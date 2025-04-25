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Россия выделит средства на поставки продовольствия в Сирию - РИА Новости, 25.04.2025
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21:30 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/siriya-2013516934.html
Россия выделит средства на поставки продовольствия в Сирию
Россия выделит средства на поставки продовольствия в Сирию - РИА Новости, 25.04.2025
Россия выделит средства на поставки продовольствия в Сирию
Россия через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН) выделит 5 миллионов долларов на поставки продовольствия в Сирию, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:30:00+03:00
2025-04-25T21:30:00+03:00
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ООН, 25 апр – РИА Новости. Россия через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН) выделит 5 миллионов долларов на поставки продовольствия в Сирию, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. "Несмотря на введенные Западом в отношении нашей страны финансовые ограничения, недавно нам все же удалось осуществить очередной добровольный взнос в бюджет ВПП, 5 миллионов долларов из которого будут направлены для поставки продовольствия в Сирию", – сказал он в ходе заседания СБ ООН. Небензя отметил, что по линии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "завершается согласование с сирийскими властями модальностей" реализации профинансированного Россией проекта в размере 8 миллионов долларов по восстановлению сельского хозяйства в стране.
https://ria.ru/20250417/peskov-2011875267.html
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россия, сирия, василий небензя, оон, в мире
Россия, Сирия, Василий Небензя, ООН, В мире
Россия выделит средства на поставки продовольствия в Сирию

Небензя: Россия через ВПП выделит $5 млн на поставки продовольствия в Сирию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг Сирии
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ООН, 25 апр – РИА Новости. Россия через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН) выделит 5 миллионов долларов на поставки продовольствия в Сирию, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя.
"Несмотря на введенные Западом в отношении нашей страны финансовые ограничения, недавно нам все же удалось осуществить очередной добровольный взнос в бюджет ВПП, 5 миллионов долларов из которого будут направлены для поставки продовольствия в Сирию", – сказал он в ходе заседания СБ ООН.
Небензя отметил, что по линии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "завершается согласование с сирийскими властями модальностей" реализации профинансированного Россией проекта в размере 8 миллионов долларов по восстановлению сельского хозяйства в стране.
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