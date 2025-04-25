https://ria.ru/20250425/siriya-2013516934.html
Россия выделит средства на поставки продовольствия в Сирию
Россия выделит средства на поставки продовольствия в Сирию - РИА Новости, 25.04.2025
Россия выделит средства на поставки продовольствия в Сирию
Россия через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН) выделит 5 миллионов долларов на поставки продовольствия в Сирию, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:30:00+03:00
2025-04-25T21:30:00+03:00
2025-04-25T21:30:00+03:00
россия
сирия
василий небензя
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988121688_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8175ffc61b875f667b84dcd69cabafca.jpg
ООН, 25 апр – РИА Новости. Россия через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН) выделит 5 миллионов долларов на поставки продовольствия в Сирию, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. "Несмотря на введенные Западом в отношении нашей страны финансовые ограничения, недавно нам все же удалось осуществить очередной добровольный взнос в бюджет ВПП, 5 миллионов долларов из которого будут направлены для поставки продовольствия в Сирию", – сказал он в ходе заседания СБ ООН. Небензя отметил, что по линии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "завершается согласование с сирийскими властями модальностей" реализации профинансированного Россией проекта в размере 8 миллионов долларов по восстановлению сельского хозяйства в стране.
https://ria.ru/20250417/peskov-2011875267.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988121688_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_2bb73646a1df4a3e66cb50c36a60916e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, василий небензя, оон, в мире
Россия, Сирия, Василий Небензя, ООН, В мире
Россия выделит средства на поставки продовольствия в Сирию
Небензя: Россия через ВПП выделит $5 млн на поставки продовольствия в Сирию