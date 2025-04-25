https://ria.ru/20250425/smi-2013362063.html

WSJ: министр обороны США опасается увольнения из-за скандала с утечками

WSJ: министр обороны США опасается увольнения из-за скандала с утечками - РИА Новости, 25.04.2025

WSJ: министр обороны США опасается увольнения из-за скандала с утечками

Министр обороны США Пит Хегсет все больше обеспокоен восприятием президента США Дональда Трампа скандала с утечкой секретных данных, опасается, что его могут... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:28:00+03:00

2025-04-25T11:28:00+03:00

2025-04-25T11:28:00+03:00

в мире

сша

пит хегсет

дональд трамп

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:142:2885:1765_1920x0_80_0_0_9d14802553d0aed995a41ad2d98379e2.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет все больше обеспокоен восприятием президента США Дональда Трампа скандала с утечкой секретных данных, опасается, что его могут уволить, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, Трамп начал спрашивать людей в окружении Хегсета о его работе, а советники американского лидера внимательно следят за последними выступлениями главы Пентагона в СМИ. "Хегсет все больше беспокоится о том, как Трамп воспринимает ситуацию, а также о возможности своего увольнения", - пишет газета. На прошлой неделе три высокопоставленных помощника министра обороны Пита Хегсета были отстранены от своих должностей в рамках расследования, связанного с вероятной утечкой конфиденциальных данных. Глава Пентагона Хегсет также оказался в центре скандала из-за того, что поделился в личном чате со своей семьей и адвокатом Тимом Парлаторе информацией о графике полетов истребителей, которые участвовали в ударах по позициям йеменских хуситов. Помощник министра обороны опроверг эти сведения, а пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает Хегсета. Сам же Хегсет обвинил журналистов в целенаправленной кампании по его дискредитации, основанной на информации, полученной от уволенных сотрудников Пентагона.

https://ria.ru/20250424/khegset-2013091153.html

https://ria.ru/20250421/khegset-2012438413.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша