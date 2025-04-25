Рейтинг@Mail.ru
Главу Шилки будут судить за гибель ребенка, на которого упала печь - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/shilka-2013356113.html
Главу Шилки будут судить за гибель ребенка, на которого упала печь
Главу Шилки будут судить за гибель ребенка, на которого упала печь - РИА Новости, 25.04.2025
Главу Шилки будут судить за гибель ребенка, на которого упала печь
Главу города Шилка в Забайкальском крае будут судить за халатность после гибели десятилетнего ребёнка, на которого обрушилась кирпичная печь, сообщает... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:08:00+03:00
2025-04-25T11:08:00+03:00
происшествия
шилка
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Главу города Шилка в Забайкальском крае будут судить за халатность после гибели десятилетнего ребёнка, на которого обрушилась кирпичная печь, сообщает прокуратура региона. По версии следствия, с февраля 2024 года обвиняемый, зная, что дом № 2 по улице Чкалова в Шилке полностью расселен и представляет опасность людей, не предпринял мер по сносу здания, не ограничил доступ к нему, хотя в бюджете были на это средства. "Заместитель прокурора Забайкальского края Сергей Цурбанов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы городского поселения "Шилкинское" Алексея Бакшеева... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Шилкинский районный суд", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что сразу после происшествия прокуратура установила бездействие местной администрации в отношении еще шести аварийных расселенных многоквартирных домов в центре города. "С учетом частичного устранения нарушений Шилкинский районный суд по иску прокурора понудил муниципалитет принять меры по сносу аварийных и расселенных четырёх домов, а также утилизировать строительный мусор", - отметили в надзорном ведомстве. Дополнительная проверка прокурора выявила еще 20 индивидуальных аварийных расселенных домов, в администрацию внесено представление для их сноса. Окончательное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, информирует надзорное ведомство. В феврале пресс-служба регионального следственного управления СК сообщала, что 10-летний мальчик погиб из-за обрушившейся на него кирпичной печи на территории частично разобранного аварийного дома в городе Шилка Забайкальского края, возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
https://ria.ru/20250407/ural-2009783133.html
https://ria.ru/20250411/irkutsk-2010720414.html
шилка
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шилка, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шилка, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу Шилки будут судить за гибель ребенка, на которого упала печь

Главу Шилки в Забайкалье будут судить за гибель ребенка, на которого упала печь

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Главу города Шилка в Забайкальском крае будут судить за халатность после гибели десятилетнего ребёнка, на которого обрушилась кирпичная печь, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, с февраля 2024 года обвиняемый, зная, что дом № 2 по улице Чкалова в Шилке полностью расселен и представляет опасность людей, не предпринял мер по сносу здания, не ограничил доступ к нему, хотя в бюджете были на это средства.
Суд - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
На Урале чиновницу будут судить за гибель пенсионерки
7 апреля, 12:44
"Заместитель прокурора Забайкальского края Сергей Цурбанов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы городского поселения "Шилкинское" Алексея Бакшеева... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Шилкинский районный суд", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве уточнили, что сразу после происшествия прокуратура установила бездействие местной администрации в отношении еще шести аварийных расселенных многоквартирных домов в центре города.
"С учетом частичного устранения нарушений Шилкинский районный суд по иску прокурора понудил муниципалитет принять меры по сносу аварийных и расселенных четырёх домов, а также утилизировать строительный мусор", - отметили в надзорном ведомстве.
Дополнительная проверка прокурора выявила еще 20 индивидуальных аварийных расселенных домов, в администрацию внесено представление для их сноса. Окончательное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, информирует надзорное ведомство.
В феврале пресс-служба регионального следственного управления СК сообщала, что 10-летний мальчик погиб из-за обрушившейся на него кирпичной печи на территории частично разобранного аварийного дома в городе Шилка Забайкальского края, возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Иркутске на ребенка упала металлоконструкция в игровой комнате ТЦ
11 апреля, 14:17
 
ПроисшествияШилкаЗабайкальский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала