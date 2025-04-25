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РЭЦ назвал развитие нетоварного экспорта стратегической задачей - РИА Новости, 25.04.2025
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14:42 25.04.2025 (обновлено: 14:58 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/rets-2013414949.html
РЭЦ назвал развитие нетоварного экспорта стратегической задачей
РЭЦ назвал развитие нетоварного экспорта стратегической задачей - РИА Новости, 25.04.2025
РЭЦ назвал развитие нетоварного экспорта стратегической задачей
Одной из ключевых тем форума "Лучшие практики внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий", проходящего 24-26 апреля в Уфе, стал экспорт... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:42:00+03:00
2025-04-25T14:58:00+03:00
уфа
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
экономика
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Одной из ключевых тем форума "Лучшие практики внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий", проходящего 24-26 апреля в Уфе, стал экспорт креативных индустрий, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В форуме принимают участие представители государственных структур регионов, креативного сообщества и институтов развития, в том числе Российского экспортного центра, для обсуждения актуальных вопросов развития креативного сектора и обмена передовыми практиками", - говорится в сообщении.В ходе форума участники обсудили особенности вывода креативных продуктов на международные рынки и успешные региональные практики поддержки экспорта креативных индустрий."Развитие нетоварного экспорта — стратегически важная задача для регионов. В 2025 году, с началом второй волны внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий, РЭЦ совместно с центрами поддержки экспорта готовы усилить поддержку инициатив креативного малого и среднего бизнеса. Мы видим в этом огромные возможности для диверсификации регионального экспорта, усиления экономики и укрепления имиджа России", — подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева на форуме.Она напомнила, что продвижение нетоварного экспорта подразумевает поддержку и стимулирование экспорта услуг, технологий, интеллектуальной собственности и других нематериальных товаров. РЭЦ, в частности, предоставляет таким компаниям консультационную поддержку, помощь в продвижении и поиске партнеров.Кроме того, региональный бизнес может заявить о своих успехах на внешних рынках во всероссийском конкурсе "Экспортер года" в специальной номинации для экспортеров услуг. В ней, например, уже были отмечены достижения производителей киноконтента, игр, создателей франшиз, а также поставщиков медицинских услуг и туристических компаний.Отметим, Региональный стандарт развития креативных индустрий — это комплекс лучших практик, представленный в виде 12 шагов для создания и предоставления в регионах мер поддержки для развития креативных индустрий. Стандарт разработан АСИ совместно с региональными экспертами.
https://ria.ru/20250425/rets-2013363534.html
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уфа, россия, агентство стратегических инициатив (аси), экономика, российский экспортный центр (рэц)
Уфа, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ назвал развитие нетоварного экспорта стратегической задачей

РЭЦ назвал развитие нетоварного экспорта стратегической задачей для регионов.

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Одной из ключевых тем форума "Лучшие практики внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий", проходящего 24-26 апреля в Уфе, стал экспорт креативных индустрий, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В форуме принимают участие представители государственных структур регионов, креативного сообщества и институтов развития, в том числе Российского экспортного центра, для обсуждения актуальных вопросов развития креативного сектора и обмена передовыми практиками", - говорится в сообщении.
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В ходе форума участники обсудили особенности вывода креативных продуктов на международные рынки и успешные региональные практики поддержки экспорта креативных индустрий.
"Развитие нетоварного экспорта — стратегически важная задача для регионов. В 2025 году, с началом второй волны внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий, РЭЦ совместно с центрами поддержки экспорта готовы усилить поддержку инициатив креативного малого и среднего бизнеса. Мы видим в этом огромные возможности для диверсификации регионального экспорта, усиления экономики и укрепления имиджа России", — подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева на форуме.
Она напомнила, что продвижение нетоварного экспорта подразумевает поддержку и стимулирование экспорта услуг, технологий, интеллектуальной собственности и других нематериальных товаров. РЭЦ, в частности, предоставляет таким компаниям консультационную поддержку, помощь в продвижении и поиске партнеров.
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Кроме того, региональный бизнес может заявить о своих успехах на внешних рынках во всероссийском конкурсе "Экспортер года" в специальной номинации для экспортеров услуг. В ней, например, уже были отмечены достижения производителей киноконтента, игр, создателей франшиз, а также поставщиков медицинских услуг и туристических компаний.
Отметим, Региональный стандарт развития креативных индустрий — это комплекс лучших практик, представленный в виде 12 шагов для создания и предоставления в регионах мер поддержки для развития креативных индустрий. Стандарт разработан АСИ совместно с региональными экспертами.
 
УфаРоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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