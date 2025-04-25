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WSJ: министр обороны США опасается увольнения из-за скандала с утечками
WSJ: министр обороны США опасается увольнения из-за скандала с утечками - РИА Новости, 25.04.2025
WSJ: министр обороны США опасается увольнения из-за скандала с утечками
Министр обороны США Пит Хегсет все больше обеспокоен восприятием президента США Дональда Трампа скандала с утечкой секретных данных, опасается, что его могут... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:28:00+03:00
2025-04-25T11:28:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет все больше обеспокоен восприятием президента США Дональда Трампа скандала с утечкой секретных данных, опасается, что его могут уволить, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, Трамп начал спрашивать людей в окружении Хегсета о его работе, а советники американского лидера внимательно следят за последними выступлениями главы Пентагона в СМИ. "Хегсет все больше беспокоится о том, как Трамп воспринимает ситуацию, а также о возможности своего увольнения", - пишет газета. На прошлой неделе три высокопоставленных помощника министра обороны Пита Хегсета были отстранены от своих должностей в рамках расследования, связанного с вероятной утечкой конфиденциальных данных. Глава Пентагона Хегсет также оказался в центре скандала из-за того, что поделился в личном чате со своей семьей и адвокатом Тимом Парлаторе информацией о графике полетов истребителей, которые участвовали в ударах по позициям йеменских хуситов. Помощник министра обороны опроверг эти сведения, а пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает Хегсета. Сам же Хегсет обвинил журналистов в целенаправленной кампании по его дискредитации, основанной на информации, полученной от уволенных сотрудников Пентагона.
https://ria.ru/20250424/khegset-2013091153.html
https://ria.ru/20250421/khegset-2012438413.html
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в мире, сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
WSJ: министр обороны США опасается увольнения из-за скандала с утечками
WSJ: министр обороны США Хегсет опасается увольнения из-за скандала с утечками