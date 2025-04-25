https://ria.ru/20250425/serial-2013459537.html
В Союзе писателей дали старт конкурсу сценариев к сериалу о Великой Победе
В Союзе писателей дали старт конкурсу сценариев к сериалу о Великой Победе - РИА Новости, 25.04.2025
В Союзе писателей дали старт конкурсу сценариев к сериалу о Великой Победе
В Союзе писателей России дали старт Международному конкурсу синопсисов и сценариев на создание художественного сериала о вкладе народов СССР в Великую Победу,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:32:00+03:00
2025-04-25T16:32:00+03:00
2025-04-25T16:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Союзе писателей России дали старт Международному конкурсу синопсисов и сценариев на создание художественного сериала о вкладе народов СССР в Великую Победу, передает корреспондент РИА Новости. "В преддверии великого праздника, 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, мы совместно с Союзом писателей, военно-историческим обществом, администрацией президента РФ, министерством иностранных дел и министерством культуры объявляем международный конкурс на создание сценариев для художественных фильмов, демонстрирующих вклад народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне. Нам кажется, это невероятно важно и символично в преддверии большого праздника еще раз вспомнить подвиг многих людей", - сказал директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко. Давиденко отметил, что конкурс является международным, поэтому принять участие могут как россияне, так и зарубежные авторы. Среди основных критериев организаторы выделили такие, как патриотизм, достоверность, оригинальность и интернационализм. "Мы очень надеемся, что самые талантливые заявки получат свое воплощение в экранизациях", - добавил он. Как отметили организаторы, будущий сериал о подвигах народов СССР в Великой Отечественной войне выйдут на экраны в России и странах СНГ к следующему юбилею Великой Победы - в 2030 году. "Процесс производства фильма, к сожалению, долгий. Производство обычного фильма обычно занимает два-три года, а поскольку это многосерийный художественный фильм, то нам очень важно, чтобы это был качественный проект", - подчеркнул Давиденко. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков уточнил, что прием заявок продлится до 3 сентября, а после начнется работа по определению победителей. Имена победителей назовут 4 ноября - их будет три. По мнению писателя, члена Союза писателей России Святослава Рыбаса, при создании сценариев необходимо руководствоваться основным правилом - ни в коем случае нельзя опошлить такое великое историческое событие. "Этот конкурс знаменателен, но он должен учитывать важные вещи, чтобы не спуститься в пошлую трактовку великого события", - отметил он.
https://ria.ru/20250425/lentochki-2013423738.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, российское военно-историческое общество (рвио), снг, россия, ссср
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Российское военно-историческое общество (РВИО), СНГ, Россия, СССР
В Союзе писателей дали старт конкурсу сценариев к сериалу о Великой Победе
В Союзе писателей РФ дали старт конкурсу сценариев для сериала о Великой Победе
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Союзе писателей России дали старт Международному конкурсу синопсисов и сценариев на создание художественного сериала о вкладе народов СССР в Великую Победу, передает корреспондент РИА Новости.
"В преддверии великого праздника, 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, мы совместно с Союзом писателей, военно-историческим обществом, администрацией президента РФ
, министерством иностранных дел и министерством культуры объявляем международный конкурс на создание сценариев для художественных фильмов, демонстрирующих вклад народов СССР
в Победу в Великой Отечественной войне. Нам кажется, это невероятно важно и символично в преддверии большого праздника еще раз вспомнить подвиг многих людей", - сказал директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко.
Давиденко отметил, что конкурс является международным, поэтому принять участие могут как россияне, так и зарубежные авторы. Среди основных критериев организаторы выделили такие, как патриотизм, достоверность, оригинальность и интернационализм.
"Мы очень надеемся, что самые талантливые заявки получат свое воплощение в экранизациях", - добавил он.
Как отметили организаторы, будущий сериал о подвигах народов СССР в Великой Отечественной войне выйдут на экраны в России и странах СНГ
к следующему юбилею Великой Победы - в 2030 году.
"Процесс производства фильма, к сожалению, долгий. Производство обычного фильма обычно занимает два-три года, а поскольку это многосерийный художественный фильм, то нам очень важно, чтобы это был качественный проект", - подчеркнул Давиденко.
Научный директор Российского военно-исторического общества
Михаил Мягков уточнил, что прием заявок продлится до 3 сентября, а после начнется работа по определению победителей. Имена победителей назовут 4 ноября - их будет три.
По мнению писателя, члена Союза писателей России Святослава Рыбаса, при создании сценариев необходимо руководствоваться основным правилом - ни в коем случае нельзя опошлить такое великое историческое событие.
"Этот конкурс знаменателен, но он должен учитывать важные вещи, чтобы не спуститься в пошлую трактовку великого события", - отметил он.