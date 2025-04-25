https://ria.ru/20250425/rossija-2013311531.html

Россия нанесла удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

Россия нанесла удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 25.04.2025

Россия нанесла удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

Экипаж Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщило... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T05:06:00+03:00

2025-04-25T05:06:00+03:00

2025-04-25T05:06:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экипаж Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ. "Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

https://ria.ru/20250424/vsu-2013187293.html

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россия, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф