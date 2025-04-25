https://ria.ru/20250425/putin-2013396978.html

Путин: представители малочисленных народов мужественно защищают Отечество

Путин: представители малочисленных народов мужественно защищают Отечество - РИА Новости, 25.04.2025

Путин: представители малочисленных народов мужественно защищают Отечество

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественного мероприятия, посвящённого 35-летию образования Ассоциации коренных малочисленных народов РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:39:00+03:00

2025-04-25T13:39:00+03:00

2025-04-25T13:39:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественного мероприятия, посвящённого 35-летию образования Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, подчеркнул, что представители коренных малочисленных народов с честью продолжают патриотические традиции предков, мужественно защищают Отечество, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Подчеркну, государство уделяет приоритетное внимание вопросам укрепления межнационального согласия, сохранения самобытности, культурной и этнической идентичности всех народов нашей страны. Отрадно, что в этой масштабной работе содержательное участие принимают такие авторитетные общественные организации, как ваша ассоциация. За прошедшие годы она сплотила вокруг важных, востребованных временем задач руководителей региональных и национальных объединений, известных политиков, ведущих экспертов, учёных, волонтёров", - говорится в послании. По словам президента, во взаимодействии с властями были реализованы значимые инициативы в сфере образования и просвещения, развития социнфраструктуры, осуществлены различные проекты по сбережению языков, обычаев и устоев малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Путин подчеркнул, что такая деятельность достойна самой высокой оценки. "И, конечно, особо отмечу, что представители коренных малочисленных народов с честью продолжают ратные, патриотические традиции предков, мужественно защищают наше единое Отечество. Уверен, что ваша встреча пройдёт в творческом, конструктивном ключе, послужит эффективному решению насущных проблем, стоящих перед ассоциацией и в целом перед Россией", - заключил он.

https://ria.ru/20250421/putin-2012598736.html

https://ria.ru/20250328/pobeda-2007832167.html

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владимир путин, россия, север, дальний восток