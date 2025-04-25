https://ria.ru/20250425/rokossovskij-2013306940.html
Малые города России стали родиной для 25 советских генералов и маршалов
Малые города России стали родиной для 25 советских генералов и маршалов - РИА Новости, 25.04.2025
Малые города России стали родиной для 25 советских генералов и маршалов
Родиной выдающихся советских генералов и маршалов времен Великой Отечественной войны стали 25 малых городов России, в числе их уроженцев - маршалы Константин... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T02:26:00+03:00
2025-04-25T02:26:00+03:00
2025-04-25T02:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
шуя
ивановская область
россия
константин рокоссовский
великие луки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956872615_0:44:2813:1626_1920x0_80_0_0_c91d5322ff9cf1b5e224281567ac366c.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Родиной выдающихся советских генералов и маршалов времен Великой Отечественной войны стали 25 малых городов России, в числе их уроженцев - маршалы Константин Рокоссовский и Александр Василевский, следует из доклада о вкладе малых городов в Великую Победу, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Центр исследований малых городов (Шуя, Ивановская область) подготовил первый доклад о вкладе малых городов России в Великую Победу. В докладе рассказано о городах, где шли важные сражения, выпускалось оружие и обмундирование для фронта, где комплектовались и готовились войска Красной армии, оказывалась медицинская помощь фронтовикам. Также перечислены 25 малых городов, где родились выдающиеся отечественные военачальники. Так, уроженцем Великих Лук был маршал Константин Рокоссовский. В городе Вичуга Ивановской области родились начальник Генерального штаба маршал Александр Василевский и генерал-полковник Леонид Сандалов. В Петровске Саратовской области родились генерал-лейтенант Константин Голубев и генерал-майор Александр Коробков. В Кронштадте родились генерал-лейтенант Петр Собенников и генерал-полковник инженерных войск Константин Назаров. В числе других городов, ставших малой родиной крупных военачальников, - Шуя, Белорецк, Гаврилов Ям, Трубчевск, Инсар, Верхнеуральск, Красный Сулин, Бугульма, Малоархангельск и другие.
https://ria.ru/20250424/doklad--2013235399.html
шуя
ивановская область
россия
великие луки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956872615_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_af6ab1446025e0ad0a0c2eb9061c5e8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шуя, ивановская область, россия, константин рокоссовский, великие луки
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Шуя, Ивановская область, Россия, Константин Рокоссовский, Великие Луки
Малые города России стали родиной для 25 советских генералов и маршалов
В малых городах России родились 25 советских генералов и маршалов