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Reuters: проект США по Украине предполагает постоянную остановку огня - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 25.04.2025 (обновлено: 13:52 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/reuters-2013381184.html
Reuters: проект США по Украине предполагает постоянную остановку огня
Reuters: проект США по Украине предполагает постоянную остановку огня - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters: проект США по Украине предполагает постоянную остановку огня
Киев готов немедленно после достижения прекращения огня начать переговоры с РФ при участии США и Европы, передает агентство Рейтер со ссылкой на предложение... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:49:00+03:00
2025-04-25T13:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
сша
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киев готов немедленно после достижения прекращения огня начать переговоры с РФ при участии США и Европы, передает агентство Рейтер со ссылкой на предложение Киева и Европы по урегулированию."Постоянное прекращение огня. Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран", - говорится в предложении США.В предложении говорится, что Украина готова участвовать в переговорах при параллельной подготовке повестки и механизмов мирного соглашения.
https://ria.ru/20250425/reuters-2013397824.html
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украина, киев, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, США, В мире
Reuters: проект США по Украине предполагает постоянную остановку огня

Reuters: проект США по миру на Украине предполагает постоянную остановку огня

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киев готов немедленно после достижения прекращения огня начать переговоры с РФ при участии США и Европы, передает агентство Рейтер со ссылкой на предложение Киева и Европы по урегулированию.
"Постоянное прекращение огня. Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран", - говорится в предложении США.
В предложении говорится, что Украина готова участвовать в переговорах при параллельной подготовке повестки и механизмов мирного соглашения.
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