https://ria.ru/20250425/prognoz--2013405320.html

ЦБ сохранил прогноз инфляции на 2025 год

ЦБ сохранил прогноз инфляции на 2025 год - РИА Новости, 25.04.2025

ЦБ сохранил прогноз инфляции на 2025 год

Банк России сохранил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год на уровне 7-8%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:09:00+03:00

2025-04-25T14:09:00+03:00

2025-04-25T14:09:00+03:00

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год на уровне 7-8%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора. На 2026-2027 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%. Инфляция в России в годовом выражении на 21 апреля, по данным Минэкономразвития, замедлилась до 10,35% в годовом выражении с 10,38% неделей ранее. В 2024 году инфляция в России составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогам прошлого года на уровне 7,3%, ЦБ - в коридоре 8-8,5%.

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россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика