https://ria.ru/20250425/sobyanin-2013323908.html

Метро Москвы украсили к празднованию 9 мая

Метро Москвы украсили к празднованию 9 мая - РИА Новости, 25.04.2025

Метро Москвы украсили к празднованию 9 мая

Метро Москвы украсили к 9 мая, пассажиры смогут посмотреть видеотрансляцию Парада Победы и отправить поздравительные открытки ветеранам и близким людям, сообщил РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T08:55:00+03:00

2025-04-25T08:55:00+03:00

2025-04-25T09:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

московский метрополитен

сергей собянин

москва

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Метро Москвы украсили к 9 мая, пассажиры смогут посмотреть видеотрансляцию Парада Победы и отправить поздравительные открытки ветеранам и близким людям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. "Отмечать Победу будем и в метро, ведь в самые трудные годы Московский метрополитен сыграл неоценимую роль: укрывал от бомбежек, служил госпиталем. На станции "Трубная" потолочный свод оформили георгиевскими лентами и бантами. На станциях "Маяковская" и "Курская" разместят Стены памяти с именами работников метро – участников войны. Десять станций украсили праздничные световые звезды, а вход станции Чистых пруды – инсталляция с буквой "М" и георгиевская лента", - написал Собянин. Он добавил, что медиаэкраны в поездах будут транслировать Парад Победы, а также тематические ролики о вкладе метро в Победу. На 15 стойках "Живое общение" можно будет бесплатно отправить открытки ветеранам и близким.

https://ria.ru/20250425/marka-2013321911.html

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московский метрополитен, сергей собянин, москва, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне