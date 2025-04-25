https://ria.ru/20250425/rastrata-2013512191.html

Гражданская жена миллиардера Тамирова отвергла обвинение в растрате

Гражданская жена миллиардера Тамирова отвергла обвинение в растрате - РИА Новости, 25.04.2025

Гражданская жена миллиардера Тамирова отвергла обвинение в растрате

Гражданская жена покойного первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова Лилия Невская в Гагаринском суде Москвы не согласилась с... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T20:52:00+03:00

2025-04-25T20:52:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Гражданская жена покойного первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова Лилия Невская в Гагаринском суде Москвы не согласилась с обвинением в растрате 133 миллионов рублей, назвав эти деньги подарком и благодарностью миллиардера, передает корреспондент РИА Новости. Гагаринский суд Москвы рассматривает сразу два дела, уголовное и гражданское,, фигуранткой которых стала гражданская жена покойного первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота". Ее обвиняют в присвоении и растрате 133 миллионов рублей, которые ей еще при жизни перевел Тамиров. Сам он скончался в октябре 2022 года в загородном доме в Подмосковье, где последние восемь лет проживал с Невской. Свое имущество он завещал дочери Кристине Тамировой. Еще при жизни по указанию Тамирова на счет Невской было переведено 133 миллиона рублей. После смерти миллиардера вдова Тамирова вместе с дочерью пытались оспорить в гражданском процессе перевод 133 миллионов рублей на счет Невской, а деньги вернуть в наследственную массу и разделить миллионы между ними. Изначально районный и Мосгорсуд заняли их сторону, однако кассация вернула иск на новое рассмотрение в Гагаринский суд Москвы. Тогда дочь Тамирова обратилась в УВД ЮЗАО. В заявлении она оспаривала законность перевода денег на счет Невской, утверждая, что отец перевел эти средства ей на хранение, а не в собственность. Было возбуждено уголовное дело в отношении Невской о присвоении и растрате 133 миллионов рублей, принадлежавших Тамирову (часть 4 статьи 160 УК РФ). В Гагаринском суде Москвы Невская отвергла обвинение. Она заявила, что банковский перевод 133 миллионов рублей "получила в дар от Тамирова" и считала, что это ее деньги и никакого преступного замысла у нее не было, а на хранение их он ей не передавал. Сторона обвинения называет ее лишь доверенным лицом. Между тем по делу были допрошены несколько свидетелей, в том числе водитель и врач, которые называли ее "женой" покойного. Высказалась и сама вдова, которая полностью отрицала какую-либо близкую связь между покойным и Невской. Что касается гражданского процесса, то ранее суд обязал стороны обеспечить явку свидетелей с обеих сторон, однако на последнее заседание явились лишь свидетели со стороны Невской, которые также подтвердили их совместное проживание с миллиардером. Кроме того, были представлены совместные фотографии ее отдыха и праздников с Тамировым. Когда суд уже был готов уйти на решение, юрист истицы попросила отложить слушание, для того чтобы свидетели с ее стороны и вдова смогли дать показания и в рамках гражданского процесса. Судья напомнила ей, что исковое заявление Тамировой рассматривается в суде с 2023 года, за это время у истца такого желания не возникало, она не могла "явиться в суд хоть один разок". Она разъяснила истцу недопустимость злоупотребления своими правами. Тем не менее разрешила озвучить ей свою позицию. Как ожидается, вдова выступит на заседании 13 мая.

https://ria.ru/20250421/fortifikatsii-2012554005.html

https://ria.ru/20250422/syn-2012713223.html

https://ria.ru/20250422/rossija-2012681541.html

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