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Министр культуры Сербии высказался о цене Победы над фашизмом - РИА Новости, 25.04.2025
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23:58 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/serbiya-2013527581.html
Министр культуры Сербии высказался о цене Победы над фашизмом
Министр культуры Сербии высказался о цене Победы над фашизмом - РИА Новости, 25.04.2025
Министр культуры Сербии высказался о цене Победы над фашизмом
Русский и сербские народы заплатили огромную цену за Победу над фашизмом и свободу во Второй мировой войне, о ней необходимо говорить правду из-за попыток... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T23:58:00+03:00
2025-04-25T23:58:00+03:00
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югославия
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белград (город)
никола селакович
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БЕЛГРАД, 25 апр – РИА Новости. Русский и сербские народы заплатили огромную цену за Победу над фашизмом и свободу во Второй мировой войне, о ней необходимо говорить правду из-за попыток ревизионизма и из уважения к погибшим, заявил министр культуры Сербии Никола Селакович. Череда акций к 80-летию Победы над фашизмом во Второй мировой войне открылась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде в пятницу с участием министра культуры Николы Селаковича, посла РФ Александра Боцан-Харченко и директора представительства Россотрудничества – РЦНК Евгения Баранова с выставки "Код Победы: Сталинград" и концерта "Песни Победы" в исполнении "Хора Турецкого". "Наряду с Холокостом и еврейскими жертвами огромные людские потери понесли православные славянские народы – русский и сербский. И один, и другой были на правильной стороне истории, боролись против Гитлера, Муссолини и их региональных пособников. Земли сербов и русских были оккупированы, а сами они подвергнуты страданиям библейских масштабов. Стоим сегодня в "Русском доме" не только ради памяти о важных исторических моментах, но, чтобы обратить внимание на славянскую храбрость, самопожертвование и решимость, которые определили ход Второй мировой войны. В центре освободительной борьбы находился советский, прежде всего русский народ, который выдержал немыслимое и ни одного момента не согнулся ни под Москвой в 1941-м, ни под Сталинградом в 1942-м и 1943-м годах, ни под Белградом в 1944-м, ни перед Берлином в 1945 году", - заявил Селакович собравшимся. Он отметил, что в борьбе СССР за освобождение Европы от нацизма сербский народ не был забыт, в ходе Белградской операции, "которая представляет собой одну из самых значимых битв на Балканском полуострове" 20 октября 1944 года части советской Красной Армии - Третьего Украинского фронта с помощью местных партизан освободили столицу Югославии. "Нет сомнений в том, что русский народ принес огромную, колоссальную жертву, чтобы монструозный нацистский порядок был повержен до основания. Как нет сомнений и в том, что наш сербский народ в тяготах Второй мировой войны остался верен свободолюбивой традиции своих предков и славянскому братству двух наших народов. Это подтверждает и то, что мы – один из редких народов в Европы, чьих людей не было среди нападавших в Сталинградской битве. Поэтому в эти времена, полные вызовов и исторического ревизионизма, мы должны громко говорить о том, какую высокую цену нашу православные славянские народы заплатили в борьбе за свободу. И это не является и не смеет быть вопросом политики, это вопрос исторической правды и уважения к погибшим ради того, чтобы мы жили свободно", - подчеркнул Селакович и на русском языке произнес: "С днем наступающей Победы!" По словам сербского министра, освобождение Югославии стало моментом, когда "славянское оружие и самопожертвование одержали триумф над балканскими нацистскими легионами". Поэтому Белградскую наступательную операцию надо рассматривать не только как эпизод войны, но как символ братства и солидарности между советским и югославским, то есть между русским и сербским народами, так как "этнические русские составляли абсолютное большинство советской армии, как и сербы были самыми многочисленными в югославском партизанском движении". Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллионов человек.
https://ria.ru/20250424/ek-2013195862.html
https://ria.ru/20250423/serbija-2012970628.html
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в мире, югославия, сербия, белград (город), никола селакович
В мире, Югославия, Сербия, Белград (город), Никола Селакович
Министр культуры Сербии высказался о цене Победы над фашизмом

Министр культуры Селакович: русские и сербы заплатили большую цену за Победу

© Фото предоставлено МИД СербииМинистр иностранных дел Сербии Никола Селакович
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото предоставлено МИД Сербии
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 апр – РИА Новости. Русский и сербские народы заплатили огромную цену за Победу над фашизмом и свободу во Второй мировой войне, о ней необходимо говорить правду из-за попыток ревизионизма и из уважения к погибшим, заявил министр культуры Сербии Никола Селакович.
Череда акций к 80-летию Победы над фашизмом во Второй мировой войне открылась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде в пятницу с участием министра культуры Николы Селаковича, посла РФ Александра Боцан-Харченко и директора представительства Россотрудничества – РЦНК Евгения Баранова с выставки "Код Победы: Сталинград" и концерта "Песни Победы" в исполнении "Хора Турецкого".
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24 апреля, 14:22
"Наряду с Холокостом и еврейскими жертвами огромные людские потери понесли православные славянские народы – русский и сербский. И один, и другой были на правильной стороне истории, боролись против Гитлера, Муссолини и их региональных пособников. Земли сербов и русских были оккупированы, а сами они подвергнуты страданиям библейских масштабов. Стоим сегодня в "Русском доме" не только ради памяти о важных исторических моментах, но, чтобы обратить внимание на славянскую храбрость, самопожертвование и решимость, которые определили ход Второй мировой войны. В центре освободительной борьбы находился советский, прежде всего русский народ, который выдержал немыслимое и ни одного момента не согнулся ни под Москвой в 1941-м, ни под Сталинградом в 1942-м и 1943-м годах, ни под Белградом в 1944-м, ни перед Берлином в 1945 году", - заявил Селакович собравшимся.
Он отметил, что в борьбе СССР за освобождение Европы от нацизма сербский народ не был забыт, в ходе Белградской операции, "которая представляет собой одну из самых значимых битв на Балканском полуострове" 20 октября 1944 года части советской Красной Армии - Третьего Украинского фронта с помощью местных партизан освободили столицу Югославии.
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23 апреля, 15:08
"Нет сомнений в том, что русский народ принес огромную, колоссальную жертву, чтобы монструозный нацистский порядок был повержен до основания. Как нет сомнений и в том, что наш сербский народ в тяготах Второй мировой войны остался верен свободолюбивой традиции своих предков и славянскому братству двух наших народов. Это подтверждает и то, что мы – один из редких народов в Европы, чьих людей не было среди нападавших в Сталинградской битве. Поэтому в эти времена, полные вызовов и исторического ревизионизма, мы должны громко говорить о том, какую высокую цену нашу православные славянские народы заплатили в борьбе за свободу. И это не является и не смеет быть вопросом политики, это вопрос исторической правды и уважения к погибшим ради того, чтобы мы жили свободно", - подчеркнул Селакович и на русском языке произнес: "С днем наступающей Победы!"
По словам сербского министра, освобождение Югославии стало моментом, когда "славянское оружие и самопожертвование одержали триумф над балканскими нацистскими легионами". Поэтому Белградскую наступательную операцию надо рассматривать не только как эпизод войны, но как символ братства и солидарности между советским и югославским, то есть между русским и сербским народами, так как "этнические русские составляли абсолютное большинство советской армии, как и сербы были самыми многочисленными в югославском партизанском движении".
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров представителей России и США по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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20 апреля, 17:06
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллионов человек.
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