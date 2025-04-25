https://ria.ru/20250425/pvo--2013355780.html

ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Крымом

ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Крымом - РИА Новости, 25.04.2025

ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Крымом

Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Крымом, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:08:00+03:00

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2025-04-25T11:08:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Крымом, сообщило Минобороны РФ."Двадцать пятого апреля 2025 года в период с 9.20 до 9.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность