https://ria.ru/20250425/sovetnikov-2013188270.html

Иван Советников: леса в Курской области будут восстановлены

Иван Советников: леса в Курской области будут восстановлены - РИА Новости, 25.04.2025

Иван Советников: леса в Курской области будут восстановлены

Леса в Курской области, пострадавшие в ходе боевых действий, будут приведены в порядок и восстановлены, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Павлу... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:00:00+03:00

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2025-04-25T11:00:00+03:00

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

иван советников

курская область

леса

интервью

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Леса в Курской области, пострадавшие в ходе боевых действий, будут приведены в порядок и восстановлены, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину руководитель Рослесхоза Иван Советников. Кроме того, глава ведомства рассказал, почему пожароопасный сезон в этом году будет сложным, готовы ли к нему регионы, как проходит подключение лесовозов к ГЛОНАСС, что происходит с экспортом российских пиломатериалов в Китай, и ожидает ли Россия возвращения на западные рынки лесопродукции.– Каким прогнозируется сезон лесных пожаров в этом году? Как на него повлияет прошедшая теплая и бесснежная зима в европейской части России?– Прогнозы не очень оптимистичные на этот год. Действительно, снега мало, причём не только на европейской территории России, но и в части Сибири, Дальнего Востока. Мы наблюдаем нехватку снегового покрова, нехватку влаги в почве.Пожары уже начались. Если обычно в Центральной России они стартовали где-то с середины апреля, то в этом году – с середины марта. То есть, у нас как минимум на один месяц пожароопасный сезон будет дольше, чем обычно, но мы были к этому готовы. Все силы и средства уже с середины марта, по крайней мере, по ЦФО (Центральному федерального округу – ред.), приведены в полную готовность, объявлены противопожарные режимы. Необходимые средства есть, врасплох нас это не застало. Мы уже начали и мониторить ситуацию, регионы тушат лесные пожары.– Россияне будут отдыхать на майских праздниках в этом году восемь дней. Длинные выходные могут усложнить ситуацию?– У нас традиционно весенний лесопожарный пик приходится на майские праздники. И тут два фактора вместе соединяются. С одной стороны, обычно это пиковые температуры для весны, с другой стороны, массовое посещение населением лесов. Лесное хозяйство традиционно все эти дни на работе, в дежурствах, и, естественно, этот год не будет исключением. Лица, которые задействованы в тушении лесных пожаров, все майские праздники будут на рабочих местах, заниматься мониторингом, профилактикой, тушением лесных пожаров или патрулированием тех мест, где традиционно наблюдается массовое скопление населения.– Последние два года погода в сентябре была аномально теплой, что продлевало пожароопасный сезон. Готовы ли пожарные группировки к повторению такого сценария в этом году?– Мы всегда надеемся на лучшее, а готовимся к худшему. Соответственно, мы готовимся к тому, что сезон продлится до октября. Силы и средства у нас для этого есть. Мы все-таки очень ждем дождливого лета, в отличие от всех остальных граждан России. Но, если теплая погода продлится, мы будем готовы и дальше тушить.– Финансирование борьбы с лесными пожарами выросло на 31% с 2024 года, до 19,7 миллиарда рублей. На что пойдут эти средства?– Действительно, мы в этом году получили дополнительно 5,3 миллиарда, и мы решили сфокусироваться на зонах контроля. У нас есть регионы, которые сократили зоны, где раньше пожары фактически не тушились, но, чтобы их тушить, нужно не просто на бумаге изменить какую-то границу, нужны физические силы и средства – люди, техника, оборудование. Поэтому мы эти деньги разделили на три региона: Якутия, Красноярский край, Забайкалье. В зонах контроля на эти средства будут созданы новые авиаотделения. Это значит, появятся новые участки подскока, новые хранения горюче-смазочных материалов, новая техника, дополнительные сотрудники, то есть у нас увеличится количество людей, которые смогут тушить лесные пожары.