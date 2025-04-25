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ЦБ сохранил прогноз инфляции на 2025 год
ЦБ сохранил прогноз инфляции на 2025 год - РИА Новости, 25.04.2025
ЦБ сохранил прогноз инфляции на 2025 год
Банк России сохранил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год на уровне 7-8%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:09:00+03:00
2025-04-25T14:09:00+03:00
2025-04-25T14:09:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год на уровне 7-8%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора. На 2026-2027 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%. Инфляция в России в годовом выражении на 21 апреля, по данным Минэкономразвития, замедлилась до 10,35% в годовом выражении с 10,38% неделей ранее. В 2024 году инфляция в России составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогам прошлого года на уровне 7,3%, ЦБ - в коридоре 8-8,5%.
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россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
ЦБ сохранил прогноз инфляции на 2025 год
ЦБ РФ сохранил прогноз инфляции на 2025 год на уровне 7-8%