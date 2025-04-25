https://ria.ru/20250425/repetitsii--2013324028.html

Генеральные репетиции парада ко Дню Победы пройдут в Минске 2 и 6 мая

Генеральные репетиции парада ко Дню Победы пройдут в Минске 2 и 6 мая - РИА Новости, 25.04.2025

Генеральные репетиции парада ко Дню Победы пройдут в Минске 2 и 6 мая

Генеральные репетиции военного парада к Дню Победы пройдут в Минске 2 и 6 мая, в связи с этим на ряде улиц и проспектов города будет ограничено движение,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T08:56:00+03:00

2025-04-25T08:56:00+03:00

2025-04-25T09:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

т-34

снг

белоруссия

минск

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Генеральные репетиции военного парада к Дню Победы пройдут в Минске 2 и 6 мая, в связи с этим на ряде улиц и проспектов города будет ограничено движение, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии. "В связи с проведением генеральных репетиций на ряде улиц и проспектов будет вводиться полное ограничение движения всех видов транспорта", - сообщил начальник военной автомобильной инспекции Минской военной комендатуры подполковник Артём Чикида. "В целях организованного выхода в город на репетиции, техника механизированной колонны будет выстраиваться на улице Стариновская. Поэтому с 16:50 2 и 6 мая будет ограничено движение на ул. Основателей и Стариновская до убытия техники механизированной колонны", сказал Чикида. По его словам, затем начнётся поэтапное полное ограничение движения по маршруту колонны, ограничение будет действовать с момента прибытия техники колонны до окончания репетиции. После выхода техники механизированной колонны выдвинется техника с личным составом пеших парадных расчетов. По завершении репетиций движение будет открываться по мере прохождения хвоста колонн. Минобороны также опубликовало схему предстоящего перекрытия движения. "Просим всех участников дорожного движения учитывать данную информацию и в целях безопасности не выходить на проезжую часть во время движения колонн техники", - говорится в сообщении. В параде в Минске будут участвовать 30 парадных расчетов и около 4 тысяч военнослужащих. Свое участие ранее подтвердили представители вооруженных сил России, Китая и ряда стран СНГ. Парад будет состоять из двух частей: исторической и современной. Историческую часть парада откроют военнослужащие, которые пронесут вымпелы фронтов, знамена соединений воинских частей и исторические знамена, с которыми воины освобождали Белоруссию. Также пешие парадные расчеты будут представлять собой элемент парада Победы, который прошел в 1945 году в Москве. В конце марта из России в Белоруссию прибыли танки Т-34 для участия в параде. Они пройдут в составе механизированной колонны. Впервые на параде будут представлены тачанки с пулеметами. В современной части будет участвовать техника, состоящая на вооружении белорусских вооруженных сил в настоящее время - начиная от бронированной техники и бронированных машин и заканчивая различными образцами техники связи и радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20250425/marka-2013321911.html

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https://ria.ru/20250424/doklad--2013235399.html

белоруссия

минск

россия

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т-34, снг, белоруссия, минск, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне