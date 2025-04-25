https://ria.ru/20250425/shilka-2013356113.html

Главу Шилки будут судить за гибель ребенка, на которого упала печь

Главу Шилки будут судить за гибель ребенка, на которого упала печь - РИА Новости, 25.04.2025

Главу Шилки будут судить за гибель ребенка, на которого упала печь

Главу города Шилка в Забайкальском крае будут судить за халатность после гибели десятилетнего ребёнка, на которого обрушилась кирпичная печь, сообщает... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:08:00+03:00

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2025-04-25T11:08:00+03:00

происшествия

шилка

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Главу города Шилка в Забайкальском крае будут судить за халатность после гибели десятилетнего ребёнка, на которого обрушилась кирпичная печь, сообщает прокуратура региона. По версии следствия, с февраля 2024 года обвиняемый, зная, что дом № 2 по улице Чкалова в Шилке полностью расселен и представляет опасность людей, не предпринял мер по сносу здания, не ограничил доступ к нему, хотя в бюджете были на это средства. "Заместитель прокурора Забайкальского края Сергей Цурбанов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы городского поселения "Шилкинское" Алексея Бакшеева... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Шилкинский районный суд", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что сразу после происшествия прокуратура установила бездействие местной администрации в отношении еще шести аварийных расселенных многоквартирных домов в центре города. "С учетом частичного устранения нарушений Шилкинский районный суд по иску прокурора понудил муниципалитет принять меры по сносу аварийных и расселенных четырёх домов, а также утилизировать строительный мусор", - отметили в надзорном ведомстве. Дополнительная проверка прокурора выявила еще 20 индивидуальных аварийных расселенных домов, в администрацию внесено представление для их сноса. Окончательное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, информирует надзорное ведомство. В феврале пресс-служба регионального следственного управления СК сообщала, что 10-летний мальчик погиб из-за обрушившейся на него кирпичной печи на территории частично разобранного аварийного дома в городе Шилка Забайкальского края, возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

https://ria.ru/20250407/ural-2009783133.html

https://ria.ru/20250411/irkutsk-2010720414.html

шилка

забайкальский край

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происшествия, шилка, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)