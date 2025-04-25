Рейтинг@Mail.ru
В Австрии муниципальные власти поучаствовали в акциях России ко Дню Победы - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:58 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/rossija-2013513017.html
В Австрии муниципальные власти поучаствовали в акциях России ко Дню Победы
В Австрии муниципальные власти поучаствовали в акциях России ко Дню Победы - РИА Новости, 25.04.2025
В Австрии муниципальные власти поучаствовали в акциях России ко Дню Победы
Российская сторона организует по всей Австрии мемориальные акции, посвященные Дню Победы, в них регулярно принимают участие представители муниципальных властей, РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T20:58:00+03:00
2025-04-25T20:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
австрия
вена
россия
дмитрий любинский
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223316_0:178:960:718_1920x0_80_0_0_318a29a20b68217eab145187471a44b7.jpg
ВЕНА, 25 апр - РИА Новости. Российская сторона организует по всей Австрии мемориальные акции, посвященные Дню Победы, в них регулярно принимают участие представители муниципальных властей, однако федеральные власти Австрии демонстрируют "историческую амнезию", заявил РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. По его словам, власти Австрии не приглашали российских дипломатов отмечать освобождение страны от нацизма, но проводить собственные акции ко Дню Великой Победы не препятствуют. "В наших мемориальных акциях, охватывающих, по сути, всю Австрию, регулярно принимают участие представители властей на местах, общественной организации по уходу за военными могилами "Черный крест", а также неравнодушные граждане. По вопросам ухода за советскими воинскими захоронениями нами поддерживается устойчивый диалог с профильными подразделениями МВД Австрии, курирующего эту проблематику, реализация многих проектов продвигается", - отметил Любинский. Он уточнил, что в год 80-летия Победы военно-мемориальная тематика находится в самом центре работы российских дипломатов в Австрии, при этом, как подчеркнул посол, поддерживается тесное взаимодействие с диппредставительствами партнерских стран СНГ. "Что касается "исторической амнезии" австрийских властей, то наши принципиальные оценки и позиции официальной Вене хорошо известны. Пусть все это остается на их совести. Правда, в наличие хоть каких-то ее остатков у действующих европейских политиков уже давно верится все с большим трудом", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250415/avstriya-2011371271.html
https://ria.ru/20250425/posol-2013304902.html
австрия
вена
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223316_2:0:959:718_1920x0_80_0_0_c71e7032c4a3398dcf9a9b539eac8bec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, вена, россия, дмитрий любинский, снг
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Австрия, Вена, Россия, Дмитрий Любинский, СНГ
В Австрии муниципальные власти поучаствовали в акциях России ко Дню Победы

Посол Любинский: Россия проводит в Австрии мемориальные акции ко Дню Победы

© Фото : Посольство России в АвстрииЗдание посольства России в Вене
Здание посольства России в Вене - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Посольство России в Австрии
Здание посольства России в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 25 апр - РИА Новости. Российская сторона организует по всей Австрии мемориальные акции, посвященные Дню Победы, в них регулярно принимают участие представители муниципальных властей, однако федеральные власти Австрии демонстрируют "историческую амнезию", заявил РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
По его словам, власти Австрии не приглашали российских дипломатов отмечать освобождение страны от нацизма, но проводить собственные акции ко Дню Великой Победы не препятствуют.
Австрия - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Австрии открыли мемориальные таблички с именами 258 советских солдат
15 апреля, 15:08
"В наших мемориальных акциях, охватывающих, по сути, всю Австрию, регулярно принимают участие представители властей на местах, общественной организации по уходу за военными могилами "Черный крест", а также неравнодушные граждане. По вопросам ухода за советскими воинскими захоронениями нами поддерживается устойчивый диалог с профильными подразделениями МВД Австрии, курирующего эту проблематику, реализация многих проектов продвигается", - отметил Любинский.
Он уточнил, что в год 80-летия Победы военно-мемориальная тематика находится в самом центре работы российских дипломатов в Австрии, при этом, как подчеркнул посол, поддерживается тесное взаимодействие с диппредставительствами партнерских стран СНГ.
"Что касается "исторической амнезии" австрийских властей, то наши принципиальные оценки и позиции официальной Вене хорошо известны. Пусть все это остается на их совести. Правда, в наличие хоть каких-то ее остатков у действующих европейских политиков уже давно верится все с большим трудом", - заключил собеседник агентства.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Посол России оценил решение Австрии по годовщине освобождения Вены
Вчера, 01:23
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреАвстрияВенаРоссияДмитрий ЛюбинскийСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала