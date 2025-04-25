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В параде в Бишкеке впервые примут участие С-300, закупленные у России - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:17 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/s-300-2013428126.html
В параде в Бишкеке впервые примут участие С-300, закупленные у России
В параде в Бишкеке впервые примут участие С-300, закупленные у России - РИА Новости, 25.04.2025
В параде в Бишкеке впервые примут участие С-300, закупленные у России
В военном параде в честь Дня Победы в Бишкеке, который состоится 8 мая, впервые примут участие закупленные в России ракетные комплексы С-300, "Тор" и "Печора",... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:17:00+03:00
2025-04-25T15:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
киргизия
бишкек
россия
садыр жапаров
80-летие победы в великой отечественной войне
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БИШКЕК, 25 апр – РИА Новости. В военном параде в честь Дня Победы в Бишкеке, который состоится 8 мая, впервые примут участие закупленные в России ракетные комплексы С-300, "Тор" и "Печора", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства обороны Киргизии. В этом году впервые празднование Дня Победы и парад по случаю юбилейной даты в Киргизии состоится 8 мая. Это связано с тем, что президент страны Садыр Жапаров 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Бессмертный полк" в Киргизии пройдет в традиционном формате масштабного шествия по улицам 9 мая. "Сегодня, 25 апреля мая 2025 года, на базе войсковой части 52806 в Токмаке состоялась тренировка военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 8 мая 2025 года. В тренировке парада приняли участие военнослужащие Вооруженных Сил Кыргызской Республики, а также представители других силовых структур страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что тренировка военного парада прошла под личным контролем министра обороны Бактыбека Бекболотова. "Общая численность участников составит около 3000 человек. На параде будет представлено более 120 единиц военной и специальной техники, включая тяжелую бронетехнику, артиллерию, средства ПВО и авиацию. В технической части Парада Победы будет представлена самая современная техника, приобретенная за счет национального бюджета. Впервые на площади Ала-Тоо будут продемонстрированы ракетные комплексы Тор "М2-КМ", "Печора 2БМ", а также С-300 ПС", - уточнили в ведомстве. Как добавили в минобороны, в воздушной части парада примет участие авиация вооруженных сил Киргизии и Российской Федерации с российской авиабазы в Канте. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей. -0-
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киргизия, бишкек, россия, садыр жапаров, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Киргизия, Бишкек, Россия, Садыр Жапаров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В параде в Бишкеке впервые примут участие С-300, закупленные у России

Минобороны Киргизии: в военном параде в Бишкеке впервые примут участие С-300

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРазворачивание зенитно-ракетной системы С-300
Разворачивание зенитно-ракетной системы С-300 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Разворачивание зенитно-ракетной системы С-300. Архивное фото
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БИШКЕК, 25 апр – РИА Новости. В военном параде в честь Дня Победы в Бишкеке, который состоится 8 мая, впервые примут участие закупленные в России ракетные комплексы С-300, "Тор" и "Печора", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства обороны Киргизии.
В этом году впервые празднование Дня Победы и парад по случаю юбилейной даты в Киргизии состоится 8 мая. Это связано с тем, что президент страны Садыр Жапаров 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Бессмертный полк" в Киргизии пройдет в традиционном формате масштабного шествия по улицам 9 мая.
Участники шествия Бессмертный полк в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая
10 апреля, 11:46
"Сегодня, 25 апреля мая 2025 года, на базе войсковой части 52806 в Токмаке состоялась тренировка военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 8 мая 2025 года. В тренировке парада приняли участие военнослужащие Вооруженных Сил Кыргызской Республики, а также представители других силовых структур страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тренировка военного парада прошла под личным контролем министра обороны Бактыбека Бекболотова.
"Общая численность участников составит около 3000 человек. На параде будет представлено более 120 единиц военной и специальной техники, включая тяжелую бронетехнику, артиллерию, средства ПВО и авиацию. В технической части Парада Победы будет представлена самая современная техника, приобретенная за счет национального бюджета. Впервые на площади Ала-Тоо будут продемонстрированы ракетные комплексы Тор "М2-КМ", "Печора 2БМ", а также С-300 ПС", - уточнили в ведомстве.
Как добавили в минобороны, в воздушной части парада примет участие авиация вооруженных сил Киргизии и Российской Федерации с российской авиабазы в Канте.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей. -0-
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКиргизияБишкекРоссияСадыр Жапаров80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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