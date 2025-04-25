https://ria.ru/20250425/sk-2013431847.html

Экс-сотруднику СК Кирееву запросили 24 года колонии, сообщил источник

Экс-сотруднику СК Кирееву запросили 24 года колонии, сообщил источник - РИА Новости, 25.04.2025

Экс-сотруднику СК Кирееву запросили 24 года колонии, сообщил источник

Бывшему сотруднику центрального аппарата СК Александру Кирееву в ходе прений сторон в столичном суде запросили 24 года колонии и штраф в полмиллиарда рублей,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:26:00+03:00

2025-04-25T15:26:00+03:00

2025-04-25T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Бывшему сотруднику центрального аппарата СК Александру Кирееву в ходе прений сторон в столичном суде запросили 24 года колонии и штраф в полмиллиарда рублей, ему инкриминируют в том числе лжесвидетельство и злоупотребление полномочиями, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом рассмотрения дела. "Гособвинение в ходе прений сторон просило для Киреева 24 года колонии, а также штраф на сумму в полмиллиарда рублей",- сказал собеседник агентства. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Киреев является обвиняемым по следующим статьям: организация преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ), три эпизода покушения на особо крупные взятки (часть 3 статьи 30, часть 6 статьи 290 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере и покушение на него (часть 4 статьи 159 УК РФ и часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ), четыре эпизода привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (часть 2 статьи 299 УК РФ), четыре эпизода заведомо незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под стражей (часть 3 статьи 301 УК РФ), фальсификация доказательств по уголовному делу (часть 3 статьи 303 УК РФ) и заведомо ложные показания (часть 2 статьи 307 УК РФ). Как сообщал "Коммерсантъ", по данным следствия, Киреев был одним из организаторов незаконного уголовного преследования совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также бывшего начальника ее службы безопасности Бориса Левина. Им решили инкриминировать покушение на бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко. Сам же Симоненко в настоящее время осужден на 22 года колонии. Ранее суд по иску Генпрокуратуры РФ к Кирееву и его родственникам обратил в доход государства квартиры, парковочные места и денежные средства в размере 26 миллионов рублей, взысканные солидарно. Родные Киреева подали жалобу на решение, однако Мосгорсуд оставил его в силе.

https://ria.ru/20250324/sud-2006854125.html

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происшествия, россия, алексей абрамов, борис левин, генеральная прокуратура рф, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)