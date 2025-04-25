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Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций
Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций - РИА Новости, 25.04.2025
Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций
Россия призывает Международный валютный фонд объективно оценить последствия санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:33:00+03:00
2025-04-25T06:33:00+03:00
2025-04-25T06:33:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Россия призывает Международный валютный фонд объективно оценить последствия санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы призываем МВФ провести тщательную и объективную оценку воздействия торговых ограничений и санкций на международную валютно-финансовую систему и разработать меры по смягчению этих последствий", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
https://ria.ru/20250422/sanktsii-2012761919.html
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экономика, россия, антон силуанов, мвф, всемирный банк
Экономика, Россия, Антон Силуанов, МВФ, Всемирный банк
Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций
Силуанов призвал МВФ провести тщательную оценку последствий торговых ограничений