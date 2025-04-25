Рейтинг@Mail.ru
Песков: встречи Путина с Уиткоффом позволяют донести позицию России - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/putin-2013498025.html
Песков: встречи Путина с Уиткоффом позволяют донести позицию России
Песков: встречи Путина с Уиткоффом позволяют донести позицию России - РИА Новости, 25.04.2025
Песков: встречи Путина с Уиткоффом позволяют донести позицию России
Встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом - хорошая возможность довести до сведения... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:06:00+03:00
2025-04-25T19:06:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013421368_0:26:3090:1764_1920x0_80_0_0_f2d1a5552ee155d7df5902f09bd7d1ac.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом - хорошая возможность довести до сведения американской стороны позицию России, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В личной беседе всегда проще изложить все нюансы. Если вы видите, что общение с Уиткоффом занимает много времени, по несколько часов, это хорошая возможность именно довести до американской стороны нашу позицию", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, почему для контактов с американской стороной предпочитают формат встречи со спецпосланником, а не прямой телефонный разговор.
https://ria.ru/20250425/peskov-2013497347.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013421368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_025aa616f43db960ca9ebf4361066af2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков: встречи Путина с Уиткоффом позволяют донести позицию России

Песков: встречи Путина с Уиткоффом помогают донести до США позицию РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом - хорошая возможность довести до сведения американской стороны позицию России, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В личной беседе всегда проще изложить все нюансы. Если вы видите, что общение с Уиткоффом занимает много времени, по несколько часов, это хорошая возможность именно довести до американской стороны нашу позицию", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, почему для контактов с американской стороной предпочитают формат встречи со спецпосланником, а не прямой телефонный разговор.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Россия должна быть начеку, несмотря на переговоры, заявил Песков
Вчера, 19:02
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала