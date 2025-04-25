https://ria.ru/20250425/s-300-2013428126.html

В параде в Бишкеке впервые примут участие С-300, закупленные у России

В параде в Бишкеке впервые примут участие С-300, закупленные у России - РИА Новости, 25.04.2025

В параде в Бишкеке впервые примут участие С-300, закупленные у России

В военном параде в честь Дня Победы в Бишкеке, который состоится 8 мая, впервые примут участие закупленные в России ракетные комплексы С-300, "Тор" и "Печора",... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:17:00+03:00

2025-04-25T15:17:00+03:00

2025-04-25T15:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

киргизия

бишкек

россия

садыр жапаров

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102354/31/1023543132_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b884f800308a26c3a4fca41252b6845e.jpg

БИШКЕК, 25 апр – РИА Новости. В военном параде в честь Дня Победы в Бишкеке, который состоится 8 мая, впервые примут участие закупленные в России ракетные комплексы С-300, "Тор" и "Печора", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства обороны Киргизии. В этом году впервые празднование Дня Победы и парад по случаю юбилейной даты в Киргизии состоится 8 мая. Это связано с тем, что президент страны Садыр Жапаров 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Бессмертный полк" в Киргизии пройдет в традиционном формате масштабного шествия по улицам 9 мая. "Сегодня, 25 апреля мая 2025 года, на базе войсковой части 52806 в Токмаке состоялась тренировка военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 8 мая 2025 года. В тренировке парада приняли участие военнослужащие Вооруженных Сил Кыргызской Республики, а также представители других силовых структур страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что тренировка военного парада прошла под личным контролем министра обороны Бактыбека Бекболотова. "Общая численность участников составит около 3000 человек. На параде будет представлено более 120 единиц военной и специальной техники, включая тяжелую бронетехнику, артиллерию, средства ПВО и авиацию. В технической части Парада Победы будет представлена самая современная техника, приобретенная за счет национального бюджета. Впервые на площади Ала-Тоо будут продемонстрированы ракетные комплексы Тор "М2-КМ", "Печора 2БМ", а также С-300 ПС", - уточнили в ведомстве. Как добавили в минобороны, в воздушной части парада примет участие авиация вооруженных сил Киргизии и Российской Федерации с российской авиабазы в Канте. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей. -0-

https://ria.ru/20250410/kirgiziya-2010433098.html

киргизия

бишкек

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, бишкек, россия, садыр жапаров, 80-летие победы в великой отечественной войне