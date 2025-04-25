https://ria.ru/20250425/rets-2013414949.html

РЭЦ назвал развитие нетоварного экспорта стратегической задачей

РЭЦ назвал развитие нетоварного экспорта стратегической задачей - РИА Новости, 25.04.2025

РЭЦ назвал развитие нетоварного экспорта стратегической задачей

Одной из ключевых тем форума "Лучшие практики внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий", проходящего 24-26 апреля в Уфе, стал экспорт... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:42:00+03:00

2025-04-25T14:42:00+03:00

2025-04-25T14:58:00+03:00

уфа

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Одной из ключевых тем форума "Лучшие практики внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий", проходящего 24-26 апреля в Уфе, стал экспорт креативных индустрий, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В форуме принимают участие представители государственных структур регионов, креативного сообщества и институтов развития, в том числе Российского экспортного центра, для обсуждения актуальных вопросов развития креативного сектора и обмена передовыми практиками", - говорится в сообщении.В ходе форума участники обсудили особенности вывода креативных продуктов на международные рынки и успешные региональные практики поддержки экспорта креативных индустрий."Развитие нетоварного экспорта — стратегически важная задача для регионов. В 2025 году, с началом второй волны внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий, РЭЦ совместно с центрами поддержки экспорта готовы усилить поддержку инициатив креативного малого и среднего бизнеса. Мы видим в этом огромные возможности для диверсификации регионального экспорта, усиления экономики и укрепления имиджа России", — подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева на форуме.Она напомнила, что продвижение нетоварного экспорта подразумевает поддержку и стимулирование экспорта услуг, технологий, интеллектуальной собственности и других нематериальных товаров. РЭЦ, в частности, предоставляет таким компаниям консультационную поддержку, помощь в продвижении и поиске партнеров.Кроме того, региональный бизнес может заявить о своих успехах на внешних рынках во всероссийском конкурсе "Экспортер года" в специальной номинации для экспортеров услуг. В ней, например, уже были отмечены достижения производителей киноконтента, игр, создателей франшиз, а также поставщиков медицинских услуг и туристических компаний.Отметим, Региональный стандарт развития креативных индустрий — это комплекс лучших практик, представленный в виде 12 шагов для создания и предоставления в регионах мер поддержки для развития креативных индустрий. Стандарт разработан АСИ совместно с региональными экспертами.

https://ria.ru/20250425/rets-2013363534.html

https://ria.ru/20250425/brifing-sessiya-2013357531.html

уфа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

уфа, россия, агентство стратегических инициатив (аси), экономика, российский экспортный центр (рэц)