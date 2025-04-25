https://ria.ru/20250425/putin-2013408798.html
Путин и Уиткофф проводят переговоры в Кремле
Путин и Уиткофф проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 25.04.2025
Путин и Уиткофф проводят переговоры в Кремле
Владимир Путин проводит переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:20:00+03:00
2025-04-25T14:20:00+03:00
2025-04-25T15:08:00+03:00
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
украина
нато
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013412725_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1676d2eb90ef316983eea3d945c73ab.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Путин проводит переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стива Уиткоффа", — сказал он.В переговорах также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Самолет из Штатов прибыл в Москву в пятницу утром. По данным сайта Flightradar24, воздушное судно Bombardier Global 7500 вылетело из Флориды и пересекло российскую границу около 09:40 мск. Вскоре корреспондент РИА Новости уточнил, что частный борт сел в аэропорту Внуково-2, после чего автоколонна в сопровождении полиции последовала в сторону столицы.Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
https://ria.ru/20250425/proekt-2013380244.html
https://ria.ru/20250425/peregovory-2013185631.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле.
2025-04-25T14:20
true
PT0M28S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013412725_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_33a4316af56d575500bd370d6c119460.jpg
Кортеж с сопровождением у Кремля после предполагаемого прилета Уиткоффа в Москву
Кортеж с сопровождением прибыл в Кремль после предполагаемого прилета Уиткоффа в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
2025-04-25T14:20
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, украина, нато, политика
Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Украина, НАТО, Политика
Путин и Уиткофф проводят переговоры в Кремле
Путин принимает спецпосланника президента США Уиткоффа в Кремле