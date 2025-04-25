https://ria.ru/20250425/reuters--2013384621.html
Reuters утверждает, что опубликовало финальное предложение по Украине
Reuters утверждает, что опубликовало финальное предложение по Украине - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters утверждает, что опубликовало финальное предложение по Украине
Reuters утверждает, что опубликовало финальный проект обеим сторонам по урегулированию на Украине. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:58:00+03:00
2025-04-25T12:58:00+03:00
2025-04-25T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Reuters утверждает, что опубликовало финальный проект обеим сторонам по урегулированию на Украине.Ранее Рейтер сообщил, что США представили свой проект соглашения о прекращении конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013390375.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, В мире
Reuters утверждает, что опубликовало финальное предложение по Украине
Reuters утверждает, что опубликовало финальный проект обеим сторонам по Украине