– А беспилотники будут им помогать? Как продвигается внедрение дронов в лесной отрасли?– Беспилотники уже давно, на самом деле, стоят на службе лесного хозяйства у ФБУ "Авиалесоохраны". Мы видим, как развивается эта сфера, и очень этому рады. Уверен, что мы будем развивать их использование, разных классов – от легких до тяжелых. По федеральному проекту в этом году у нас должно еще более тысячи единиц быть поставлено в регионы. Я думаю, что это произойдет даже до пожароопасного сезона.– С 1 января 2025 года лесное хозяйство в России перешло в цифровой формат. При этом ряд регионов столкнулись с трудностями при подключении к системе ГЛОНАСС из-за несвоевременной подготовки. Какая ситуация на данный момент? В каких регионах остаются проблемы?– Россия перешла на цифровой формат, это уже факт. Мы перешли с 1 января. Да, были проблемы, и мы честно их признаем. Не все оказались готовы, многие думали, что сроки перенесут, сдвинут. Конечно, когда у тебя все в цифре, все прозрачно, многим эта прозрачность не нравится. Давайте скажем честно, многим комфортнее и проще было жить в бумажках, и за ними прятать свои ошибки, просчеты или какие-то злоупотребления. Сейчас в этом плане стало все четко.На сегодняшний день с ГЛОНАСС я не вижу никаких проблем. Все, кто хотел поставить оборудование, поставили. Хотя в январе-феврале те, кто проспал, бегали и писали письма, что надо все отменить.Мы не видим спада ни экспорта древесины, ни продаж внутри страны. С другой стороны, мы запустили действительно большую систему. Она комплексная, она затрагивает все направления ведения государственного лесного реестра. И, конечно, было бы очень самонадеянно думать, что такая система сразу идеально заработает. Заработала она не идеально, есть, очевидно, проблемы по нагрузкам, по мощностям. Некоторые процессы на практике работают не так, как нам бы того хотелось.Единственный вариант – сообщать о таких ошибках. Мы благодарны регионам, которые конструктивно подходят к этой работе. Не просто огульно говорят, что ничего не работает, все пропало, а указывают на конкретные возникшие сложности.На этот год мы запланировали очередной виток модернизации системы и, естественно, будем дорабатывать все эти сложности и нюансы. Цифровизация – как ремонт: ее можно начать, но невозможно закончить. Постоянно есть что улучшать, что совершенствовать. Но уверен, что мы на правильном пути. Никаких сдвижек и отмен мы не планируем, идем вперед.– Все "проспавшие" 1 января сейчас подключились?– Бизнес – да, но, к сожалению, есть еще отстающие регионы, мы их пытаемся стимулировать.– Помогает ли система бороться с незаконной рубкой леса? Сколько случаев выявили с начала 2025 года?– Это ключевой элемент борьбы с незаконной рубкой. Страна у нас очень большая, площадь лесного фонда составляет 1,2 миллиарда гектаров, и, конечно, вокруг каждого дерева не поставишь охранника, это просто невозможно. Наша задача – не пускать незаконную древесину в оборот. И вот для этого служит ФГИС ЛК (Федеральная государственная информационная система лесного комплекса – ред.). С помощью нее можно прослеживать всю легальность древесины.Система действительно помогает, мы видим сильное снижение объема незаконных рубок. Но это происходит не только благодаря ФГИС, здесь работает весь комплекс факторов, начиная от дистанционного мониторинга, заканчивая нашей работой с правоохранительными органами. За последний год у нас 490 тысяч кубов. Это практически в три раза меньше, чем пять лет назад. Очень хорошие цифры, на мой взгляд, учитывая, что легальная заготовка – это 190 миллионов, то 490 тысяч кубов – это доли процента.– Будет ли проведена оценка состояния лесных участков на освобожденной территории Курской области? Есть ли необходимость восстанавливать там лес?– Во-первых, мы понимаем, что в Курской области тоже есть лесной бизнес несмотря на то, что это не самый лесной регион. Там есть лесопользователи, и, конечно, они пострадали от боевых действий, на части территории они не могли ввести хозяйство. Сейчас территория освобождена, но некоторые участки пока закрыты для посещения.