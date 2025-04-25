https://ria.ru/20250425/putin-2013385344.html
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 25.04.2025
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:01:00+03:00
2025-04-25T13:01:00+03:00
2025-04-25T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.На прошлой неделе глава государства посвятил традиционное пятничное совещание с членами Совбеза вопросам противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодёжи в противоправную деятельность.
https://ria.ru/20250305/putin-2003201372.html
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общество, россия, владимир путин, политика
Общество, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Путин в пятницу провел совещание с постоянными членами Совбеза