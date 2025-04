https://ria.ru/20250425/putin-2013415470.html

Путин поговорил с Уиткоффом по-английски

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф перед началом переговоров в Кремле обменялись приветственными репликами на английском языке. "How are you, Mister President? (Как дела, господин президент?)" - спросил Уиткофф, заходя в представительский кабинет и протягивая руку для рукопожатия. "Fine. just fine. Thank you. Ноw are you? (Хорошо. Все хорошо. Спасибо. Как ваши?)" - с улыбкой ответил Путин по-английски, пожимая руку Уиткоффу. Затем участники встречи проследовали за большой овальный стол для переговоров.

