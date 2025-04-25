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Путин и Уиткофф проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 25.04.2025
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14:20 25.04.2025 (обновлено: 15:08 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/putin-2013408798.html
Путин и Уиткофф проводят переговоры в Кремле
Путин и Уиткофф проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 25.04.2025
Путин и Уиткофф проводят переговоры в Кремле
Владимир Путин проводит переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2025
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Путин проводит переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стива Уиткоффа", — сказал он.В переговорах также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Самолет из Штатов прибыл в Москву в пятницу утром. По данным сайта Flightradar24, воздушное судно Bombardier Global 7500 вылетело из Флориды и пересекло российскую границу около 09:40 мск. Вскоре корреспондент РИА Новости уточнил, что частный борт сел в аэропорту Внуково-2, после чего автоколонна в сопровождении полиции последовала в сторону столицы.Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
https://ria.ru/20250425/proekt-2013380244.html
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Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле.
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Кортеж с сопровождением у Кремля после предполагаемого прилета Уиткоффа в Москву
Кортеж с сопровождением прибыл в Кремль после предполагаемого прилета Уиткоффа в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
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россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, украина, нато, политика
Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Украина, НАТО, Политика
Путин и Уиткофф проводят переговоры в Кремле

Путин принимает спецпосланника президента США Уиткоффа в Кремле

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Путин проводит переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стива Уиткоффа", — сказал он.
В переговорах также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Самолет из Штатов прибыл в Москву в пятницу утром. По данным сайта Flightradar24, воздушное судно Bombardier Global 7500 вылетело из Флориды и пересекло российскую границу около 09:40 мск. Вскоре корреспондент РИА Новости уточнил, что частный борт сел в аэропорту Внуково-2, после чего автоколонна в сопровождении полиции последовала в сторону столицы.
Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
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Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.
Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
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