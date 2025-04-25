https://ria.ru/20250425/rossija-2013351704.html

В "Абрау-Дюрсо" рассказали о развитии виноделия в России

В "Абрау-Дюрсо" рассказали о развитии виноделия в России - РИА Новости, 25.04.2025

В "Абрау-Дюрсо" рассказали о развитии виноделия в России

Виноделие в России развивается семимильными шагами, заявил РИА Новости директор по виноградарству и питомниководству агрофирмы "Юбилейная", входящей в состав... РИА Новости, 25.04.2025

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экономика

россия

абрау-дюрсо

вино

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АБРАУ-ДЮРСО, 25 апр — РИА Новости. Виноделие в России развивается семимильными шагами, заявил РИА Новости директор по виноградарству и питомниководству агрофирмы "Юбилейная", входящей в состав Группы компаний "Абрау-Дюрсо", Владимир Большаков."Еще несколько лет назад виноградарство и виноделие находились в России в реальном упадке <...>. Не было практически никаких мер поддержки. А иностранные производители и вина, и посадочного материала, они доминировали просто в ценовом сегменте. То есть им это обходилось гораздо дешевле. И в отсутствии тогда пошлин на импорт, конкуренцию наши производители не выдерживали", — сказал он в кулуарах открытия питомника виноградных саженцев компании.По его словам, так было до 2012 года."Потом, когда стали внедрять программы по развитию отрасли, то с господдержкой мы стали развиваться, стали сажать новые виноградники", — подчеркнул Большаков. С принятием же закона о вине, заметил он, когда вином теперь признается только продукт, произведенный из винограда, а не из виноматериалов, привезенных из-за рубежа, отрасль стала развиваться стремительно."И сейчас мы чувствуем себя довольно-таки уверенными", — отметил он.Большаков добавил, что растет качество российского вина.

https://ria.ru/20250417/vino-2011719367.html

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экономика, россия, абрау-дюрсо, вино