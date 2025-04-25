https://ria.ru/20250425/reabilitatsiya-2013481333.html

Клиника в КНР проведет реабилитацию мальчика из ЛНР за свой счет

Клиника в КНР проведет реабилитацию мальчика из ЛНР за свой счет - РИА Новости, 25.04.2025

Клиника в КНР проведет реабилитацию мальчика из ЛНР за свой счет

Китайская клиника "Шэндэ" за свой счет проведет реабилитацию школьника из Луганской Народной Республики Миши Коваленко, который получил тяжелые ранения,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:49:00+03:00

2025-04-25T17:49:00+03:00

2025-04-25T17:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

российский детский фонд

пекин

китай

луганская народная республика

общество

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ПЕКИН, 25 апр - РИА Новости. Китайская клиника "Шэндэ" за свой счет проведет реабилитацию школьника из Луганской Народной Республики Миши Коваленко, который получил тяжелые ранения, подорвавшись на мине, сообщил журналистам в Пекине председатель Российского детского фонда Дмитрий Лиханов. Несчастный случай произошел в октябре 2023 года в Северодонецке, где живет Мишина семья. Как рассказал Лиханов, мина лежала в огороде семьи мальчика. Миша ходил мимо нее много раз. "Он знал, что она там лежит, но саперов не было, чтобы достать, и в какой-то день она сдетонировала, когда он проходил мимо", - сказал глава фонда. В итоге, мальчику раздробило обе ноги, осколками посекло руки. Как рассказала мама мальчика Анастасия Коваленко, отголоски ранения есть до сих пор. "Очень долгий был процесс восстановления ног: полгода занял где-то. Потом нужно было еще полгода ходить в аппаратах Илизарова. Как только аппараты сняли, к сожалению, случился повторный перелом, который тоже потребовал очень длительного периода для сращения. И вот только, грубо говоря, месяц, как он встал, начал ходить, а так все это время ребенок находился в состоянии, когда он не мог сам справиться даже с мельчайшими бытовыми проблемами", - сообщила мама. По словам мамы, на лечение в Китае они возлагают большие надежды. "У нас очень много планов, связанных с будущим, и все они опираются на то, что здесь (в КНР - ред.) врачи помогут вернуться к нормальной полноценной жизни ребенку, чтобы он мог и спортом заниматься, и физически поддерживать себя в состоянии нормальном, и досуг проводить", - рассказала Анастасия. Мама уточнила, сейчас жизнь Миши все еще очень ограничена. "Травма накладывает отпечаток до сих пор: он вынужден ограничивать физические нагрузки, общение с детьми", - сказала Анастасия. Как отметила мама мальчика, конкретных прогнозов по срокам лечения врачи пока не дают, однако предварительно речь идет о месяце. "С медицинской точки зрения, ситуация такая, что кости были переломаны два раза, и в ногах еще остались осколки. Врачи уберут осколки и, самое главное, будут смотреть за состоянием нервных окончаний, которые могут быть тоже повреждены. За то время, пока Миша лежал, произошла атрофия мышц, которую тоже надо восстанавливать, - это то, что говорит лечащий врач", - сказал Лиханов. По словам председателя Российского детского фонда, лечение, проживание и питание мальчика обеспечиваются полностью за счет китайской стороны - только билеты в Пекин оплатил фонд. "Мы устроили совещание с врачами клиники "Шэндэ", и я попросил их намеренно, чтобы лечение было бесплатным и для семьи, и для фонда, чтобы они взяли это на себя", - заявил Лиханов, добавив, что намеренно хотел, чтобы китайская клиника взяла на лечение мальчика, который получил ранение во время боевых действий. По словам главы фонда, Миша стал первым подопечным фонда, которого привезли на лечение после ранения, полученного в результате боевых действий. Российский детский фонд - первая в России общественная организация в защиту детства. Отделения фонда работают в 66 регионах. Он является правопреемником Советского детского фонда имени В. И. Ленина. Клиника "Шэндэ" является давним партнером фонда.

https://ria.ru/20250422/miny-2012831171.html

https://ria.ru/20250421/mina-2012518423.html

https://ria.ru/20250421/dnr-2012614925.html

пекин

китай

луганская народная республика

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российский детский фонд , пекин, китай, луганская народная республика, общество