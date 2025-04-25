"Росатом" раскрыл, как АЭС "Аккую" выдерживает землетрясения
"Росатом": АЭС "Аккую" рассчитана на землетрясение интенсивностью до 9 баллов
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Проект атомной станции "Аккую" рассчитан так, чтобы она выдержала землетрясение интенсивностью до 9 баллов и цунами, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Росатом".
В корпорации отметили, что, согласно данным карты землетрясений Турции, подготовленной Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), площадка АЭС "Аккую" в провинции Мерсин находится в самой безопасной по классификации зон землетрясений.
"Вместе с тем, проект АЭС "Аккую" рассчитан на максимальное расчетное землетрясение интенсивностью до 9 баллов по шкале MSK-64. Станция спроектирована таким образом, чтобы она была способна выдержать экстремальные внешние воздействия – землетрясения, наводнения, цунами, ураганы и их сочетания", - сообщили в "Росатоме".
МАГАТЭ и независимые эксперты подтвердили, что станция перенесла без ущерба двойное землетрясение в феврале 2023 года магнитудой 7,7 и 7,6, отметили в корпорации.
В реакторной технологии ВВЭР-1200, используемой в проекте "Аккую", реализован ряд проектных, технических и организационных мер, направленных на повышение безопасности АЭС, сообщили в компании.
"Все российские современные ядерные реакторы типа ВВЭР имеют систему защитных оболочек (контайнмент), рассчитанную на экстремальные нагрузки. Контайнмент состоит из внешней железобетонной стены и внутренней защитной оболочки, которая обеспечивает герметичность и выдерживает внешнее воздействие от ударной волны, создающей давление 30 кПа. Для этого оболочка выполнена из "предварительно напряженного бетона": металлические тросы, натянутые внутри бетонной оболочки, придают дополнительную монолитность конструкции, повышая ее устойчивость в том числе и при землетрясении", - отметили в "Росатоме".
Землетрясение в Стамбуле не оказало влияния на строительную площадку атомной станции "Аккую", возводимой "Росатомом" на юге Турции, сообщили ранее РИА Новости в госкорпорации.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи.
Турция в настоящее время считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в декабре 2024 года заявил, что в настоящее время главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%.
Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").