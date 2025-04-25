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Песков: встречи Путина с Уиткоффом позволяют донести позицию России
Песков: встречи Путина с Уиткоффом позволяют донести позицию России - РИА Новости, 25.04.2025
Песков: встречи Путина с Уиткоффом позволяют донести позицию России
Встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом - хорошая возможность довести до сведения... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:06:00+03:00
2025-04-25T19:06:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом - хорошая возможность довести до сведения американской стороны позицию России, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В личной беседе всегда проще изложить все нюансы. Если вы видите, что общение с Уиткоффом занимает много времени, по несколько часов, это хорошая возможность именно довести до американской стороны нашу позицию", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, почему для контактов с американской стороной предпочитают формат встречи со спецпосланником, а не прямой телефонный разговор.
https://ria.ru/20250425/peskov-2013497347.html
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Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков: встречи Путина с Уиткоффом позволяют донести позицию России
Песков: встречи Путина с Уиткоффом помогают донести до США позицию РФ