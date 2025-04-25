https://ria.ru/20250425/rets-2013363534.html

Эффективность цифрового контроля по оказанию мер поддержки РЭЦ подтверждена

Эффективность цифрового контроля по оказанию мер поддержки РЭЦ подтверждена - РИА Новости, 25.04.2025

Эффективность цифрового контроля по оказанию мер поддержки РЭЦ подтверждена

Федеральное казначейство Российской Федерации и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) успешно завершили первую электронную проверку, знаменующую переход... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:35:00+03:00

2025-04-25T11:35:00+03:00

2025-04-25T11:35:00+03:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

роман артюхин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Федеральное казначейство Российской Федерации и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) успешно завершили первую электронную проверку, знаменующую переход на новый формат контрольного мониторинга, проверка касалась предоставления мер государственной поддержки по программе транспортировки продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2024 году и была проведена полностью в цифровом формате на государственной платформе "Мой экспорт", сообщает центр."Переход на такую модель взаимодействия стал возможен благодаря Соглашению об информационном взаимодействии, заключенному между Федеральным казначейством и РЭЦ в 2024 году на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Соглашение закрепило новый формат осуществления контрольных мероприятий, при котором сотрудникам Федерального казначейства предоставляется онлайн-доступ через сервис "Личный кабинет проверяющего" на цифровой платформе "Мой экспорт" ко всей необходимой документации, связанной с предоставлением мер поддержки, включая исторические данные", - говорится в сообщении.В рамках эксплуатации нового сервиса Федеральное казначейство провело контрольный мониторинг реализации РЭЦ функций агента правительства России по государственной программе поддержки транспортировки продукции АПК в 2024 году. По итогам мониторинга подготовлено Первое мотивированное мнение (заключение), которое 24 апреля в присутствии руководителя Федерального Казначейства России Романа Артюхина и генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной подписал заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев. Роман Артюхин определил реализацию "пилотного" проекта по контрольному мониторингу как особо значимое событие в истории госфинконтроля.Федеральное казначейство также провело тестирование сервиса, подтвердив результаты его разработки и соответствие требованиям по проведению проверок. Рекомендовано продолжить работы по доработке и совершенствованию функционала сервиса.В Российском экспортном центре высоко оценили итоги первой цифровой проверки."Мы стремимся к максимальной прозрачности и эффективности всех процессов, связанных с предоставлением мер господдержки. Успешное прохождение первой электронной проверки Казначейства подтверждает верность выбранного нами курса на цифровизацию. Сервис "Личный кабинет проверяющего" становится важным инструментом, упрощающим взаимодействие и повышающим доверие", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Отмечаю проактивную позицию коллег, открытость к партнерскому взаимодействию и готовность руководства РЭЦ продолжать такое сотрудничество в целях достижения результата и обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств", — подчеркнул заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев.

https://ria.ru/20250425/brifing-sessiya-2013357531.html

https://ria.ru/20250424/vystavka-2013192195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, роман артюхин