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Гражданская жена миллиардера Тамирова отвергла обвинение в растрате - РИА Новости, 25.04.2025
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20:52 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/rastrata-2013512191.html
Гражданская жена миллиардера Тамирова отвергла обвинение в растрате
Гражданская жена миллиардера Тамирова отвергла обвинение в растрате - РИА Новости, 25.04.2025
Гражданская жена миллиардера Тамирова отвергла обвинение в растрате
Гражданская жена покойного первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова Лилия Невская в Гагаринском суде Москвы не согласилась с... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T20:52:00+03:00
2025-04-25T20:52:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Гражданская жена покойного первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова Лилия Невская в Гагаринском суде Москвы не согласилась с обвинением в растрате 133 миллионов рублей, назвав эти деньги подарком и благодарностью миллиардера, передает корреспондент РИА Новости. Гагаринский суд Москвы рассматривает сразу два дела, уголовное и гражданское,, фигуранткой которых стала гражданская жена покойного первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота". Ее обвиняют в присвоении и растрате 133 миллионов рублей, которые ей еще при жизни перевел Тамиров. Сам он скончался в октябре 2022 года в загородном доме в Подмосковье, где последние восемь лет проживал с Невской. Свое имущество он завещал дочери Кристине Тамировой. Еще при жизни по указанию Тамирова на счет Невской было переведено 133 миллиона рублей. После смерти миллиардера вдова Тамирова вместе с дочерью пытались оспорить в гражданском процессе перевод 133 миллионов рублей на счет Невской, а деньги вернуть в наследственную массу и разделить миллионы между ними. Изначально районный и Мосгорсуд заняли их сторону, однако кассация вернула иск на новое рассмотрение в Гагаринский суд Москвы. Тогда дочь Тамирова обратилась в УВД ЮЗАО. В заявлении она оспаривала законность перевода денег на счет Невской, утверждая, что отец перевел эти средства ей на хранение, а не в собственность. Было возбуждено уголовное дело в отношении Невской о присвоении и растрате 133 миллионов рублей, принадлежавших Тамирову (часть 4 статьи 160 УК РФ). В Гагаринском суде Москвы Невская отвергла обвинение. Она заявила, что банковский перевод 133 миллионов рублей "получила в дар от Тамирова" и считала, что это ее деньги и никакого преступного замысла у нее не было, а на хранение их он ей не передавал. Сторона обвинения называет ее лишь доверенным лицом. Между тем по делу были допрошены несколько свидетелей, в том числе водитель и врач, которые называли ее "женой" покойного. Высказалась и сама вдова, которая полностью отрицала какую-либо близкую связь между покойным и Невской. Что касается гражданского процесса, то ранее суд обязал стороны обеспечить явку свидетелей с обеих сторон, однако на последнее заседание явились лишь свидетели со стороны Невской, которые также подтвердили их совместное проживание с миллиардером. Кроме того, были представлены совместные фотографии ее отдыха и праздников с Тамировым. Когда суд уже был готов уйти на решение, юрист истицы попросила отложить слушание, для того чтобы свидетели с ее стороны и вдова смогли дать показания и в рамках гражданского процесса. Судья напомнила ей, что исковое заявление Тамировой рассматривается в суде с 2023 года, за это время у истца такого желания не возникало, она не могла "явиться в суд хоть один разок". Она разъяснила истцу недопустимость злоупотребления своими правами. Тем не менее разрешила озвучить ей свою позицию. Как ожидается, вдова выступит на заседании 13 мая.
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Московский городской суд
Гражданская жена миллиардера Тамирова отвергла обвинение в растрате

Гражданская жена Тамирова Невская отвергла обвинение в растрате 133 млн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Гражданская жена покойного первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова Лилия Невская в Гагаринском суде Москвы не согласилась с обвинением в растрате 133 миллионов рублей, назвав эти деньги подарком и благодарностью миллиардера, передает корреспондент РИА Новости.
Гагаринский суд Москвы рассматривает сразу два дела, уголовное и гражданское,, фигуранткой которых стала гражданская жена покойного первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота". Ее обвиняют в присвоении и растрате 133 миллионов рублей, которые ей еще при жизни перевел Тамиров.
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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21 апреля, 16:46
Сам он скончался в октябре 2022 года в загородном доме в Подмосковье, где последние восемь лет проживал с Невской. Свое имущество он завещал дочери Кристине Тамировой. Еще при жизни по указанию Тамирова на счет Невской было переведено 133 миллиона рублей. После смерти миллиардера вдова Тамирова вместе с дочерью пытались оспорить в гражданском процессе перевод 133 миллионов рублей на счет Невской, а деньги вернуть в наследственную массу и разделить миллионы между ними. Изначально районный и Мосгорсуд заняли их сторону, однако кассация вернула иск на новое рассмотрение в Гагаринский суд Москвы.
Тогда дочь Тамирова обратилась в УВД ЮЗАО. В заявлении она оспаривала законность перевода денег на счет Невской, утверждая, что отец перевел эти средства ей на хранение, а не в собственность. Было возбуждено уголовное дело в отношении Невской о присвоении и растрате 133 миллионов рублей, принадлежавших Тамирову (часть 4 статьи 160 УК РФ).
В Гагаринском суде Москвы Невская отвергла обвинение. Она заявила, что банковский перевод 133 миллионов рублей "получила в дар от Тамирова" и считала, что это ее деньги и никакого преступного замысла у нее не было, а на хранение их он ей не передавал. Сторона обвинения называет ее лишь доверенным лицом.
Борис Зимин* - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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22 апреля, 13:02
Между тем по делу были допрошены несколько свидетелей, в том числе водитель и врач, которые называли ее "женой" покойного. Высказалась и сама вдова, которая полностью отрицала какую-либо близкую связь между покойным и Невской.
Что касается гражданского процесса, то ранее суд обязал стороны обеспечить явку свидетелей с обеих сторон, однако на последнее заседание явились лишь свидетели со стороны Невской, которые также подтвердили их совместное проживание с миллиардером. Кроме того, были представлены совместные фотографии ее отдыха и праздников с Тамировым.
Когда суд уже был готов уйти на решение, юрист истицы попросила отложить слушание, для того чтобы свидетели с ее стороны и вдова смогли дать показания и в рамках гражданского процесса. Судья напомнила ей, что исковое заявление Тамировой рассматривается в суде с 2023 года, за это время у истца такого желания не возникало, она не могла "явиться в суд хоть один разок". Она разъяснила истцу недопустимость злоупотребления своими правами. Тем не менее разрешила озвучить ей свою позицию. Как ожидается, вдова выступит на заседании 13 мая.
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