https://ria.ru/20250425/rossija-2013351704.html
В "Абрау-Дюрсо" рассказали о развитии виноделия в России
В "Абрау-Дюрсо" рассказали о развитии виноделия в России - РИА Новости, 25.04.2025
В "Абрау-Дюрсо" рассказали о развитии виноделия в России
Виноделие в России развивается семимильными шагами, заявил РИА Новости директор по виноградарству и питомниководству агрофирмы "Юбилейная", входящей в состав... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:00:00+03:00
2025-04-25T11:00:00+03:00
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экономика
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АБРАУ-ДЮРСО, 25 апр — РИА Новости. Виноделие в России развивается семимильными шагами, заявил РИА Новости директор по виноградарству и питомниководству агрофирмы "Юбилейная", входящей в состав Группы компаний "Абрау-Дюрсо", Владимир Большаков."Еще несколько лет назад виноградарство и виноделие находились в России в реальном упадке <...>. Не было практически никаких мер поддержки. А иностранные производители и вина, и посадочного материала, они доминировали просто в ценовом сегменте. То есть им это обходилось гораздо дешевле. И в отсутствии тогда пошлин на импорт, конкуренцию наши производители не выдерживали", — сказал он в кулуарах открытия питомника виноградных саженцев компании.По его словам, так было до 2012 года."Потом, когда стали внедрять программы по развитию отрасли, то с господдержкой мы стали развиваться, стали сажать новые виноградники", — подчеркнул Большаков. С принятием же закона о вине, заметил он, когда вином теперь признается только продукт, произведенный из винограда, а не из виноматериалов, привезенных из-за рубежа, отрасль стала развиваться стремительно."И сейчас мы чувствуем себя довольно-таки уверенными", — отметил он.Большаков добавил, что растет качество российского вина.
https://ria.ru/20250417/vino-2011719367.html
https://ria.ru/20250415/vino-2011467138.html
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экономика, россия, абрау-дюрсо, вино
Экономика, Россия, Абрау-Дюрсо, Вино
В "Абрау-Дюрсо" рассказали о развитии виноделия в России
"Абрау-Дюрсо": виноделие в России развивается семимильными шагами
АБРАУ-ДЮРСО, 25 апр — РИА Новости. Виноделие в России развивается семимильными шагами, заявил РИА Новости директор по виноградарству и питомниководству агрофирмы "Юбилейная", входящей в состав Группы компаний "Абрау-Дюрсо", Владимир Большаков.
"Еще несколько лет назад виноградарство и виноделие находились в России в реальном упадке <...>. Не было практически никаких мер поддержки. А иностранные производители и вина, и посадочного материала, они доминировали просто в ценовом сегменте. То есть им это обходилось гораздо дешевле. И в отсутствии тогда пошлин на импорт, конкуренцию наши производители не выдерживали", — сказал он в кулуарах открытия питомника виноградных саженцев компании.
По его словам, так было до 2012 года.
«
"Потом, когда стали внедрять программы по развитию отрасли, то с господдержкой мы стали развиваться, стали сажать новые виноградники", — подчеркнул Большаков.
С принятием же закона о вине, заметил он, когда вином теперь признается только продукт, произведенный из винограда, а не из виноматериалов, привезенных из-за рубежа, отрасль стала развиваться стремительно.
"И сейчас мы чувствуем себя довольно-таки уверенными", — отметил он.
Большаков добавил, что растет качество российского вина.