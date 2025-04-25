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Россиян ждут две трехдневные рабочие недели - РИА Новости, 25.04.2025
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02:51 25.04.2025 (обновлено: 02:57 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/rossijane-2013307789.html
Россиян ждут две трехдневные рабочие недели
Россиян ждут две трехдневные рабочие недели - РИА Новости, 25.04.2025
Россиян ждут две трехдневные рабочие недели
Россиян ждут трехдневные рабочие недели в конце апреля и в начале мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. РИА Новости, 25.04.2025
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ярослав нилов
госдума рф
общество
выходные
работа
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россиян ждут трехдневные рабочие недели в конце апреля и в начале мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов."На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя. Тридцатое апреля — накануне 1 мая, соответственно, это будет короткий рабочий день", — сказал он.Депутат напомнил, что вторая трехдневная рабочая неделя будет с 5 по 7 мая."Таким образом, в конце апреля и в начале мая у нас будет две трехдневные укороченные рабочие недели", — отметил парламентарий.Таким образом, в мае этого года ожидаются только 18 рабочих дней.
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ярослав нилов, госдума рф, общество, выходные, работа
Ярослав Нилов, Госдума РФ, Общество, Выходные, Работа
Россиян ждут две трехдневные рабочие недели

Депутат ГД Нилов: в апреле и мае в РФ будут две 3-дневные рабочие недели

© Depositphotos.com / IgorVetushkoРабота
Работа - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Depositphotos.com / IgorVetushko
Работа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россиян ждут трехдневные рабочие недели в конце апреля и в начале мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
"На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя. Тридцатое апреля — накануне 1 мая, соответственно, это будет короткий рабочий день", — сказал он.
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16 апреля, 14:24
Депутат напомнил, что вторая трехдневная рабочая неделя будет с 5 по 7 мая.
«
"Таким образом, в конце апреля и в начале мая у нас будет две трехдневные укороченные рабочие недели", — отметил парламентарий.
Таким образом, в мае этого года ожидаются только 18 рабочих дней.
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