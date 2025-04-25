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Три новые школы откроют в селах Тюменской области в 2025 году - РИА Новости, 25.04.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
16:59 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/shkoly-2013469191.html
Три новые школы откроют в селах Тюменской области в 2025 году
Три новые школы откроют в селах Тюменской области в 2025 году - РИА Новости, 25.04.2025
Три новые школы откроют в селах Тюменской области в 2025 году
Три новые школы сдадут в эксплуатацию в Тюменской области в текущем году по региональной программе замены деревянных сельских школ современными зданиями,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:59:00+03:00
2025-04-25T16:59:00+03:00
тюменская область
уватский район
ярковский район
александр моор
школы
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ТЮМЕНЬ, 25 апр – РИА Новости. Три новые школы сдадут в эксплуатацию в Тюменской области в текущем году по региональной программе замены деревянных сельских школ современными зданиями, сообщил губернатор Александр Моор. "В планах - заменить 28 школ. Уже введены в строй 14 новых зданий в шести муниципалитетах. Таким образом, мы выполнили план на 50 процентов. Продолжается строительство ещё семи школ. Три из них будут сданы в эксплуатацию в 2025 году &lt;…&gt; в Вагайском и Ярковском районах. Ещё четыре построят в 2026 году в Вагайском, Тобольском, Нижнетавдинском и Уватском районах. Семь школ в стадии проектирования", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Промежуточные итоги реализации программы замены деревянных сельских школ современными зданиями были озвучены на заседании президиума правительства Тюменской области. Губернатор подчеркнул, что регион выполнит программу в полном объеме, так как "юные земляки должны получать достойное образование в комфортных условиях, независимо от того, где они живут – в городе или в сельской местности". В начале января этого года Моор в своем Telegram-канале сообщал, что за последние десять лет программа обновления сельских школ охватила более двадцати отдаленных населенных пунктов региона. В 2024 году современные комфортные школы были открыты в деревне Овсянникова Тобольского района и в селе Большой Карагай Вагайского района. В этом году дети сели за парты в новых классах в селе Казанском Вагайского района и поселке Першино Уватского района.
https://ria.ru/20250421/shkolniki-2012530582.html
https://ria.ru/20250421/gubernatormoor-2012535306.html
уватский район
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уватский район, ярковский район, александр моор, школы
Тюменская область, Уватский район, Ярковский район, Александр Моор, Школы
Три новые школы откроют в селах Тюменской области в 2025 году

Три новые школы откроют в селах Тюменской области в 2025 году по регпрограмме

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 25 апр – РИА Новости. Три новые школы сдадут в эксплуатацию в Тюменской области в текущем году по региональной программе замены деревянных сельских школ современными зданиями, сообщил губернатор Александр Моор.
"В планах - заменить 28 школ. Уже введены в строй 14 новых зданий в шести муниципалитетах. Таким образом, мы выполнили план на 50 процентов. Продолжается строительство ещё семи школ. Три из них будут сданы в эксплуатацию в 2025 году <…> в Вагайском и Ярковском районах. Ещё четыре построят в 2026 году в Вагайском, Тобольском, Нижнетавдинском и Уватском районах. Семь школ в стадии проектирования", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
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Промежуточные итоги реализации программы замены деревянных сельских школ современными зданиями были озвучены на заседании президиума правительства Тюменской области. Губернатор подчеркнул, что регион выполнит программу в полном объеме, так как "юные земляки должны получать достойное образование в комфортных условиях, независимо от того, где они живут – в городе или в сельской местности".
В начале января этого года Моор в своем Telegram-канале сообщал, что за последние десять лет программа обновления сельских школ охватила более двадцати отдаленных населенных пунктов региона. В 2024 году современные комфортные школы были открыты в деревне Овсянникова Тобольского района и в селе Большой Карагай Вагайского района. В этом году дети сели за парты в новых классах в селе Казанском Вагайского района и поселке Першино Уватского района.
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