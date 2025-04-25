https://ria.ru/20250425/proizvodstvo-2013377663.html
Московский НПЗ внедрил цифровое управление производства бензина
Московский НПЗ внедрил цифровое управление производства бензина - РИА Новости, 25.04.2025
Московский НПЗ внедрил цифровое управление производства бензина
Московский нефтеперерабатывающий завод завершил строительство станции смешения бензина с цифровым управлением, сообщил министр правительства Москвы,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:00:00+03:00
2025-04-25T13:00:00+03:00
2025-04-25T13:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
сергей собянин
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Московский нефтеперерабатывающий завод завершил строительство станции смешения бензина с цифровым управлением, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он добавил, что теперь современный комплекс минимизирует количество рутинных операций для персонала, повысит экологичность технологических процессов и обеспечит высокое качество продукции.Реализация осуществлялась в рамках комплексной модернизации завода, которую с 2011 года проводит "Газпром нефть". Благодаря ей завод станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим предприятием в Европе."По задаче Сергея Собянина Москва последовательно развивает промышленный комплекс, уделяя особое внимание экологической безопасности производств. Новые заводы строятся по мировым экостандартами, а существующие активно инвестируют в модернизацию –каждое второе предприятие города сегодня реализует зеленые проекты. Город поддерживает эти инициативы, предоставляя всестороннюю поддержку. Такой системный подход формирует основу для создания устойчивой городской среды, где бизнес и природа существуют в гармонии, а социальная ответственность становится ключевым принципом развития индустрии", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, система управления и оптимизации для станции смешения разработана специалистами Московского НПЗ и построена на отечественном программном обеспечении. Благодаря запуску станции онлайн-смешения бензина московский нефтеперерабатывающий завод сократил использование свыше 30 единиц оборудования, которое было задействовано в процессе прежде. Данный шаг помог сократить воздействие на окружающую среду, существенно повысить эффективность выпуска и качество моторного топлива.При приготовлении бензина происходит смешение десятка компонентов, которые поступают от производственных установок. Интеллектуальная система управления определяет нужное количество составляющих и смешивает их в режиме реального времени. Технология обеспечивает высокую точность, осуществляет контроль соблюдения рецептуры приготовления и качества готовой продукции.По словам генерального директора Московского НПЗ Виталия Зубера, завод последовательно и непрерывно внедряет новые технологии и цифровые решения в производство. Бензин – сложный продукт, который состоит из десятка компонентов. Перед тем как попасть в бак автомобиля, все составляющие смешиваются и становятся топливом.На данный момент предприятие выпускает более 30 наименований продукции. Это бензин и дизельное топливо класса "Евро-5", керосин для самолетов, сжиженный газ, судовое топливо и битум для дорожных работ – на МНПЗ работает крупнейшая битумная установка в Европе. Каждый год предприятие перерабатывает свыше 12 миллионов тонн нефти.
https://ria.ru/20250425/liksutov-2013350827.html
https://ria.ru/20250425/liksutov-2013331875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин
Московский НПЗ внедрил цифровое управление производства бензина
Московский НПЗ интегрировал цифровое управление производства топлива
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Московский нефтеперерабатывающий завод завершил строительство станции смешения бензина с цифровым управлением, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что теперь современный комплекс минимизирует количество рутинных операций для персонала, повысит экологичность технологических процессов и обеспечит высокое качество продукции.
Реализация осуществлялась в рамках комплексной модернизации завода, которую с 2011 года проводит "Газпром нефть". Благодаря ей завод станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим предприятием в Европе
.
"По задаче Сергея Собянина Москва
последовательно развивает промышленный комплекс, уделяя особое внимание экологической безопасности производств. Новые заводы строятся по мировым экостандартами, а существующие активно инвестируют в модернизацию –каждое второе предприятие города сегодня реализует зеленые проекты. Город поддерживает эти инициативы, предоставляя всестороннюю поддержку. Такой системный подход формирует основу для создания устойчивой городской среды, где бизнес и природа существуют в гармонии, а социальная ответственность становится ключевым принципом развития индустрии", – приводит слова Гарбузова
пресс-служба ДИПП.
Так, система управления и оптимизации для станции смешения разработана специалистами Московского НПЗ и построена на отечественном программном обеспечении. Благодаря запуску станции онлайн-смешения бензина московский нефтеперерабатывающий завод сократил использование свыше 30 единиц оборудования, которое было задействовано в процессе прежде. Данный шаг помог сократить воздействие на окружающую среду, существенно повысить эффективность выпуска и качество моторного топлива.
При приготовлении бензина происходит смешение десятка компонентов, которые поступают от производственных установок. Интеллектуальная система управления определяет нужное количество составляющих и смешивает их в режиме реального времени. Технология обеспечивает высокую точность, осуществляет контроль соблюдения рецептуры приготовления и качества готовой продукции.
По словам генерального директора Московского НПЗ Виталия Зубера, завод последовательно и непрерывно внедряет новые технологии и цифровые решения в производство. Бензин – сложный продукт, который состоит из десятка компонентов. Перед тем как попасть в бак автомобиля, все составляющие смешиваются и становятся топливом.
На данный момент предприятие выпускает более 30 наименований продукции. Это бензин и дизельное топливо класса "Евро-5", керосин для самолетов, сжиженный газ, судовое топливо и битум для дорожных работ – на МНПЗ работает крупнейшая битумная установка в Европе. Каждый год предприятие перерабатывает свыше 12 миллионов тонн нефти.