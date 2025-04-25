https://ria.ru/20250425/reuters-2013381184.html
Reuters: проект США по Украине предполагает постоянную остановку огня
Reuters: проект США по Украине предполагает постоянную остановку огня - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters: проект США по Украине предполагает постоянную остановку огня
Киев готов немедленно после достижения прекращения огня начать переговоры с РФ при участии США и Европы, передает агентство Рейтер со ссылкой на предложение... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:49:00+03:00
2025-04-25T12:49:00+03:00
2025-04-25T13:52:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киев готов немедленно после достижения прекращения огня начать переговоры с РФ при участии США и Европы, передает агентство Рейтер со ссылкой на предложение Киева и Европы по урегулированию."Постоянное прекращение огня. Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран", - говорится в предложении США.В предложении говорится, что Украина готова участвовать в переговорах при параллельной подготовке повестки и механизмов мирного соглашения.
https://ria.ru/20250425/reuters-2013397824.html
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украина, киев, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, США, В мире
Reuters: проект США по Украине предполагает постоянную остановку огня
Reuters: проект США по миру на Украине предполагает постоянную остановку огня