https://ria.ru/20250425/rokossovskij-2013306940.html

Малые города России стали родиной для 25 советских генералов и маршалов

Малые города России стали родиной для 25 советских генералов и маршалов - РИА Новости, 25.04.2025

Малые города России стали родиной для 25 советских генералов и маршалов

Родиной выдающихся советских генералов и маршалов времен Великой Отечественной войны стали 25 малых городов России, в числе их уроженцев - маршалы Константин... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T02:26:00+03:00

2025-04-25T02:26:00+03:00

2025-04-25T02:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

шуя

ивановская область

россия

константин рокоссовский

великие луки

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Родиной выдающихся советских генералов и маршалов времен Великой Отечественной войны стали 25 малых городов России, в числе их уроженцев - маршалы Константин Рокоссовский и Александр Василевский, следует из доклада о вкладе малых городов в Великую Победу, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Центр исследований малых городов (Шуя, Ивановская область) подготовил первый доклад о вкладе малых городов России в Великую Победу. В докладе рассказано о городах, где шли важные сражения, выпускалось оружие и обмундирование для фронта, где комплектовались и готовились войска Красной армии, оказывалась медицинская помощь фронтовикам. Также перечислены 25 малых городов, где родились выдающиеся отечественные военачальники. Так, уроженцем Великих Лук был маршал Константин Рокоссовский. В городе Вичуга Ивановской области родились начальник Генерального штаба маршал Александр Василевский и генерал-полковник Леонид Сандалов. В Петровске Саратовской области родились генерал-лейтенант Константин Голубев и генерал-майор Александр Коробков. В Кронштадте родились генерал-лейтенант Петр Собенников и генерал-полковник инженерных войск Константин Назаров. В числе других городов, ставших малой родиной крупных военачальников, - Шуя, Белорецк, Гаврилов Ям, Трубчевск, Инсар, Верхнеуральск, Красный Сулин, Бугульма, Малоархангельск и другие.

https://ria.ru/20250424/doklad--2013235399.html

шуя

ивановская область

россия

великие луки

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шуя, ивановская область, россия, константин рокоссовский, великие луки