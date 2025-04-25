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Силуанов назвал внедрение ИИ ключевым фактором развития экономики
Силуанов назвал внедрение ИИ ключевым фактором развития экономики - РИА Новости, 25.04.2025
Силуанов назвал внедрение ИИ ключевым фактором развития экономики
Внедрение технологий искусственного интеллекта станет ключевым фактором роста экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:28:00+03:00
2025-04-25T06:28:00+03:00
2025-04-25T06:28:00+03:00
экономика
технологии
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всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Внедрение технологий искусственного интеллекта станет ключевым фактором роста экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Ожидается, что широкое внедрение ИИ станет ключевым фактором экономического роста в среднесрочной перспективе. ИИ обладает значительным потенциалом для повышения производительности и доходов во многих секторах, улучшения фискальной дисциплины и содействия смягчению проблем, связанных со старением населения", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Другой важной технологической возможностью министр назвал развитие децентрализованных финансовых сервисов, "которые могут снизить глобальные транзакционные издержки и повысить безопасность международных финансовых потоков".
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экономика, технологии, россия, антон силуанов, всемирный банк
Экономика, Технологии, Россия, Антон Силуанов, Всемирный банк
Силуанов назвал внедрение ИИ ключевым фактором развития экономики
Силуанов: широкое внедрение ИИ станет ключевым фактором роста экономики