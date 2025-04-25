https://ria.ru/20250425/putin-2013408798.html

Путин и Уиткофф проводят переговоры в Кремле

Путин и Уиткофф проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 25.04.2025

Путин и Уиткофф проводят переговоры в Кремле

Владимир Путин проводит переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:20:00+03:00

2025-04-25T14:20:00+03:00

2025-04-25T15:08:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Путин проводит переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стива Уиткоффа", — сказал он.В переговорах также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Самолет из Штатов прибыл в Москву в пятницу утром. По данным сайта Flightradar24, воздушное судно Bombardier Global 7500 вылетело из Флориды и пересекло российскую границу около 09:40 мск. Вскоре корреспондент РИА Новости уточнил, что частный борт сел в аэропорту Внуково-2, после чего автоколонна в сопровождении полиции последовала в сторону столицы.Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.

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Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле. 2025-04-25T14:20 true PT0M28S

Кортеж с сопровождением у Кремля после предполагаемого прилета Уиткоффа в Москву Кортеж с сопровождением прибыл в Кремль после предполагаемого прилета Уиткоффа в Москву, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-25T14:20 true PT0M23S

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россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, украина, нато, политика