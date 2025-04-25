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Россия нанесла удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/rossija-2013311531.html
Россия нанесла удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
Россия нанесла удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 25.04.2025
Россия нанесла удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
Экипаж Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщило... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T05:06:00+03:00
2025-04-25T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-34
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экипаж Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ. "Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
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россия, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ
Россия нанесла удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

Минобороны: Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экипаж Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ.
"Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСу-34Вооруженные силы РФ
 
 
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