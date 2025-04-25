https://ria.ru/20250425/sovbez-2013383833.html
Путин проводит заседание Совбеза. Прямая трансляция
Путин проводит заседание Совбеза. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.04.2025
Путин проводит заседание Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:00:00+03:00
2025-04-25T13:00:00+03:00
2025-04-25T13:00:00+03:00
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на заседании Совета безопасности России
Путин на заседании Совета безопасности России
2025-04-25T13:00
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PT1M50S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин проводит заседание Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности.
2025-04-25T13:00
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PT1M50S
Путин проводит заседание Совбеза. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности.