https://ria.ru/20250425/rubl-2013299728.html
Экономист назвала критический для России курс рубля
Экономист назвала критический для России курс рубля - РИА Новости, 25.04.2025
Экономист назвала критический для России курс рубля
Разговоры о критически низком для России курсе доллара на данный момент беспочвенны, тем не менее, такой курс есть, рассказала агентству "Прайм" профессор... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T02:15:00+03:00
2025-04-25T02:15:00+03:00
2025-04-25T02:15:00+03:00
россия
экономика
доллар
рубль
финансовый университет при правительстве рф
надежда капустина
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Разговоры о критически низком для России курсе доллара на данный момент беспочвенны, тем не менее, такой курс есть, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Надежда Капустина.По ее словам, нынешний курс в районе 80 рублей при заложенных в бюджете 96,5 рублей формирует некоторый дисбаланс, однако никакой катастрофы нет. Российская бюджетная система адаптирована к достаточно сильной волатильности на валютном рынке."В сегодняшних экономических условиях ориентировочную границу проблемной зоны можно обозначить примерно от 75 рублей за доллар. Длительное нахождение курса ниже данной отметки может привести к недополучению бюджетом значительных сумм, что в итоге может вызвать его дефицит, что потребует экстренных мер для балансировки бюджета", — указала экономист.По ее словам, курс в районе 30-40 рублей за доллар, при котором Россия жила 10 лет назад сегодня невозможен из-за принципиальных изменений структуры глобальной экономики. При таком укреплении объем поступающих в бюджет нефтегазовых доходов рухнул бы с сильнейшими негативными последствиями для отраслей и рынков.
https://ria.ru/20250424/dollar-2013074766.html
https://ria.ru/20250423/dollar-2012862011.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, доллар, рубль, финансовый университет при правительстве рф, надежда капустина, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Россия, Экономика, Доллар, Рубль, Финансовый университет при Правительстве РФ, Надежда Капустина, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономист назвала критический для России курс рубля
Экономист Капустина назвала курс доллара за 30-40 рублей критическим для РФ