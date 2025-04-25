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Следователи выехали на место взрыва в Балашихе - РИА Новости, 25.04.2025
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12:05 25.04.2025 (обновлено: 14:37 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/sledovateli--2013369755.html
Следователи выехали на место взрыва в Балашихе
Следователи выехали на место взрыва в Балашихе - РИА Новости, 25.04.2025
Следователи выехали на место взрыва в Балашихе
На место взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе выехали следователи, криминалисты и эксперты, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. РИА Новости, 25.04.2025
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балашиха
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
ярослав москалик
убийство генерала москалика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На место взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе выехали следователи, криминалисты и эксперты, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.Отмечается, что на место происшествия выехали следователи СК России, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов.
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РИА Новости
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96
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Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе
Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе
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балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, ярослав москалик, убийство генерала москалика
Балашиха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Ярослав Москалик, Убийство генерала Москалика
Следователи выехали на место взрыва в Балашихе

СК РФ: следователи и криминалисты выехали на место взрыва машины в Балашихе

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На место взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе выехали следователи, криминалисты и эксперты, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
Отмечается, что на место происшествия выехали следователи СК России, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов.
Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
СК завел дело после взрыва машины в Балашихе
Вчера, 12:03
 
БалашихаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ОбществоЯрослав МоскаликУбийство генерала Москалика
 
 
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