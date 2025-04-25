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ЦБ сохранил прогноз инфляции на 2025 год - РИА Новости, 25.04.2025
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14:09 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/prognoz--2013405320.html
ЦБ сохранил прогноз инфляции на 2025 год
ЦБ сохранил прогноз инфляции на 2025 год - РИА Новости, 25.04.2025
ЦБ сохранил прогноз инфляции на 2025 год
Банк России сохранил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год на уровне 7-8%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 25.04.2025
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2025-04-25T14:09:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год на уровне 7-8%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора. На 2026-2027 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%. Инфляция в России в годовом выражении на 21 апреля, по данным Минэкономразвития, замедлилась до 10,35% в годовом выражении с 10,38% неделей ранее. В 2024 году инфляция в России составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогам прошлого года на уровне 7,3%, ЦБ - в коридоре 8-8,5%.
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россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
ЦБ сохранил прогноз инфляции на 2025 год

ЦБ РФ сохранил прогноз инфляции на 2025 год на уровне 7-8%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год на уровне 7-8%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
На 2026-2027 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
ЦБ сохранил прогноз роста ипотеки по итогам 2025 года на уровне 3-8%
Вчера, 13:40
Инфляция в России в годовом выражении на 21 апреля, по данным Минэкономразвития, замедлилась до 10,35% в годовом выражении с 10,38% неделей ранее.
В 2024 году инфляция в России составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогам прошлого года на уровне 7,3%, ЦБ - в коридоре 8-8,5%.
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
ЦБ с 1 июля 2025 года снизит макропруденциальные надбавки по ипотеке
24 апреля, 18:26
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
 
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