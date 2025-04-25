Нобелевские лауреаты обратились к Путину и Трампу с призывом к разоружению
Нобелевские лауреаты обратились к лидерам России и США с призывом к разоружению
Флаги России и США. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, апр – РИА Новости. Три организации-лауреата Нобелевской премии мира отправили письмо президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу с призывом провести встречу и согласовать меры по ядерному разоружению, говорится в пресс-релизе Международный компании за запрещение ядерного оружия (ICAN).
"Сегодня мир стоит перед самой опасной ядерной угрозой за последние десятилетия. Расширение арсеналов не делает нас безопаснее – оно лишь увеличивает риск катастрофы", – говорится в письме лауреатов.
Письмо подписали Nihon Hidankyo (Нобелевская премия мира 2024 года), Международная кампания за запрещение ядерного оружия (Нобелевская премия мира 2017 года) и Международные врачи за предотвращение ядерной войны (Нобелевская премия мира 1985 года). По их словам, США и Россия, обладающие 90% мирового ядерного оружия, могут сыграть решающую роль в сокращении глобальных арсеналов.
В письме также отмечается, что через два месяца делегация японцев, переживших атомные бомбардировки, посетит место исторической встречи президента США Рональда Рейгана и Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в Рейкьявике, призывая Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировать решимость к полному отказу от ядерного оружия.
Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом глава МИД РФ также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, Россия выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями. Но, по его словам, это требует очень тщательной работы и конструктивного отношения партнеров друг к другу при понимании необходимости обеспечения стратегической стабильности.