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Рослесхоз оценил прогнозы на пожароопасный сезон в этом году - РИА Новости, 25.04.2025
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04:57 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/rosleshoz-2013311245.html
Рослесхоз оценил прогнозы на пожароопасный сезон в этом году
Рослесхоз оценил прогнозы на пожароопасный сезон в этом году - РИА Новости, 25.04.2025
Рослесхоз оценил прогнозы на пожароопасный сезон в этом году
Прогнозы на пожароопасный сезон в этом году неоптимистичные из-за малоснежной зимы, возгорания в Центральной России начались на месяц раньше, заявил в интервью... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T04:57:00+03:00
2025-04-25T04:57:00+03:00
россия
дальний восток
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Прогнозы на пожароопасный сезон в этом году неоптимистичные из-за малоснежной зимы, возгорания в Центральной России начались на месяц раньше, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Прогнозы не очень оптимистичные на этот год. Действительно, снега мало, причем не только на европейской территории России, но и в части Сибири, Дальнего Востока. Мы наблюдаем нехватку снегового покрова, нехватку влаги в почве", - сказал Советников. По его словам, лесные пожары в Центральной России в этом году стартовали на месяц раньше – уже с середины марта. "То есть, у нас как минимум на один месяц сезон будет дольше, чем обычно, но мы были к этому готовы. Все силы и средства уже с середины марта, по крайней мере, по ЦФО, приведены в полную готовность, объявлены противопожарные режимы. Необходимые средства есть, врасплох нас это не застало. Мы уже начали и мониторить ситуацию, регионы тушат лесные пожары", - добавил глава ведомства.
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россия, дальний восток, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Россия, Дальний Восток, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Рослесхоз оценил прогнозы на пожароопасный сезон в этом году

Глава Рослесхоза Советников: прогнозы на пожароопасный сезон неоптимистичны

© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Прогнозы на пожароопасный сезон в этом году неоптимистичные из-за малоснежной зимы, возгорания в Центральной России начались на месяц раньше, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
"Прогнозы не очень оптимистичные на этот год. Действительно, снега мало, причем не только на европейской территории России, но и в части Сибири, Дальнего Востока. Мы наблюдаем нехватку снегового покрова, нехватку влаги в почве", - сказал Советников.
По его словам, лесные пожары в Центральной России в этом году стартовали на месяц раньше – уже с середины марта.
"То есть, у нас как минимум на один месяц сезон будет дольше, чем обычно, но мы были к этому готовы. Все силы и средства уже с середины марта, по крайней мере, по ЦФО, приведены в полную готовность, объявлены противопожарные режимы. Необходимые средства есть, врасплох нас это не застало. Мы уже начали и мониторить ситуацию, регионы тушат лесные пожары", - добавил глава ведомства.
Пожар - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Рослесхоз назвал причину лесных пожаров в Забайкалье
22 апреля, 16:16
 
РоссияДальний ВостокИван СоветниковФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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