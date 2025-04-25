Рейтинг@Mail.ru
Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 25.04.2025 (обновлено: 10:43 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/shor-2013334223.html
Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году
Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году - РИА Новости, 25.04.2025
Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году
Шансы Молдавии вступить в Европейский Союз к 2030 году, не говоря уже о 2028, равны нулю, так как большинство стран Союза против, а референдум о членстве... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T10:19:00+03:00
2025-04-25T10:43:00+03:00
евросоюз
молдавия
россия
кишинев
илан шор
кайя каллас
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_889fb8b2cb45fe0684928e18694b915e.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Шансы Молдавии вступить в Европейский Союз к 2030 году, не говоря уже о 2028, равны нулю, так как большинство стран Союза против, а референдум о членстве является фарсом, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор.В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Кишинев заявила, что Молдавия сможет присоединиться к ЕС в 2028 году, если власти республики сумеют добиться прогресса в процессе реформ и выполнят "домашнее задание"."Шансы Молдовы вступить в ЕС к 2030 году, не говоря уже о 2028-м, равны нулю, и вот почему: большинство стран ЕС против", - сказал Шор.Он подчеркнул, что Франция, Нидерланды, Австрия и другие страны уже заявили, что расширение - не их приоритет. "А Румыния, которая громче всех кричит о "воссоединении", сама блокирует молдавский экспорт", - отметил политик."Референдум - фарс. Власти сознательно ограничили голосование за рубежом, открыв всего два участка в России, где живет почти полмиллиона молдаван. Его реальный результат - большинство людей в стране против евроинтеграции. Огромная молдавская диаспора в России, которой не дали проголосовать, тоже против", - указал Шор.Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошло года лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. Этот результат получен за счет голосов с зарубежных участков, поскольку внутри страны евроинтеграцию поддержали около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой за рубежом, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
https://ria.ru/20250309/moldaviya-2003957576.html
https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011777907.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_c79efaf004dddbe28964dd7277361484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, молдавия, россия, кишинев, илан шор, кайя каллас, мария захарова, в мире
Евросоюз, Молдавия, Россия, Кишинев, Илан Шор, Кайя Каллас, Мария Захарова, В мире
Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году

Шор: шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году равны нулю

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМолдавский бизнесмен Илан Шор
Молдавский бизнесмен Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Шансы Молдавии вступить в Европейский Союз к 2030 году, не говоря уже о 2028, равны нулю, так как большинство стран Союза против, а референдум о членстве является фарсом, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор.
В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Кишинев заявила, что Молдавия сможет присоединиться к ЕС в 2028 году, если власти республики сумеют добиться прогресса в процессе реформ и выполнят "домашнее задание".
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Экс-президент Молдавии призвал страну быть суверенной на фоне агрессии ЕС
9 марта, 20:02
"Шансы Молдовы вступить в ЕС к 2030 году, не говоря уже о 2028-м, равны нулю, и вот почему: большинство стран ЕС против", - сказал Шор.
Он подчеркнул, что Франция, Нидерланды, Австрия и другие страны уже заявили, что расширение - не их приоритет. "А Румыния, которая громче всех кричит о "воссоединении", сама блокирует молдавский экспорт", - отметил политик.
"Референдум - фарс. Власти сознательно ограничили голосование за рубежом, открыв всего два участка в России, где живет почти полмиллиона молдаван. Его реальный результат - большинство людей в стране против евроинтеграции. Огромная молдавская диаспора в России, которой не дали проголосовать, тоже против", - указал Шор.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошло года лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. Этот результат получен за счет голосов с зарубежных участков, поскольку внутри страны евроинтеграцию поддержали около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой за рубежом, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Санду обозначила возможный срок присоединения Молдавии к ЕС
17 апреля, 12:13
 
ЕвросоюзМолдавияРоссияКишиневИлан ШорКайя КалласМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала