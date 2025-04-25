В Австрии муниципальные власти поучаствовали в акциях России ко Дню Победы
Посол Любинский: Россия проводит в Австрии мемориальные акции ко Дню Победы
Здание посольства России в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 25 апр - РИА Новости. Российская сторона организует по всей Австрии мемориальные акции, посвященные Дню Победы, в них регулярно принимают участие представители муниципальных властей, однако федеральные власти Австрии демонстрируют "историческую амнезию", заявил РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
По его словам, власти Австрии не приглашали российских дипломатов отмечать освобождение страны от нацизма, но проводить собственные акции ко Дню Великой Победы не препятствуют.
"В наших мемориальных акциях, охватывающих, по сути, всю Австрию, регулярно принимают участие представители властей на местах, общественной организации по уходу за военными могилами "Черный крест", а также неравнодушные граждане. По вопросам ухода за советскими воинскими захоронениями нами поддерживается устойчивый диалог с профильными подразделениями МВД Австрии, курирующего эту проблематику, реализация многих проектов продвигается", - отметил Любинский.
Он уточнил, что в год 80-летия Победы военно-мемориальная тематика находится в самом центре работы российских дипломатов в Австрии, при этом, как подчеркнул посол, поддерживается тесное взаимодействие с диппредставительствами партнерских стран СНГ.
"Что касается "исторической амнезии" австрийских властей, то наши принципиальные оценки и позиции официальной Вене хорошо известны. Пусть все это остается на их совести. Правда, в наличие хоть каких-то ее остатков у действующих европейских политиков уже давно верится все с большим трудом", - заключил собеседник агентства.