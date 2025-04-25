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Экс-сотруднику СК Кирееву запросили 24 года колонии, сообщил источник - РИА Новости, 25.04.2025
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15:26 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/sk-2013431847.html
Экс-сотруднику СК Кирееву запросили 24 года колонии, сообщил источник
Экс-сотруднику СК Кирееву запросили 24 года колонии, сообщил источник - РИА Новости, 25.04.2025
Экс-сотруднику СК Кирееву запросили 24 года колонии, сообщил источник
Бывшему сотруднику центрального аппарата СК Александру Кирееву в ходе прений сторон в столичном суде запросили 24 года колонии и штраф в полмиллиарда рублей,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:26:00+03:00
2025-04-25T15:26:00+03:00
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борис левин
генеральная прокуратура рф
московский городской суд
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Бывшему сотруднику центрального аппарата СК Александру Кирееву в ходе прений сторон в столичном суде запросили 24 года колонии и штраф в полмиллиарда рублей, ему инкриминируют в том числе лжесвидетельство и злоупотребление полномочиями, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом рассмотрения дела. "Гособвинение в ходе прений сторон просило для Киреева 24 года колонии, а также штраф на сумму в полмиллиарда рублей",- сказал собеседник агентства. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Киреев является обвиняемым по следующим статьям: организация преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ), три эпизода покушения на особо крупные взятки (часть 3 статьи 30, часть 6 статьи 290 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере и покушение на него (часть 4 статьи 159 УК РФ и часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ), четыре эпизода привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (часть 2 статьи 299 УК РФ), четыре эпизода заведомо незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под стражей (часть 3 статьи 301 УК РФ), фальсификация доказательств по уголовному делу (часть 3 статьи 303 УК РФ) и заведомо ложные показания (часть 2 статьи 307 УК РФ). Как сообщал "Коммерсантъ", по данным следствия, Киреев был одним из организаторов незаконного уголовного преследования совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также бывшего начальника ее службы безопасности Бориса Левина. Им решили инкриминировать покушение на бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко. Сам же Симоненко в настоящее время осужден на 22 года колонии. Ранее суд по иску Генпрокуратуры РФ к Кирееву и его родственникам обратил в доход государства квартиры, парковочные места и денежные средства в размере 26 миллионов рублей, взысканные солидарно. Родные Киреева подали жалобу на решение, однако Мосгорсуд оставил его в силе.
https://ria.ru/20250324/sud-2006854125.html
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происшествия, россия, алексей абрамов, борис левин, генеральная прокуратура рф, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алексей Абрамов, Борис Левин, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-сотруднику СК Кирееву запросили 24 года колонии, сообщил источник

Бывшему сотруднику центрального аппарата СК Кирееву запросили 24 года колонии

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Бывшему сотруднику центрального аппарата СК Александру Кирееву в ходе прений сторон в столичном суде запросили 24 года колонии и штраф в полмиллиарда рублей, ему инкриминируют в том числе лжесвидетельство и злоупотребление полномочиями, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.
"Гособвинение в ходе прений сторон просило для Киреева 24 года колонии, а также штраф на сумму в полмиллиарда рублей",- сказал собеседник агентства.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Суд признал законным взыскание 26 миллионов рублей с родственников Киреева
24 марта, 06:15
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Киреев является обвиняемым по следующим статьям: организация преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ), три эпизода покушения на особо крупные взятки (часть 3 статьи 30, часть 6 статьи 290 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере и покушение на него (часть 4 статьи 159 УК РФ и часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ), четыре эпизода привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (часть 2 статьи 299 УК РФ), четыре эпизода заведомо незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под стражей (часть 3 статьи 301 УК РФ), фальсификация доказательств по уголовному делу (часть 3 статьи 303 УК РФ) и заведомо ложные показания (часть 2 статьи 307 УК РФ).
Как сообщал "Коммерсантъ", по данным следствия, Киреев был одним из организаторов незаконного уголовного преследования совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также бывшего начальника ее службы безопасности Бориса Левина. Им решили инкриминировать покушение на бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко.
Сам же Симоненко в настоящее время осужден на 22 года колонии.
Ранее суд по иску Генпрокуратуры РФ к Кирееву и его родственникам обратил в доход государства квартиры, парковочные места и денежные средства в размере 26 миллионов рублей, взысканные солидарно. Родные Киреева подали жалобу на решение, однако Мосгорсуд оставил его в силе.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Родственники экс-сотрудника СК хотят вернуть миллионы и квартиры
26 января, 07:20
 
ПроисшествияРоссияАлексей АбрамовБорис ЛевинГенеральная прокуратура РФМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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