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Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций - РИА Новости, 25.04.2025
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06:33 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/siluanovyj-2013315353.html
Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций
Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций - РИА Новости, 25.04.2025
Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций
Россия призывает Международный валютный фонд объективно оценить последствия санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:33:00+03:00
2025-04-25T06:33:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
мвф
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Россия призывает Международный валютный фонд объективно оценить последствия санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы призываем МВФ провести тщательную и объективную оценку воздействия торговых ограничений и санкций на международную валютно-финансовую систему и разработать меры по смягчению этих последствий", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
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экономика, россия, антон силуанов, мвф, всемирный банк
Экономика, Россия, Антон Силуанов, МВФ, Всемирный банк
Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций

Силуанов призвал МВФ провести тщательную оценку последствий торговых ограничений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Антон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Антон Силуанов . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Россия призывает Международный валютный фонд объективно оценить последствия санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы призываем МВФ провести тщательную и объективную оценку воздействия торговых ограничений и санкций на международную валютно-финансовую систему и разработать меры по смягчению этих последствий", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
МВФ оценил последствия санкций против России
22 апреля, 16:05
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМВФВсемирный банк
 
 
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