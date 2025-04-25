https://ria.ru/20250425/shkola-2013302102.html

В Минпросвещения прокомментировали выбор продуктов для школьных буфетов

В Минпросвещения прокомментировали выбор продуктов для школьных буфетов - РИА Новости, 25.04.2025

В Минпросвещения прокомментировали выбор продуктов для школьных буфетов

Замглавы Минпросвещения РФ Ирина Шварцман, комментируя РИА Новости выбор продуктов для школьных буфетов, отметила, что еда в образовательных учреждениях должна... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T00:57:00+03:00

2025-04-25T00:57:00+03:00

2025-04-25T00:57:00+03:00

общество

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Замглавы Минпросвещения РФ Ирина Шварцман, комментируя РИА Новости выбор продуктов для школьных буфетов, отметила, что еда в образовательных учреждениях должна соответствовать всем требованиям, законодательно установленным к детскому питанию. Ранее депутат ГД Ксения Горячева ("Новые люди") попросила Минпросвещения РФ дать разъяснения о формировании перечня товаров, представленных в школьном буфете, а также дать мотивированные разъяснения относительно выбора этих продуктов. Депутат рассказала, что в её адрес приходит один и тот же вопрос: "Почему в школьных буфетах такой перекос в сторону фастфуда и сахара? Где горячее, где нормальная еда?". "Продукты, предлагаемые нашим детям, в столовой или в буфете, должны соответствовать всем требованиям, законодательно установленным к детскому питанию", - сказала Шварцман. Замминистра напомнила об утверждении автономии образовательной организации, то есть самостоятельность деятельности в соответствии с действующим нормативным полем РФ. "Минпросвещения России в части компетенции координирует вопросы организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся через Оперативный штаб Минпросвещения России по организации горячего питания", - добавила Шварцман. По ее словам, Роспотребнадзором в полной мере разработаны нормативные правовые акты, санитарно-эпидемиологические нормы и требования, регламентирующие все стороны, в том числе и вопросы буфетного питания в школах страны.

https://ria.ru/20250419/minprosveschenie-2012251081.html

https://ria.ru/20250415/minprosvescheniya-2011272604.html

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общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство просвещения россии (минпросвещения россии)