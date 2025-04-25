https://ria.ru/20250425/rets-2013363534.html
Эффективность цифрового контроля по оказанию мер поддержки РЭЦ подтверждена
Эффективность цифрового контроля по оказанию мер поддержки РЭЦ подтверждена - РИА Новости, 25.04.2025
Эффективность цифрового контроля по оказанию мер поддержки РЭЦ подтверждена
Федеральное казначейство Российской Федерации и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) успешно завершили первую электронную проверку, знаменующую переход... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:35:00+03:00
2025-04-25T11:35:00+03:00
2025-04-25T11:35:00+03:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
роман артюхин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Федеральное казначейство Российской Федерации и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) успешно завершили первую электронную проверку, знаменующую переход на новый формат контрольного мониторинга, проверка касалась предоставления мер государственной поддержки по программе транспортировки продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2024 году и была проведена полностью в цифровом формате на государственной платформе "Мой экспорт", сообщает центр."Переход на такую модель взаимодействия стал возможен благодаря Соглашению об информационном взаимодействии, заключенному между Федеральным казначейством и РЭЦ в 2024 году на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Соглашение закрепило новый формат осуществления контрольных мероприятий, при котором сотрудникам Федерального казначейства предоставляется онлайн-доступ через сервис "Личный кабинет проверяющего" на цифровой платформе "Мой экспорт" ко всей необходимой документации, связанной с предоставлением мер поддержки, включая исторические данные", - говорится в сообщении.В рамках эксплуатации нового сервиса Федеральное казначейство провело контрольный мониторинг реализации РЭЦ функций агента правительства России по государственной программе поддержки транспортировки продукции АПК в 2024 году. По итогам мониторинга подготовлено Первое мотивированное мнение (заключение), которое 24 апреля в присутствии руководителя Федерального Казначейства России Романа Артюхина и генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной подписал заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев. Роман Артюхин определил реализацию "пилотного" проекта по контрольному мониторингу как особо значимое событие в истории госфинконтроля.Федеральное казначейство также провело тестирование сервиса, подтвердив результаты его разработки и соответствие требованиям по проведению проверок. Рекомендовано продолжить работы по доработке и совершенствованию функционала сервиса.В Российском экспортном центре высоко оценили итоги первой цифровой проверки."Мы стремимся к максимальной прозрачности и эффективности всех процессов, связанных с предоставлением мер господдержки. Успешное прохождение первой электронной проверки Казначейства подтверждает верность выбранного нами курса на цифровизацию. Сервис "Личный кабинет проверяющего" становится важным инструментом, упрощающим взаимодействие и повышающим доверие", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Отмечаю проактивную позицию коллег, открытость к партнерскому взаимодействию и готовность руководства РЭЦ продолжать такое сотрудничество в целях достижения результата и обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств", — подчеркнул заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев.
https://ria.ru/20250425/brifing-sessiya-2013357531.html
https://ria.ru/20250424/vystavka-2013192195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, роман артюхин
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Роман Артюхин
Эффективность цифрового контроля по оказанию мер поддержки РЭЦ подтверждена
ФК РФ подтвердило успешность цифрового контроля по оказанию мер поддержки РЭЦ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Федеральное казначейство Российской Федерации и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) успешно завершили первую электронную проверку, знаменующую переход на новый формат контрольного мониторинга, проверка касалась предоставления мер государственной поддержки по программе транспортировки продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2024 году и была проведена полностью в цифровом формате на государственной платформе "Мой экспорт", сообщает центр.
"Переход на такую модель взаимодействия стал возможен благодаря Соглашению об информационном взаимодействии, заключенному между Федеральным казначейством и РЭЦ в 2024 году на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Соглашение закрепило новый формат осуществления контрольных мероприятий, при котором сотрудникам Федерального казначейства предоставляется онлайн-доступ через сервис "Личный кабинет проверяющего" на цифровой платформе "Мой экспорт" ко всей необходимой документации, связанной с предоставлением мер поддержки, включая исторические данные", - говорится в сообщении.
В рамках эксплуатации нового сервиса Федеральное казначейство провело контрольный мониторинг реализации РЭЦ функций агента правительства России по государственной программе поддержки транспортировки продукции АПК в 2024 году. По итогам мониторинга подготовлено Первое мотивированное мнение (заключение), которое 24 апреля в присутствии руководителя Федерального Казначейства России Романа Артюхина
и генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной
подписал заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев. Роман Артюхин определил реализацию "пилотного" проекта по контрольному мониторингу как особо значимое событие в истории госфинконтроля.
Федеральное казначейство также провело тестирование сервиса, подтвердив результаты его разработки и соответствие требованиям по проведению проверок. Рекомендовано продолжить работы по доработке и совершенствованию функционала сервиса.
В Российском экспортном центре высоко оценили итоги первой цифровой проверки.
"Мы стремимся к максимальной прозрачности и эффективности всех процессов, связанных с предоставлением мер господдержки. Успешное прохождение первой электронной проверки Казначейства подтверждает верность выбранного нами курса на цифровизацию. Сервис "Личный кабинет проверяющего" становится важным инструментом, упрощающим взаимодействие и повышающим доверие", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Отмечаю проактивную позицию коллег, открытость к партнерскому взаимодействию и готовность руководства РЭЦ продолжать такое сотрудничество в целях достижения результата и обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств", — подчеркнул заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев.