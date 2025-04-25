https://ria.ru/20250425/sezon-2013323439.html

Рослесхоз сообщил об угрозе длинного сезона пожаров вплоть до октября

Рослесхоз сообщил об угрозе длинного сезона пожаров вплоть до октября - РИА Новости, 25.04.2025

Рослесхоз сообщил об угрозе длинного сезона пожаров вплоть до октября

Рослесхоз готовится к худшему сценарию, если пожароопасный сезон в этом году будет длиннее обычного и продлится до октября, заявил РИА Новости глава ведомства... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T08:48:00+03:00

2025-04-25T08:48:00+03:00

2025-04-25T10:02:00+03:00

россия

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

общество

дальний восток

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рослесхоз готовится к худшему сценарию, если пожароопасный сезон в этом году будет длиннее обычного и продлится до октября, заявил РИА Новости глава ведомства Иван Советников."Мы всегда надеемся на лучшее, а готовимся к худшему. Соответственно, мы готовимся к тому, что сезон продлится до октября. Силы и средства у нас для этого есть. Мы все-таки очень ждем дождливого лета, в отличие от всех остальных граждан России. Но, если теплая погода продлится, мы будем готовы и дальше тушить", — сказал собеседник агентства. По его словам, лесные пожары в Центральной России в этом году стартовали на месяц раньше — уже с середины марта. Пик весеннего пожароопасного сезона традиционно придется на майские праздники."Прогнозы не очень оптимистичные на этот год. Действительно, снега мало, причем не только на европейской территории России, но и в части Сибири, Дальнего Востока. Мы наблюдаем нехватку снегового покрова, нехватку влаги в почве", — пояснил Советников.Все силы и средства с середины марта, по крайней мере по ЦФО, привели в полную готовность, действуют противопожарные режимы, необходимые средства для тушения пожаров есть, уточнил глава Рослесхоза.Советников добавил, что ведомство уже начало мониторить ситуацию, регионы тушат лесные пожары.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

https://ria.ru/20250424/buryatiya-2013081036.html

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россия, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество, дальний восток