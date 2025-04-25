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Рослесхоз сообщил об угрозе длинного сезона пожаров вплоть до октября
Рослесхоз сообщил об угрозе длинного сезона пожаров вплоть до октября - РИА Новости, 25.04.2025
Рослесхоз сообщил об угрозе длинного сезона пожаров вплоть до октября
Рослесхоз готовится к худшему сценарию, если пожароопасный сезон в этом году будет длиннее обычного и продлится до октября, заявил РИА Новости глава ведомства... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:48:00+03:00
2025-04-25T08:48:00+03:00
2025-04-25T10:02:00+03:00
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иван советников
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общество
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рослесхоз готовится к худшему сценарию, если пожароопасный сезон в этом году будет длиннее обычного и продлится до октября, заявил РИА Новости глава ведомства Иван Советников."Мы всегда надеемся на лучшее, а готовимся к худшему. Соответственно, мы готовимся к тому, что сезон продлится до октября. Силы и средства у нас для этого есть. Мы все-таки очень ждем дождливого лета, в отличие от всех остальных граждан России. Но, если теплая погода продлится, мы будем готовы и дальше тушить", — сказал собеседник агентства. По его словам, лесные пожары в Центральной России в этом году стартовали на месяц раньше — уже с середины марта. Пик весеннего пожароопасного сезона традиционно придется на майские праздники."Прогнозы не очень оптимистичные на этот год. Действительно, снега мало, причем не только на европейской территории России, но и в части Сибири, Дальнего Востока. Мы наблюдаем нехватку снегового покрова, нехватку влаги в почве", — пояснил Советников.Все силы и средства с середины марта, по крайней мере по ЦФО, привели в полную готовность, действуют противопожарные режимы, необходимые средства для тушения пожаров есть, уточнил глава Рослесхоза.Советников добавил, что ведомство уже начало мониторить ситуацию, регионы тушат лесные пожары.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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россия, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество, дальний восток
Россия, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Общество, Дальний Восток
Рослесхоз сообщил об угрозе длинного сезона пожаров вплоть до октября
Глава Рослесхоза Советников: ведомство готовится к сезону пожаров до октября