https://ria.ru/20250425/shkoly-2013469191.html

Три новые школы откроют в селах Тюменской области в 2025 году

Три новые школы откроют в селах Тюменской области в 2025 году - РИА Новости, 25.04.2025

Три новые школы откроют в селах Тюменской области в 2025 году

Три новые школы сдадут в эксплуатацию в Тюменской области в текущем году по региональной программе замены деревянных сельских школ современными зданиями,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:59:00+03:00

2025-04-25T16:59:00+03:00

2025-04-25T16:59:00+03:00

тюменская область

уватский район

ярковский район

александр моор

школы

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ТЮМЕНЬ, 25 апр – РИА Новости. Три новые школы сдадут в эксплуатацию в Тюменской области в текущем году по региональной программе замены деревянных сельских школ современными зданиями, сообщил губернатор Александр Моор. "В планах - заменить 28 школ. Уже введены в строй 14 новых зданий в шести муниципалитетах. Таким образом, мы выполнили план на 50 процентов. Продолжается строительство ещё семи школ. Три из них будут сданы в эксплуатацию в 2025 году <…> в Вагайском и Ярковском районах. Ещё четыре построят в 2026 году в Вагайском, Тобольском, Нижнетавдинском и Уватском районах. Семь школ в стадии проектирования", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Промежуточные итоги реализации программы замены деревянных сельских школ современными зданиями были озвучены на заседании президиума правительства Тюменской области. Губернатор подчеркнул, что регион выполнит программу в полном объеме, так как "юные земляки должны получать достойное образование в комфортных условиях, независимо от того, где они живут – в городе или в сельской местности". В начале января этого года Моор в своем Telegram-канале сообщал, что за последние десять лет программа обновления сельских школ охватила более двадцати отдаленных населенных пунктов региона. В 2024 году современные комфортные школы были открыты в деревне Овсянникова Тобольского района и в селе Большой Карагай Вагайского района. В этом году дети сели за парты в новых классах в селе Казанском Вагайского района и поселке Першино Уватского района.

https://ria.ru/20250421/shkolniki-2012530582.html

https://ria.ru/20250421/gubernatormoor-2012535306.html

уватский район

ярковский район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

уватский район, ярковский район, александр моор, школы