https://ria.ru/20250425/siriya-2013516934.html

Россия выделит средства на поставки продовольствия в Сирию

Россия выделит средства на поставки продовольствия в Сирию - РИА Новости, 25.04.2025

Россия выделит средства на поставки продовольствия в Сирию

Россия через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН) выделит 5 миллионов долларов на поставки продовольствия в Сирию, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T21:30:00+03:00

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ООН, 25 апр – РИА Новости. Россия через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН) выделит 5 миллионов долларов на поставки продовольствия в Сирию, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. "Несмотря на введенные Западом в отношении нашей страны финансовые ограничения, недавно нам все же удалось осуществить очередной добровольный взнос в бюджет ВПП, 5 миллионов долларов из которого будут направлены для поставки продовольствия в Сирию", – сказал он в ходе заседания СБ ООН. Небензя отметил, что по линии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "завершается согласование с сирийскими властями модальностей" реализации профинансированного Россией проекта в размере 8 миллионов долларов по восстановлению сельского хозяйства в стране.

https://ria.ru/20250417/peskov-2011875267.html

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россия, сирия, василий небензя, оон, в мире