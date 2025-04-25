https://ria.ru/20250425/rosleshoz-2013311245.html

Рослесхоз оценил прогнозы на пожароопасный сезон в этом году

Рослесхоз оценил прогнозы на пожароопасный сезон в этом году - РИА Новости, 25.04.2025

Рослесхоз оценил прогнозы на пожароопасный сезон в этом году

Прогнозы на пожароопасный сезон в этом году неоптимистичные из-за малоснежной зимы, возгорания в Центральной России начались на месяц раньше, заявил в интервью... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T04:57:00+03:00

2025-04-25T04:57:00+03:00

2025-04-25T04:57:00+03:00

россия

дальний восток

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Прогнозы на пожароопасный сезон в этом году неоптимистичные из-за малоснежной зимы, возгорания в Центральной России начались на месяц раньше, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Прогнозы не очень оптимистичные на этот год. Действительно, снега мало, причем не только на европейской территории России, но и в части Сибири, Дальнего Востока. Мы наблюдаем нехватку снегового покрова, нехватку влаги в почве", - сказал Советников. По его словам, лесные пожары в Центральной России в этом году стартовали на месяц раньше – уже с середины марта. "То есть, у нас как минимум на один месяц сезон будет дольше, чем обычно, но мы были к этому готовы. Все силы и средства уже с середины марта, по крайней мере, по ЦФО, приведены в полную готовность, объявлены противопожарные режимы. Необходимые средства есть, врасплох нас это не застало. Мы уже начали и мониторить ситуацию, регионы тушат лесные пожары", - добавил глава ведомства.

https://ria.ru/20250422/rosleshoz-2012771393.html

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россия, дальний восток, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)