Первая задача какую мы видим для себя, – поддержать наших лесопользователей. Мы сейчас прорабатываем вопрос освободить их от арендной платы на период, пока они не могут пользоваться этим лесом.Следующая задача, более глобальная – привести лес в порядок. Это разминирование, уборка техники, завалов и далее – лесовосстановление, эту задачу мы ставим себе на ближайшие годы.Как только у нас появится полный доступ, мы проведем обследование этих территорий. Нам сейчас нужно понять этапность, объем средств и сроки. Никаких нет сомнений, что все леса в Курской области будут приведены в полный порядок и восстановлены.– Как меняется ситуация в отрасли с приходом к власти президента США Дональда Трампа? Возможно ли возвращение на западные рынки в ближайшее время? Что будет с экспортом пиломатериалов в Китай?– В 2025 году мы наблюдаем сохранение положительной динамики прошлого года по экспорту пиломатериалов. Напомню, что в 2024 году экспорт пилопродукции увеличился на 3,5%, достигнув 21,4 миллиона кубометров, а за два месяца 2025-го объем роста близится к 10%, достигая 3,2 миллиона кубометров, что позволяет прогнозировать к концу текущего года объем вывоза за рубеж более 22 миллионов кубометров.Восстановление объемов поставок пиломатериалов происходит третий год. Однако результат немного не дотягивает до показателей 2021 года. Конечно, весь лесной комплекс ждет возвращения на западные рынки. Не потому, что мы туда так хотим, проблема в том, что в мировой экономике есть достаточно сильное распределение ниш. Традиционно Европа у нас забирала очень высококачественные, самые дорогие пиломатериалы, например, Mercedes у нас брал очень много фанеры, кроме того, газовозы, большие суда внутри обделаны нашей фанерой.Главным рынком сбыта пилопродукции сейчас является Китай – туда с начала 2025 года было вывезено два миллиона кубометров, это более 60% экспортируемых из России лесоматериалов. На втором месте у нас Узбекистан, есть поставки в Японию, Казахстан, Египет, Иран, Азербайджан, Республику Корею, Ирак, Киргизию, Турцию, Израиль и Афганистан.Китай у нас берет не самое высококачественное сырье, потому что им для стройки не требуется наша фанера, там делают свою, низкокачественную, в большом объеме. Также Европа традиционно покупала у нас пеллеты (топливные гранулы – ред.), а Китай их не берет, так просто устроен их рынок. Соответственно, мы, конечно, ждем западные рынки, чтобы этот баланс вернуть.– Говоря о природе России, большинство людей вспоминают про березу. Их действительно много в нашей стране? Какое дерево является самым распространенным в РФ?– Береза – достаточно распространенное дерево в наших лесах, оно растет практически на всей территории страны. Конечно, береза – не чисто российское дерево, оно растет и в Европе, и в Канаде, и в США. Если брать сугубо площадь лесов и количество древостоя, то самое распространенное в России дерево — это лиственница, но береза тоже играет большую роль. Две трети всех лиственных лесов — это береза, порядка 128 миллионов гектаров. Для сравнения: площадь Московской области – это примерно четыре миллиона гектаров.При этом надо помнить, что береза березе рознь. У нас произрастает более 60 видов. Если в центральной России растут мягколиственные породы: береза повислая, береза пушистая, то на Дальнем Востоке есть твердолиственные породы: береза каменная, очень плотная. Есть высокоствольные формы березы, их используют для фанеры, есть, наоборот, низкорослые березняки. То есть, у нас действительно страна берез, и мы совершенно по праву можем гордиться этим прекрасным растением.

https://ria.ru/20250107/pozhar-1992704784.html

https://ria.ru/20250219/teterin-2000333566.html

https://ria.ru/20250321/rosleskhoz-2006356887.html

https://ria.ru/20250329/derevya-2008070056.html

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россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), иван советников, курская область, леса, интервью