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Силуанов назвал внедрение ИИ ключевым фактором развития экономики - РИА Новости, 25.04.2025
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06:28 25.04.2025
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Силуанов назвал внедрение ИИ ключевым фактором развития экономики
Силуанов назвал внедрение ИИ ключевым фактором развития экономики - РИА Новости, 25.04.2025
Силуанов назвал внедрение ИИ ключевым фактором развития экономики
Внедрение технологий искусственного интеллекта станет ключевым фактором роста экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:28:00+03:00
2025-04-25T06:28:00+03:00
экономика
технологии
россия
антон силуанов
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Внедрение технологий искусственного интеллекта станет ключевым фактором роста экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Ожидается, что широкое внедрение ИИ станет ключевым фактором экономического роста в среднесрочной перспективе. ИИ обладает значительным потенциалом для повышения производительности и доходов во многих секторах, улучшения фискальной дисциплины и содействия смягчению проблем, связанных со старением населения", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Другой важной технологической возможностью министр назвал развитие децентрализованных финансовых сервисов, "которые могут снизить глобальные транзакционные издержки и повысить безопасность международных финансовых потоков".
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экономика, технологии, россия, антон силуанов, всемирный банк
Экономика, Технологии, Россия, Антон Силуанов, Всемирный банк
Силуанов назвал внедрение ИИ ключевым фактором развития экономики

Силуанов: широкое внедрение ИИ станет ключевым фактором роста экономики

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Антон Силуанов . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Внедрение технологий искусственного интеллекта станет ключевым фактором роста экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Ожидается, что широкое внедрение ИИ станет ключевым фактором экономического роста в среднесрочной перспективе. ИИ обладает значительным потенциалом для повышения производительности и доходов во многих секторах, улучшения фискальной дисциплины и содействия смягчению проблем, связанных со старением населения", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Другой важной технологической возможностью министр назвал развитие децентрализованных финансовых сервисов, "которые могут снизить глобальные транзакционные издержки и повысить безопасность международных финансовых потоков".
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