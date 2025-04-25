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Метро Москвы украсили к празднованию 9 мая
Метро Москвы украсили к празднованию 9 мая - РИА Новости, 25.04.2025
Метро Москвы украсили к празднованию 9 мая
Метро Москвы украсили к 9 мая, пассажиры смогут посмотреть видеотрансляцию Парада Победы и отправить поздравительные открытки ветеранам и близким людям, сообщил РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:55:00+03:00
2025-04-25T08:55:00+03:00
2025-04-25T09:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
московский метрополитен
сергей собянин
москва
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Метро Москвы украсили к 9 мая, пассажиры смогут посмотреть видеотрансляцию Парада Победы и отправить поздравительные открытки ветеранам и близким людям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. "Отмечать Победу будем и в метро, ведь в самые трудные годы Московский метрополитен сыграл неоценимую роль: укрывал от бомбежек, служил госпиталем. На станции "Трубная" потолочный свод оформили георгиевскими лентами и бантами. На станциях "Маяковская" и "Курская" разместят Стены памяти с именами работников метро – участников войны. Десять станций украсили праздничные световые звезды, а вход станции Чистых пруды – инсталляция с буквой "М" и георгиевская лента", - написал Собянин. Он добавил, что медиаэкраны в поездах будут транслировать Парад Победы, а также тематические ролики о вкладе метро в Победу. На 15 стойках "Живое общение" можно будет бесплатно отправить открытки ветеранам и близким.
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московский метрополитен, сергей собянин, москва, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Московский метрополитен, Сергей Собянин, Москва, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Метро Москвы украсили к празднованию 9 мая
Собянин: метро Москвы украсили к празднованию 9 мая