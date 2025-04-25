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Reuters утверждает, что опубликовало финальное предложение по Украине - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 25.04.2025 (обновлено: 14:34 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/reuters--2013384621.html
Reuters утверждает, что опубликовало финальное предложение по Украине
Reuters утверждает, что опубликовало финальное предложение по Украине - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters утверждает, что опубликовало финальное предложение по Украине
Reuters утверждает, что опубликовало финальный проект обеим сторонам по урегулированию на Украине. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:58:00+03:00
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специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Reuters утверждает, что опубликовало финальный проект обеим сторонам по урегулированию на Украине.Ранее Рейтер сообщил, что США представили свой проект соглашения о прекращении конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013390375.html
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украина, россия, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, В мире
Reuters утверждает, что опубликовало финальное предложение по Украине

Reuters утверждает, что опубликовало финальный проект обеим сторонам по Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Reuters утверждает, что опубликовало финальный проект обеим сторонам по урегулированию на Украине.
Ранее Рейтер сообщил, что США представили свой проект соглашения о прекращении конфликта на Украине.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Reuters: проект США по Украине подразумевает реализацию сделки по ресурсам
Вчера, 13:16
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВ мире
 
 
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