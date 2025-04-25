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В Московской области отремонтировали первые 16 дорог в сезон - РИА Новости, 25.04.2025
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Новости Подмосковья
 
15:25 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/remont-2013431232.html
В Московской области отремонтировали первые 16 дорог в сезон
В Московской области отремонтировали первые 16 дорог в сезон - РИА Новости, 25.04.2025
В Московской области отремонтировали первые 16 дорог в сезон
Дорожные службы Подмосковья отремонтировали в регионе первые 16 дорог общей протяженностью более девяти километров в рамках ремонтного сезона 2025 года,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:25:00+03:00
2025-04-25T15:25:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья отремонтировали в регионе первые 16 дорог общей протяженностью более девяти километров в рамках ремонтного сезона 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Дорожные специалисты продолжают ремонтные работы на 160 участках дорог, и уже уложили более 32 километров нового покрытия. Работы ведутся на улицах в черте городов и малых населенных пунктов, а также на подъездах к ним. А полностью завершили устройство нового покрытия на 15 муниципальных и 1 региональной дороге в восьми округах", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" специалисты "Мосавтодора" завершили ремонт 500 метров улицы Верхне-Зарецкой в Рузе. Двухполосная дорога проходит через жилые дома, рядом находится сквер, где расположен памятник Кладбище советских воинов № 64. В дальнейшем здесь укрепят обочины и нанесут разметку. Наибольшее число дорог отремонтировали в Богородском округе, где покрытие обновили на пяти муниципальных улицах – улицах Лазурной, Швейной, Советской и Луначарского в Ногинске и на улице Центральная усадьба в селе Ямкино. Также на муниципальной сети завершили ремонт покрытия на улице Сидоренко в Озерах, на улице Строителей в Люберцах, которая ведет к медучреждениям и учебным заведениям. А в Реутове обновили покрытие на улице Дзержинского – она расположена рядом со станцией МЦД-4 Реутов, рядом находятся Центральная городская клиническая больница и школа самбо и дзюдо. Всего в этом сезоне в Подмосковье отремонтируют более 1,5 тысячи километров покрытия на региональных и муниципальных дорогах.
https://ria.ru/20250425/domodedovo-2013425812.html
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руза, мосавтодор, реутов, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Руза, Мосавтодор, Реутов, Московская область (Подмосковье)
В Московской области отремонтировали первые 16 дорог в сезон

В Подмосковье отремонтировали 16 дорог протяженностью более девяти километров

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья отремонтировали в регионе первые 16 дорог общей протяженностью более девяти километров в рамках ремонтного сезона 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Дорожные специалисты продолжают ремонтные работы на 160 участках дорог, и уже уложили более 32 километров нового покрытия. Работы ведутся на улицах в черте городов и малых населенных пунктов, а также на подъездах к ним. А полностью завершили устройство нового покрытия на 15 муниципальных и 1 региональной дороге в восьми округах", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
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В ведомстве отметили, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" специалисты "Мосавтодора" завершили ремонт 500 метров улицы Верхне-Зарецкой в Рузе. Двухполосная дорога проходит через жилые дома, рядом находится сквер, где расположен памятник Кладбище советских воинов № 64. В дальнейшем здесь укрепят обочины и нанесут разметку.
Наибольшее число дорог отремонтировали в Богородском округе, где покрытие обновили на пяти муниципальных улицах – улицах Лазурной, Швейной, Советской и Луначарского в Ногинске и на улице Центральная усадьба в селе Ямкино. Также на муниципальной сети завершили ремонт покрытия на улице Сидоренко в Озерах, на улице Строителей в Люберцах, которая ведет к медучреждениям и учебным заведениям. А в Реутове обновили покрытие на улице Дзержинского – она расположена рядом со станцией МЦД-4 Реутов, рядом находятся Центральная городская клиническая больница и школа самбо и дзюдо.
Всего в этом сезоне в Подмосковье отремонтируют более 1,5 тысячи километров покрытия на региональных и муниципальных дорогах.
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Новости ПодмосковьяРузаМосавтодорРеутовМосковская область (Подмосковье)
 
 
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