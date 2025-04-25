https://ria.ru/20250425/shor-2013334223.html

Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году

Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году - РИА Новости, 25.04.2025

Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году

Шансы Молдавии вступить в Европейский Союз к 2030 году, не говоря уже о 2028, равны нулю, так как большинство стран Союза против, а референдум о членстве... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T10:19:00+03:00

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2025-04-25T10:43:00+03:00

евросоюз

молдавия

россия

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илан шор

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Шансы Молдавии вступить в Европейский Союз к 2030 году, не говоря уже о 2028, равны нулю, так как большинство стран Союза против, а референдум о членстве является фарсом, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор.В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Кишинев заявила, что Молдавия сможет присоединиться к ЕС в 2028 году, если власти республики сумеют добиться прогресса в процессе реформ и выполнят "домашнее задание"."Шансы Молдовы вступить в ЕС к 2030 году, не говоря уже о 2028-м, равны нулю, и вот почему: большинство стран ЕС против", - сказал Шор.Он подчеркнул, что Франция, Нидерланды, Австрия и другие страны уже заявили, что расширение - не их приоритет. "А Румыния, которая громче всех кричит о "воссоединении", сама блокирует молдавский экспорт", - отметил политик."Референдум - фарс. Власти сознательно ограничили голосование за рубежом, открыв всего два участка в России, где живет почти полмиллиона молдаван. Его реальный результат - большинство людей в стране против евроинтеграции. Огромная молдавская диаспора в России, которой не дали проголосовать, тоже против", - указал Шор.Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошло года лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. Этот результат получен за счет голосов с зарубежных участков, поскольку внутри страны евроинтеграцию поддержали около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой за рубежом, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.

https://ria.ru/20250309/moldaviya-2003957576.html

https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011777907.html

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евросоюз, молдавия, россия, кишинев, илан шор, кайя каллас, мария захарова, в мире