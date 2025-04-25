Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году
Шор: шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году равны нулю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Шансы Молдавии вступить в Европейский Союз к 2030 году, не говоря уже о 2028, равны нулю, так как большинство стран Союза против, а референдум о членстве является фарсом, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор.
В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Кишинев заявила, что Молдавия сможет присоединиться к ЕС в 2028 году, если власти республики сумеют добиться прогресса в процессе реформ и выполнят "домашнее задание".
"Шансы Молдовы вступить в ЕС к 2030 году, не говоря уже о 2028-м, равны нулю, и вот почему: большинство стран ЕС против", - сказал Шор.
Он подчеркнул, что Франция, Нидерланды, Австрия и другие страны уже заявили, что расширение - не их приоритет. "А Румыния, которая громче всех кричит о "воссоединении", сама блокирует молдавский экспорт", - отметил политик.
"Референдум - фарс. Власти сознательно ограничили голосование за рубежом, открыв всего два участка в России, где живет почти полмиллиона молдаван. Его реальный результат - большинство людей в стране против евроинтеграции. Огромная молдавская диаспора в России, которой не дали проголосовать, тоже против", - указал Шор.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошло года лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. Этот результат получен за счет голосов с зарубежных участков, поскольку внутри страны евроинтеграцию поддержали около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой за рубежом, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Санду обозначила возможный срок присоединения Молдавии к ЕС
17 апреля, 12:13