https://ria.ru/20250425/rabota-2013311070.html
Россиян ждут две трехдневные рабочие недели
Россиян ждут две трехдневные рабочие недели - РИА Новости, 25.04.2025
Россиян ждут две трехдневные рабочие недели
Следующие две рабочие недели будут трехдневными, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T04:54:00+03:00
2025-04-25T04:54:00+03:00
2025-04-25T04:54:00+03:00
общество
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Следующие две рабочие недели будут трехдневными, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов."На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя. Тридцатое апреля — накануне 1 мая, соответственно, это будет короткий рабочий день", — уточнил депутат.Затем россиянам предстоит работать с 5 по 7 мая, напомнил законодатель."Таким образом, в конце апреля и в начале мая у нас будет две трехдневные укороченные рабочие недели", — отметил парламентарий.Благодаря длинным выходным в мае будет только 18 рабочих дней и 15 дней отдыха, два из которых — праздничные.
https://ria.ru/20250424/may-1855644309.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф, россия, работа, выходные
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Россия, Работа, Выходные
Россиян ждут две трехдневные рабочие недели
Депутат ГД Нилов: в апреле и мае в РФ будут две 3-дневные рабочие недели
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Следующие две рабочие недели будут трехдневными, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
"На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя. Тридцатое апреля — накануне 1 мая, соответственно, это будет короткий рабочий день", — уточнил депутат.
Затем россиянам предстоит работать с 5 по 7 мая, напомнил законодатель.
"Таким образом, в конце апреля и в начале мая у нас будет две трехдневные укороченные рабочие недели", — отметил парламентарий.
Благодаря длинным выходным в мае будет только 18 рабочих дней и 15 дней отдыха, два из которых — праздничные.