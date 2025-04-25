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Экономист назвала критический для России курс рубля - РИА Новости, 25.04.2025
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02:15 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/rubl-2013299728.html
Экономист назвала критический для России курс рубля
Экономист назвала критический для России курс рубля - РИА Новости, 25.04.2025
Экономист назвала критический для России курс рубля
Разговоры о критически низком для России курсе доллара на данный момент беспочвенны, тем не менее, такой курс есть, рассказала агентству "Прайм" профессор... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T02:15:00+03:00
2025-04-25T02:15:00+03:00
россия
экономика
доллар
рубль
финансовый университет при правительстве рф
надежда капустина
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Разговоры о критически низком для России курсе доллара на данный момент беспочвенны, тем не менее, такой курс есть, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Надежда Капустина.По ее словам, нынешний курс в районе 80 рублей при заложенных в бюджете 96,5 рублей формирует некоторый дисбаланс, однако никакой катастрофы нет. Российская бюджетная система адаптирована к достаточно сильной волатильности на валютном рынке."В сегодняшних экономических условиях ориентировочную границу проблемной зоны можно обозначить примерно от 75 рублей за доллар. Длительное нахождение курса ниже данной отметки может привести к недополучению бюджетом значительных сумм, что в итоге может вызвать его дефицит, что потребует экстренных мер для балансировки бюджета", — указала экономист.По ее словам, курс в районе 30-40 рублей за доллар, при котором Россия жила 10 лет назад сегодня невозможен из-за принципиальных изменений структуры глобальной экономики. При таком укреплении объем поступающих в бюджет нефтегазовых доходов рухнул бы с сильнейшими негативными последствиями для отраслей и рынков.
https://ria.ru/20250424/dollar-2013074766.html
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россия, экономика, доллар, рубль, финансовый университет при правительстве рф, надежда капустина, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Россия, Экономика, Доллар, Рубль, Финансовый университет при Правительстве РФ, Надежда Капустина, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономист назвала критический для России курс рубля

Экономист Капустина назвала курс доллара за 30-40 рублей критическим для РФ

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Depositphotos.com / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Разговоры о критически низком для России курсе доллара на данный момент беспочвенны, тем не менее, такой курс есть, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Надежда Капустина.
По ее словам, нынешний курс в районе 80 рублей при заложенных в бюджете 96,5 рублей формирует некоторый дисбаланс, однако никакой катастрофы нет. Российская бюджетная система адаптирована к достаточно сильной волатильности на валютном рынке.
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По ее словам, курс в районе 30-40 рублей за доллар, при котором Россия жила 10 лет назад сегодня невозможен из-за принципиальных изменений структуры глобальной экономики. При таком укреплении объем поступающих в бюджет нефтегазовых доходов рухнул бы с сильнейшими негативными последствиями для отраслей и рынков.
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РоссияЭкономикаДолларРубльФинансовый университет при Правительстве РФНадежда КапустинаСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
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