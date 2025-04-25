Путин: представители малочисленных народов мужественно защищают Отечество
Путин: представители коренных малочисленных народов мужественно защищают Россию
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественного мероприятия, посвящённого 35-летию образования Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, подчеркнул, что представители коренных малочисленных народов с честью продолжают патриотические традиции предков, мужественно защищают Отечество, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Подчеркну, государство уделяет приоритетное внимание вопросам укрепления межнационального согласия, сохранения самобытности, культурной и этнической идентичности всех народов нашей страны. Отрадно, что в этой масштабной работе содержательное участие принимают такие авторитетные общественные организации, как ваша ассоциация. За прошедшие годы она сплотила вокруг важных, востребованных временем задач руководителей региональных и национальных объединений, известных политиков, ведущих экспертов, учёных, волонтёров", - говорится в послании.
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По словам президента, во взаимодействии с властями были реализованы значимые инициативы в сфере образования и просвещения, развития социнфраструктуры, осуществлены различные проекты по сбережению языков, обычаев и устоев малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Путин подчеркнул, что такая деятельность достойна самой высокой оценки.
"И, конечно, особо отмечу, что представители коренных малочисленных народов с честью продолжают ратные, патриотические традиции предков, мужественно защищают наше единое Отечество. Уверен, что ваша встреча пройдёт в творческом, конструктивном ключе, послужит эффективному решению насущных проблем, стоящих перед ассоциацией и в целом перед Россией", - заключил он.
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