но и на черноморских союзников. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В пятом пункте, как утверждается, украинская сторона заявляет о том, что нельзя позволить, чтобы РФ использовала возможную сделку по урегулированию конфликта для ограничения численности украинских ВС или оборонной промышленной базы страны. При этом центральным положением документа, как отмечается, выступает настойчивое требование Киева, чтобы Крым не был официально признан российским. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. При этом президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

https://ria.ru/20250227/kiev-2001925207.html

https://ria.ru/20250207/tramp-1997884930.html

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в мире, справки, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, нато, оон