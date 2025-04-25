https://ria.ru/20250425/reuters--2013384621.html

Reuters утверждает, что опубликовало финальное предложение по Украине

Reuters утверждает, что опубликовало финальное предложение по Украине - РИА Новости, 25.04.2025

Reuters утверждает, что опубликовало финальное предложение по Украине

Reuters утверждает, что опубликовало финальный проект обеим сторонам по урегулированию на Украине. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:58:00+03:00

2025-04-25T12:58:00+03:00

2025-04-25T14:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Reuters утверждает, что опубликовало финальный проект обеим сторонам по урегулированию на Украине.Ранее Рейтер сообщил, что США представили свой проект соглашения о прекращении конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013390375.html

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