https://ria.ru/20250425/rossijane-2013307789.html

Россиян ждут две трехдневные рабочие недели

Россиян ждут две трехдневные рабочие недели - РИА Новости, 25.04.2025

Россиян ждут две трехдневные рабочие недели

Россиян ждут трехдневные рабочие недели в конце апреля и в начале мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. РИА Новости, 25.04.2025

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ярослав нилов

госдума рф

общество

выходные

работа

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россиян ждут трехдневные рабочие недели в конце апреля и в начале мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов."На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя. Тридцатое апреля — накануне 1 мая, соответственно, это будет короткий рабочий день", — сказал он.Депутат напомнил, что вторая трехдневная рабочая неделя будет с 5 по 7 мая."Таким образом, в конце апреля и в начале мая у нас будет две трехдневные укороченные рабочие недели", — отметил парламентарий.Таким образом, в мае этого года ожидаются только 18 рабочих дней.

https://ria.ru/20250424/may-1855644309.html

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2025

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ярослав нилов, госдума рф, общество, выходные, работа